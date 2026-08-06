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أحمد فرهود

ذهب ولم يعد: إجازة كريستيانو رونالدو الطويلة.. بين قاعدة بدنية استثنائية ومغامرة بـ"مشروع بوستيكوجلو" في النصر

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
أنجي بوستيكوجلو
البرتغال
دوري روشن السعودي

الجميع ينتظر عودة رونالدو..

بينما تضع الأندية لمساتها الأخيرة، وتكثف من استعداداتها البدنية والفنية، لخوض معترك الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ يواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو غيابه عن تدريبات عملاق الرياض النصر، حتى وقتنا هذا.

نعم.. 9 أيام فقط تفصل النصر، عن خوض أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد؛ وذلك عندما يلتقي نادي الفتح العنيد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورغم ذلك.. لا يعلم أحد موعد انضمام رونالدو، إلى تدريبات الفريق النصراوي؛ بل أن الأخبار تفيد أنه يستعد لحفل زفافه، من خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

وبدأت إجازة الأسطورة البرتغالية الصيفية، بمجرد توديع منتخب بلاده بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بالخسارة (0-1) أمام إسبانيا، في دور ثمن النهائي.

لذا؛ السؤال الذي يطرح نفسه الآن بين الأوساط النصراوية، هو: "هل سيكون رونالدو جاهزًا (بدنيًا وفنيًا) للموسم الرياضي الجديد بعد تأخُره في العودة إلى التدريبات؟!".

ونحن سنحاول أن نجيب من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على سؤال مدى جاهزية كريستيانو رونالدو "البدنية والفنية"، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027..

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    إلى النصر.. كريستيانو رونالدو يختلف عن باقي اللاعبين!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن آخر مباراة خاضها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ كانت تلك التي جمعت منتخب بلاده ضد إسبانيا - كما ذكرنا -، يوم 6 يوليو 2026.

    وبما أننا اليوم في السادس من أغسطس 2026؛ فذلك يعني أنه مر شهر كامل على إجازة رونالدو، في صيف العام الحالي.

    هذه الإجازة الصيفية الطويلة، من الممكن أن تؤثر على بعض اللاعبين؛ إلا أن هُناك عوامل تجعل وضع رونالدو مختلفًا، وهي:

    - أولًا: قاعدة رونالدو البدنية ليست متعلقة بالموسم الرياضي نفسه، بل هي تمتد على مدار السنة بأكملها؛ حيث لا يبدأ كل صيف من الصفر، وإنما يحافظ على لياقته طوال العام - حتى أثناء الإجازات -.

    - ثانيًا: خبرة رونالدو في إدارة الأحمال؛ حيث أصبح يركز على الوصول إلى ذروة جاهزيته، خلال الموسم الرياضي نفسه - وليس شرطًا في الجولات الأولى -.

    هذه العوامل ستُساعد رونالدو، على الدخول في أجواء الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 سريعًا؛ حتى ولو جاءت عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق النصراوي، متأخرة.

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  • Cristiano RonaldoGetty Images

    كريستيانو رونالدو.. لا تنسوا عمره والصحة النفسية مهمة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لابد من التأكيد على أن الإجازة الصيفية الطويلة، التي تحصل عليها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ من الممكن أن تكون مفيدة له كثيرًا من ناحيتين، هما:

    - أولًا: عملية الاستشفاء.

    - ثانيًا: الصحة النفسية.

    عزيزي القارئ.. لا تنسى أن رونالدو أصبح في سن الـ41 عامًا الآن؛ لذا فهو يحتاج إلى فترة استشفاء جيدة، بعد موسم شاق مع النصر ومنتخب بلاده البرتغال.

    وأحيانًا تكون فترة الاستشفاء؛ جزءًا من برنامج الإعداد الجيد للاعب، وليس عائقًا له كما يظن البعض.

    أيضًا.. الأسطورة البرتغالية تعرض لضغوطات كبيرة للغاية، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بداية من تدخُله لحل الكثير من مشاكل النصر الإدارية والمالية، ووصولًا إلى صراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين حتى الجولة الأخيرة.

    ومن ثم اصطدم رونالدو، بضغوطات بطولة كأس العالم 2026؛ حيث تعرض لخيبة أمل جديدة، بتوديعه من دور ثمن النهائي.

    وبالتالي.. فإن الإجازة الصيفية الحالية؛ ربما تكون بمثابة "العلاج النفسي" لكريستيانو رونالدو، وإعادة شحن طاقاته من جديد.

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    الجانب السلبي.. بين مشروع بوستيكوجلو وإيقاع المباريات

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ قد يردد البعض قائلًا: "ما هذا.. هل كل شيء إيجابي ولا يوجد تأثير سلبي لإجازة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الطويلة؟".

    الإجابة هُنا ستكون أنه يوجد جانب سلبي بالطبع، لعدم عودة رونالدو إلى تدريبات عملاق الرياض النصر، قبل 9 أيام من أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    - أولًا: قلة الانسجام مع المدير الفني الجديد للفريق النصراوي، وعدم التعود على أفكاره التكتيكية.

    - ثانيًا: عدم استعادة إيقاع المباريات، مهما كانت التدريبات الفردية قوية.

    وكما يعلم الجميع؛ النصر تعاقد مع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو في صيف العام الحالي، لخلافة البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

    وبما أن رونالدو لم يحضر المعسكر الإعدادي؛ فإنه قد يحتاج إلى بعض الوقت بعد بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، حتى يعتاد على أفكار بوستيكوجلو.

    وتأخُر الأسطورة البرتغالية في الاندماج مع أفكار بوستيكوجلو، قد يؤثر على مشروع هذا المدرب بالكامل في النصر؛ باعتبار أن "صاروخ ماديرا" عنصرًا أساسيًا، سواء في الملعب أو داخل غرفة الملابس.

    أما بالنسبة لإيقاع المباريات؛ فهي تحتاج من اللاعب خوض بعض الدقائق لاستعادة حساسية الملعب، والتي لا توفرها التدريبات الفردية وحدها.

    لذا.. عودة رونالدو مع بداية الموسم الجديد مباشرة، دون خوض معسكر إعدادي أو مباريات ودية؛ ستجعله يحتاج إلى وقت للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وإيقاعية، وليست بدنية.

    بمعنى.. الشك الحقيقي ليس في قدرة الأسطورة البرتغالية، على استعادة لياقته البدنية؛ بل في مدى سرعة اندماجه مع مشروع المدير الفني الجديد، والدخول في إيقاع المباريات.

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    كلمة أخيرة.. كريستيانو رونالدو تخلص من الضغوطات ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ أن هُناك جانب إيجابي وآخر سلبي، بخصوص إجازة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الطويلة.

    وأساسًا.. رونالدو سيدخل العام الرياضي الجديد 2026-2027، بضغوطات أقل مع عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الماضي.

    نعم.. الأسطورة البرتغالية كانت عليه ضغوطات هائلة، منذ انضمامه إلى النصر في يناير 2023؛ بسبب عدم تتويجه ببطولة كبيرة مع الفريق الأول لكرة القدم، وخاصة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    إلا أن هذا الأمر انتهى الآن؛ رغم أن هُناك أهداف أخرى يتمنى الأسطورة البرتغالية أن يحققها في الموسم الجديد، وهي:

    - أولًا: قيادة النصر للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، لأول مرة في التاريخ.

    - ثانيًا: السيطرة المحلية، بالجمع بين دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    - ثالثًا: تحقيق حلمه الشخصي بالوصول إلى الهدف "رقم 1000" في مسيرته، خلال الموسم الرياضي الجديد.

    لكن بما أن الضغط الأساسي انتهى، بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ فلربما فضل رونالدو أن يأخُذ راحة أكبر في صيف العام الحالي، قبل العودة للمنافسات مجددًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيكون عليه شكل رونالدو "البدني والفني"، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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