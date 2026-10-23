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علي سمير

حتى لا يعيش مأساة فيرتس .. إبراهيم مازا ليس صفقة طوارئ يا باريس ورقم مفاجئ يقلب الموازين بمركزه الأنسب!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
باير ليفركوزن
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
باريس سان جيرمان
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني
إبراهيم مازة
خفيتشا كفاراتسخيليا
لويس إنريكي
آرسنال
مانشستر سيتي

النجم الجزائري دخل في اهتمام النادي الفرنسي لتعويض إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا

منذ تألقه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في 25 نوفمبر 2025، ومساهمته في انتصار باير ليفركوزن على الفريق الإنجليزي 2/0، والجميع يتعامل مع إبراهيم مازا على أنه موهبة فذة قادمة بقوة.

ليفركوزن وقتها كان قد تخلى للتو عن فلوريان فيرتس إلى ليفربول، ليجد النادي الألماني أنه عثر على خليفته بأسرع وقت ممكن، على الرغم من أن إسهاماته وقتها لم تقترب من نجم الريدز، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 بكل البطولات.

الأرقام ليست مبهرة، ولكنها كانت كافية لجعل آرسنال ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وعدة أندية أخرى تخطط للتعاقد معه، خاصة وأنه يسير بخطى ثابتة نحو التطور وفعل المزيد، بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 في 9 مناسبات خلال الموسم الجاري.

موهبة مازا تستحق كل تقدير، ولذلك عندما أصيب خفيتشا كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي، وتأكد غيابه عن باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، ظهرت الأنباء حول اهتمام النادي الفرنسي بالتعاقد مع اللاعب.

ولذلك جئنا لمناقشة الأمر .. هل باريس هو المكان المناسب للنجم الجزائري؟ أم عليه الانتظار لفرصة أخرى أو البقاء مع ليفركوزن حتى يتطور ويصبح جاهزًا لارتداء قمصان الكبار!

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURGAFP

    الجناح الأيسر ليس الأفضل له

    في الوقت الحالي يحتاج باريس سان جيرمان لجناح أيسر جديد، إذا لم يقرر لويس إنريكي وضع ثقته في ميكا جودتس وماغنيس أكليوش، وربما لمهاجم بسبب الإصابات المتكررة لعثمان ديمبيلي الذي يتم الاعتماد عليه كمهاجم وهمي في الكثير من الأحيان، ومن بعده الإسباني فيران توريس كخيار بديل.

    هل مازا هو البديل المباشر لكفاراتسخيليا؟ أمر ممكن ولكنه لا يخرج أفضل ما لدى صانع الألعاب الجزائري، حيث سبق أن أكد نفسه إمكانية اللعب في أكثر من مركز، ولكنه أصر على أن الرقم 10 هو الأفضل له ويشعر فيه بأقصى درجات الراحة.

    أهم ما يميز النجم الجزائري هي قدرته على استلام الكرة تحت ضغط أو بين الخطوط، مع المراوغة وتمريرها بسرعة في أماكن خطيرة، مما يمنح فريقه أفضلية كبيرة في فك التكتلات بالهجمات المنظمة، مع الحفاظ على سرعة النسق في الهجمات المرتدة ونقل الكرة سريعًا لاستغلال المساحات في دفاع المنافس.

    مازا يجيد أيضًا فكرة السقوط إلى العمق في حالة التكتل المكثف من الخصم، وذلك لتسهيل عمليات بناء الهجمة، كما يمكنه اللعب أيضًا كرقم 8 بأدوار دفاعية وهجومية متوازنة، وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن وجوده في المكانين المذكورين هو السبيل الوحيد لإظهار أفضل قدراته.

    نعم يمكن لمازا اللعب كجناح أيسر لاستغلال ميزة الاختراق بالقدم العكسية، عن طريق قدرته في الاحتفاظ بالكرة تحت ضغط والمراوغات في المساحات الضيقة، ولكن تواجده بهذا المكان سيجعل إنريكي يفتقد لأكثر من ميزة أخرى وأبرزها : رؤيته المميزة وقراءته للملعب، التحرك بين الخطوط لضرب عمق المنافس وفك التكتلات خفة حركته وتسريعه لنسق الهجمة.

  • 1. FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    حقيقة مثيرة بالأرقام

    منذ ظهوره كأساسي مع ليفركوزن، بدأت المقارنات بين مازا وفلوريان فيرتس، بسبب التشابه الكبير الذي يجمع بين الثنائي في بعض الصفات، وهو الأمر الذي لم يتحمس له الجزائري في تصريحات لموقع الدوري الألماني.

    وقال مازا في تصريحات قالها مؤخرًا:"فلوريان لاعب رائع وأسطورة لليفركوزن، ولكني أريد السير في طريقي الخاص، لكل منا طريقته المختلفة في أسلوب اللعب، وهذا لا يمنع أنني أريد النجاح مثله".

    وجاء هذا الرد لحسم قصة أن مازا هو فيرتس الجديد، في الوقت الذي تميز فيه الأخير باللعب كرقم 10 على الرغم من إجادته اللعب في الجناح أو أي مكان آخر، تمامًا مثل مازا.

    وبالنظر إلى ما قدمه مازا حتى الآن، سنجد أنه يمتلك فاعلية مثيرة للاهتمام عندما يلعب على الجناح مقارنة بالمراكز الأخرى.

    وللتأكيد على ذلك سنجد أن عدد المباريات والمراكز التي لعب فيها مازا مع ليفركوزن جاءت كالتالي :

    صانع ألعاب : 34 مواجهة "سجل 3 أهداف وصنع 5"

    لاعب وسط "رقم 8" : 10 مباريات "سجل 3 أهداف وصنع 3"

    جناح أيسر : 3 "سجل هدفين"

    جناح أيمن : 2

    وأما مع فريقه السابق هيرتا برلين

    صانع ألعاب : 38 مواجهة "سجل 8 أهداف وصنع 7"

    لاعب وسط "رقم 8" : 9 مباريات

    جناح أيسر : 2 "سجل مرة واحدة"

    مهاجم : مباراتين

    المثير هنا أن فرص مازا تزداد في التسجيل عندما يلعب كجناح أكثر من مركزه الأصلي مع ليفركوزن وحتى هيرتا برلين، إذا قمنا بقياس عدد الدقائق بين كل هدف، وهو الأمر الذي قد يراهن عليه إنريكي، بل ربما يصل إلى إشراكه كمهاجم وهمي مستغلًا أرقامه وقدرته على الاختراق واللعب في العمق بتوقيت واحد مع الإنهاء الجيد للفرص والتسديد.

    وبالمناسبة أن هذا حدث مع فيرتس في ألمانيا وليفربول أيضًا، وظهر بمستويات جيدة على الرغم من التجربة المتخبطة له مع الريدز، في سيناريو قد نراه يتكرر مع مازا للتشابه الكبير بينهما.

  • Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    والآن .. مع السؤال الأهم

    سواء لعب كمهاجم صريح أو صانع ألعاب أو أي مركز آخر، هل على مازا الانتقال إلى باريس سان جيرمان الآن، وهو عمره 20 سنة ولا يزال يثبت نفسه مع باير ليفركوزن؟

    نعم فكرة الانتقال لبطل أوروبا لآخر نسختين تبدو مثيرة للاهتمام وغير قابلة للرفض، ولكن جميعنا نتذكر لي كانج إن لاعب باريس السابق، الذي لعب مع النادي الفرنسي في دور ثانوي، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد ويشارك بشكل أكبر لندرك قيمته الحقيقية موهبته التي دُفنت في ملعب حديقة الأمراء، ليظهر سحره الذي لم نراه مع إنريكي.

    وأما بالنسبة فلوريان فيرتس الذي سبقه في التألق مع ليفركوزن، رحل عن النادي الألماني وانتقل لليفربول ليُصنف كواحد من أفشل الصفقات في البريميرليج الفترة الأخيرة، ليؤكد أن اختيار الفريق المناسب أهم من اختيار النادي الأقوى أو الأكثر توهجًا.

    فكرة اللعب في العمق "الآن" لماذا تبدو صعبة، بسبب تواجد جواو نيفيش وفيتينيا وفابيان رويز، وربما لن يتحمل اللاعب الفترة التي يجب أن يقضيها على الدكة حتى ينخفض مستوى رويز باعتباره الأكبر سنًا في خط الوسط، لأن وقتها سيتوقف تطور مازا تمامًا وسيُمنع من انفجار موهبته بالشكل المناسب.

    وأما بالنسبة للجناح .. المنافسة ستكون شرسة للغاية، الآن الفريق لديه ميكا جودتس وأيضًا ديزيري دوي وحتى فيران توريس يمكنهم اللعب على الجانب الأيسر، ومازا سيكون عليه التنافس مع كل هؤلاء حتى يحجز مكانًا أساسيًا.

    وحتى كمهاجم عثمان ديمبيلي يتفوق عليه الآن في مركز المهاجم الوهمي، ومن غير المعروف لعبه على حساب فيران توريس الذي جاء من برشلونة للعب بانتظام.

    وفي النهاية، سنجد أن الإجابة واضحة، مازا موهبة أكبر بكثير من اعتبار نفسه "صفقة طوارئ" لتعويض كفارتسخيليا بشكل مؤقت، عليه الانتظار على الأقل حتى الصيف من أجل التطور مع المدرب كارليس مارتينيز نوفيل وفرض نفسه كلاعب أساسي في أي مكان في العالم لأن هذا ما يستحقه!

    يجب على مازا أن يتعلم من مأساة فيرتس، صانع الألعاب الألماني لم يقم باختيار النادي الأنسب له، وذهب للعمل مع أرني سلوت في ليفربول لينخفض مستواه مواصلًا التخبط مع أندوني إيراولا، والآن هو يقاتل من أجل استعادة بريقه من جديد، وهذا ما لا يريده نجم الجزائر.

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