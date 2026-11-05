النشاط وحده لا يكفي: إبراهيم عادل أعاد إحياء هجوم نورشيلاند ضد موناكو.. و"تمريرة ميساوية" ورطته!

في ليلة الخميس "5 نوفمبر 2026"؛ توجهت أنظار عشاق الكرة المصرية إلى إمارة موناكو الفرنسية، لمشاهدة النجم المصري إبراهيم عادل.

نعم.. عادل حل ضيفًا مع فريقه الدنماركي نورشيلاند، على فريق موناكو الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

لكن هذه الزيارة لم تكن موفقة أبدًا؛ حيث خسر فريق نورشيلاند الأول لكرة القدم (0-2) أمام موناكو، بمشاركة ابن الفراعنة.

ثنائية موناكو في الشباك الدنماركية؛ جاءت بواسطة الفرنسي ماتيس ديتوربيه ومواطنه ماتيس أبلين، في الدقيقتين 33 و90+1.

وبهذه النتيجة.. وصل موناكو إلى النقطة التاسعة من 3 مباريات، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد نورشيلاند عند نقطتين فقط، في "المركز الخامس والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور إبراهيم عادل في مباراة نورشيلاند وموناكو..