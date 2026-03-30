تحذيرات إبراهيم حسن على الميزان: ليونيل ميسي لم يسقط في طي النسيان.. وحقيقة "نصف العالم" تؤيد عزلة محمد صلاح الأمريكية

مدير منتخب مصر أشعل جدلًا واسعًا..

"لا تذهب إلى الدوري الأمريكي؛ فالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أصبح في طي النسيان".. هكذا حذر مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، نجم الفراعنة الكبير محمد صلاح.

حسن وصف الدوري الأمريكي بـ"الضعيف"؛ قائلًا إنه أصبح لا يتذكر ميسي الآن، بعد انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي قرر مغادرة الملاعب الأوروبية صيف عام 2023، بعد نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ للانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

ولم يكن تصريح حسن، مجرد نصيحة عابرة؛ بل تحوّل إلى "صافرة إنذار" دوت في أروقة الكرة المصرية، وأثارت تفاعلًا عالميًا كبيرًا.

وبينما يُراقب العالم أجمع، العد التنازلي لمسيرة صلاح مع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ فتح مدير منتخب مصر "الصندوق الأسود" الذي شغل الرأي العام، وهو: "هل تبتلع أمريكا بريق النجوم الكبار؟!".

وسنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تصريحات إبراهيم حسن المثيرة للجدل، عن ميسي وصلاح..

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    تواجد أمريكا في "نصف العالم الآخر" يؤيد عزلة محمد صلاح!

    في البداية.. يجب الاعتراف بحقيقة مؤكدة؛ وهي أن الدوري الأمريكي يتواجد في "النصف الآخر من العالم"، لذلك فإن متابعة مبارياته قد تكون صعبة للغاية.

    ونحن نقصد هُنا "فارق التوقيت"؛ الأمر الذي يجعل متابعة مباريات الدوري الأمريكي من أوروبا والشرق الأوسط، أمرًا صعبًا للغاية.

    ومن هُنا.. متابعة المصريين أو الأوربيين، للفرعون محمد صلاح في الدوري الأمريكي - إذا انتقل إلى هُناك -؛ ستقل بنسبة كبيرة جدًا بالفعل.

    وبالتالي.. قد نؤيد تصريحات مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، والذي حذر فيها صلاح من الانتقال إلى الدوري الأمريكي؛ مع تفضيله خيارين بعد رحيل لاعب الفراعنة عن العملاق الإنجليزي ليفربول، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: البقاء في أوروبا؛ حيث التنافُس على أعلى مستوى.

    * ثانيًا: الانتقال إلى دوري روشن السعودي؛ حيث يوجد العديد من النجوم الكبار مع ارتفاع حدة المنافسة.

    وكما نعلم.. أعلن محمد صلاح الرحيل عن ليفربول صيف عام 2026؛ دون أن يحدد وجهته القادمة، حتى الآن.

  • New York City FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ليونيل ميسي لم يسقط في "طي النسيان" يا إبراهيم حسن

    والآن.. لننتقل إلى جزء آخر من تصريح مدير منتخب مصر إبراهيم حسن؛ بخصوص تحذير نجم الفراعنة محمد صلاح، من الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

    هذا الجزء هو أنه سيواجه مصير الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أصبح في "طي النسيان"؛ بعد الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، في صيف عام 2023.

    هُنا.. يجب أن يكون الرد على حسن، أن هذه "وجهة نظره الشخصية فقط"؛ فاسم مثل ميسي لا يزال يجذب العالم أجمع، داخل الملعب أو خارجه.

    ميسي الذي زعم البعض أنه ذاهب إلى أمريكا، من أجل التراخي واعتزال كرة القدم، جذب أنظار العالم أجمع؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قيادة إنتر ميامي لـ3 بطولات رسمية؛ بعد أن كان رصيد النادي "0 ألقاب" قبله.

    * ثانيًا: قيادة إنتر ميامي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية؛ التي استضافتها الولايات المتحدة صيف 2025.

    * ثالثًا: تسجيل الكثير من الأهداف "الأيقونية"؛ مع تحطيم الأرقام القياسية في الملاعب الأمريكية.

    بمعنى.. نسبة متابعة عشاق الساحرة المستديرة في أوروبا والشرق الأوسط لمباريات مسي، قد تكوت قلت بالفعل بسبب "فارق التوقيت" - كما ذكرنا -؛ لكن الجميع لا يزال مهتمًا بمتابعة ما يفعله الأسطورة الأرجنتينية في بلاد "العم سام"، سواء داخل الملعب أو خارجه.

    وقد يكون صلاح ليس بشعبية ميسي عالميًا؛ ولكن من المؤكد أن المصريين وجميع عشاقه في المعمورة، سيتابعون أخباره إذا انتقل إلى الدوري الأمريكي.

  • D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    الدوري الأمريكي ليس ضعيفًا.. واحذروا من هذه الكارثة!

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ حيث لابد أن نركز على جانبين أخريين في تصريح مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مدى قوة الدوري الأمريكي.

    * ثانيًا: تجاهُل منتخب مصر لبعض المسابقات.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ يجب التأكيد على أن الدوري الأمريكي ليست بطولة "ضعيفة" كما يعتقد البعض، بل المنافسة فيها شرسة للغاية.

    نعم.. قد يكون الدوري الأمريكي ليس بقوة الكثير من المسابقات الأخرى؛ إلا أنه تطور بشكلٍ كبير، وأصبح النجوم العالميين ينضمون إليه مؤخرًا.

    آخر اسم تم إعلان انتقاله إلى الدوري الأمريكي، هو الفرنسي أنطوان جريزمان؛ الذي سينضم إلى نادي أورلاندو سيتي صيف 2026، قادمًا من فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

    أما إذا تطرقنا للنقطة الثانية.. سنتأكد من تصريح حسن، أن الجهازين الفني والإداري لمنتخب مصر؛ قد يتجاهلا ضم بعض الأسماء الموهوبة، بسبب النظرة إلى مسابقات بعينها.

    المقصود من حديثنا.. أننا قد نجد لاعب مصري يبدع في دوري ما، ولا يتم ضمه إلى قائمة منتخب الفراعنة؛ لمجرد أنه يلعب في مسابقة، لا تحظى بإعجاب أفراد الجهازين الفني والإداري.

    والأسوأ من ذلك؛ هو أن المنتخب المصري قد يُضيّع على نفسه مجموعة من المواهب الشابة أساسًا، لمجرد أن المسؤولين يرفضون متابعتهم في دورياتٍ ما.

  • Egypt-Faces-Angola-In-Crucial-AFCON-MatchAFP

    كلمة أخيرة.. تصريح إبراهيم حسن "صحيح وخاطئ" معًا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية.. تصريح مدير منتخب مصر إبراهيم حسن؛ فيه جزءًا من الحقيقة، مع بعض الأمور الخاطئة أيضًا.

    وبصفةٍ عامة.. المسؤول في أي منتخب، يجب أن لا يخرج بمثل هذه التصريحات؛ لأنه يجب أن يُتابع جميع الدوريات، لاستكشاف مواهب جديدة.

    ونحن نتحدث هُنا عن منتخبات مثل مصر؛ الذي يجب أن يتابع كل المحترفين والمواهب الشابة، لعلى وعسى يبني جيل جديد يعيد أمجاد الماضي.

    لكن تصريح حسن يعطي انطباعًا إلى بعض المواهب المصرية، في الدوريات الأقل شهرة؛ بأن لا مكان لهم في المنتخب، لأنه لا يوجد من يتابعهم أساسًا.