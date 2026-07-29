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زهيرة عادل

إجازة كريستيانو رونالدو .. "الكذبة" التي صدقها الجمهور وزادت العبث في النصر!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
دوري روشن السعودي

هل قطع رونالدو إجازته من أجل النصر؟

"هو منقذنا"، بل "هو نعمة من الله لنا"، "إنه أسطورتنا وآخذ حق نصرنا في زمن ضاعت به الحقوق وسط الهيمنة الزرقاء"..

عبارات رددها الإعلام المنتمي لنادي النصر على مدار الأسابيع الماضية، يمكننا أن نذكر المزيد والمزيد، لكن لنكتفي بهذا القدر، كي لا يطول حديثنا، فهم مبدعون في التغزل بصاروخ ماديرا وسط كل أزمة.

لا لوم عليهم، فهو الثابت بالفعل مع انسحاب رموز النادي وأعضاء شرفه من المشهد عندما يتأزم الموقف، والموسم الماضي (2025-26)، خير دليل على وقفة الدون الحاسمة حتى وإن قالوا إن "لقب دوري روشن موجه للنصر من أجل رونالدو"!

لكن مع وقوع النصر مؤخرًا في أزمة مالية طاحنة، أصبح المشهد عبثيًا أكثر من أي وقتٍ مضى، حتى سقط رونالدو نفسه ضحية للقيل والقال من الإعلام النصراوي..


  • تضارب الإعلام النصراوي .. رونالدو معنا > لا بل علينا!

    دعك من إعلاميي الأندية المنافسة للنصر، أي أننا لن نتحدث عن مزاعم الاتحادي محمد البكيري مثلًا وحديثه عن شعور رونالدو بالغضب من مسؤولي النادي وما شابه.

    بل سنأخذ أبرز مثالين نصراويين متناقضين على الساحة حاليًا..

    البداية مع مزاعم سعود الصرامي، الذي ادعى قبل يومين أن صاروخ ماديرا أخطر مسؤولي العالمي أنه لن يتدخل في أي ملف للنادي خارج المستطيل الأخضر، وأن دوره سيقتصر فقط على كونه لاعبًا، ينتهي بنهاية الموسم المقبل (2026-27)، بعدما سيغادر نهائيًا، قائلًا: "لا يعنيني حجم الضرر الواقع على النصر!".

    وما هي إلا ساعات من ادعاءات الصرامي، حتى خرج علينا المستشار القانوني النصراوي سعود الرمان مهللًا بتدخل رونالدو الحاسم في أزمة العالمي الحالية، مؤكدًا أنه من حرك المياة الراكدة في ملف "عقد رعاية شركة هيوماين" وصفقات النادي بشكل عام.

    وبعيدًا عن هذا التضارب في موقف الدون من الأزمة المالية الحالية، فالغالبية في الوسط الإعلامي يدعي منذ أيام أن رونالدو قرر "قطع إجازته" التي حصل عليها بعد كأس العالم، من أجل الانضمام لمعسكر الفريق الحالي في لشبونة البرتغالية، في محاولة للسيطرة على عِقد الفريق!


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  • هل قطع رونالدو إجازته؟

    كنا قد وصفنا المشهد الحالي في النصر بـ"العبثي" في بداية حديثنا، وهو كذلك بالفعل، والحديث عن "قطع رونالدو لإجازته" خير دليل..

    بالبحث في حسابات كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينيا رودريجيز عبر منصات التواصل الاجتماعي، فالثنائي لم تطأ أقدامه البرتغال بالأساس بعد ولا توجد حتى مؤشرات على عزمه اتخاذ تلك الخطوة، كي يزعم البعض أن القائد يتجهز للانضمام لمعسكر لشبونة!

    حياة الدون وجورجينا وأبنائهما بعد نهاية كأس العالم 2026 مقتصرة على رحلات بحرية على يخت وغوص والاستجمام على رمال بعض الشواطئ، بجانب الأنشطة الرياضية في صالات الألعاب أو ملاعب الجولف.

    صحيح أنهما لم يكشفا بشكل واضح عن أماكن رحلاتهما عبر منصة "إنستجرام"، لكن الصحف الأجنبية المهتمة بتتبع حياة المشاهير تؤكد أنهما يتخذان المسار المعتاد في فترات الإجازة ما بين مايوركا في إسبانيا وسان تروبيه في فرنسا.

    وبالنظر لآخر منشورات الدون عبر حسابه على "إنستجرام"، فقد ظهر رفقة أبنائه في طريقهم لاستقلال طائرته الخاصة، معلقًا: "أب سعيد"، وكأنه يتجهز لوجهة جديدة في رحلته العائلية قبل بداية الموسم الجديد، لكن أيضًا المؤشرات من الصحف البرتغالية تقول إنه غير متجه لمعسكر النصر في لشبونة..



  • الزفاف المنتظر يخيم على المشهد

    وفي وقت يتحدث به الإعلام السعودي النصراوي عن قطع إجازته، هناك في البرتغال يتحدثون عن "حفل زفافه" على جورجينا..

    كريستيانو رونالدو كان قد أعلن قبل أشهر أنه سيقيم حفل زفاف أسطوري على صديقته الأرجنتينية عقب كأس العالم 2026.

    خطة الدون كانت تعتمد على الاحتفال بالزفاف وسط مشاهد تتويجه باللقب العالمي مع المنتخب البرتغالي لأول مرة في تاريخه، لكنها انهارت فوق رأسه بوداع مونديال 2026 من دور الـ16، لذا تحدثت بعض التقارير عن احتمالية تأجيل خطة الزفاف.

    الآن عاد الحديث مجددًا عن حفل زفاف رونالدو وجورجينا، وإن كان من الصحف البرتغالية المهتمة بأخبار المشاهير وليس من الصحف الكبيرة على غرار "أبولا" و"أجوجو" و"ريكورد" وما إلى ذلك.

    مواقع كـ"ON FM Portugal" و"VIP Portugal" تزعم أن النجم البرتغالي قرر إقامة حفل زفافه على جورجينا في الأول من أغسطس المقبل، في قصر "كينتا دا راغايرا" بمدينة سينترا البرتغالية.

    بل أن بعض تلك المواقع دعمت مزاعمها بادعاء التواصل مع إدارة قصر "كينتا دا راغايرا"، للتأكد من صحة هذه الأنباء، لكنها رفض التأكيد أو النفي، ما يعني احتمالية صدق تلك المزاعم.




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  • هل يهدأ العبث قليلًا؟

    من خلال هذه السطور، نحن لا نؤكد ولا ننفي ما يقال عن حفل زفاف رونالدو وجورجينا، وكذلك هو موقفنا من مدى تدخله لحل أزمة النصر المالية من عدمه، لكننا فقط نتتبع سير إجازته، لتقديم دليل واضح وصريح عن "العبث" المسيطر على المشهد الحالي في النصر.

    بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة، ومناشدة أعضاء الشرف ومسؤولي النادي، أشغل البعض الجمهور بكريستيانو رونالدو وقطع إجازته من عدمه.

    صحيح أن دور الدون مهم للغاية في حل بعض أزمات العالمي، لكن التضارب الحاصل حاليًا ما هو إلا امتداد للمشهد النصراوي الداخلي.

    أما عن مسؤولي النادي فالصمت سيد الموقف، فلا أحد يعلم موعد انضمام كريستيانو رونالدو لمعسكر النصر في لشبونة، كما لا يعلم أحد حجم الديون المتورط بها النادي حاليًا، ولم يخرج بيان واحد لتأكيد أو نفي مزاعم الـ"800 مليون ريال"!


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