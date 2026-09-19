صفقة قيمتها تصل لـ70 مليون يورو .. عرض مدريدي قد يُجبر ليفركوزن على بيع إبراهيم مازا!

ولإبعاد أتلتيكو والتهديد الوشيك القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز، يتخذ ليفركوزن خطوات استباقية. وتشير تقارير من Bild إلى أن النادي الألماني يعمل بالفعل بشكل مكثف على تمديد عقد يربط مازا لفترة تتجاوز بكثير موعد انتهاء عقده الحالي في عام 2030.
وبدأت المحادثات الأولية مع ممثلي اللاعب الأسبوع الماضي، رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد. ويتمثل الهدف الأساسي لليفركوزن في الاحتفاظ بساحر خط وسطه من خلال تقديم حوافز مالية كبيرة لإقناعه بالبقاء.
وسيتضمن العرض المقترح زيادة كبيرة في الراتب. وسيكون هذا بمثابة دفعة مالية كبيرة، تُضاف بشكل ملحوظ إلى المبلغ الذي يتقاضاه حاليًا في ألمانيا والبالغ 3 ملايين يورو في الموسم.