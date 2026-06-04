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أحمد فرهود

ذئاب أوروبا يطاردون "الجوهرة" إبراهيم تونكارا.. على برشلونة الحذر من وعوده الكاذبة ولامين يامال قد يصبح الحل!

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
لامين يامال
E. Tunkara
درو فرنانديز
الدوري الإسباني

أحد أفضل المواهب في الساحة العالمية..

بينما ينشغل العالم بمتابعة صفقات الملايين في الفريق الأول، تدور خلف جدران "لاماسيا" معركة صامتة؛ قد تكلف العملاق الكتالوني برشلونة، مستقبله بالكامل.

هذه المعركة الصامتة اشتعلت بسبب إبراهيم تونكارا "إبريما"، ذلك اللاعب الذي يتمتع بموهبة خارقة؛ حيث يجمع بين فيزيائية النجم الفرنسي بول بوجبا، وسحر الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

ونظرًا لموهبته الخارقة؛ فقد أصبح تونكارا هدفًا لنصف أندية القارة الأوروبية، مثلما ذكرت صحيفة "آس" في الساعات القليلة الماضية.

نعم.. العديد من الأندية الأوروبية العملاقة، على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ترغب في خطف اللاعب الإسباني ذو الأصول الجامبية، والذي يبلغ من العمر 16 سنة فقط.

لكن تونكارا لا يزال صامدًا، أمام كافة الإغراءات "الرياضية والمالية" المقدّمة إليه؛ حيث يعتقد أن طريق نجاحه يتمثّل في البقاء مع برشلونة، وسط وعود بدمجه مع الفريق الأول لكرة القدم تدريجيًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ هل سيجد تونكارا مكانًا له في فريق برشلونة الأول لكرة القدم بالفعل، أم تتبخر الوعود المقدّمة إليه مثل بعض اللاعبين..

  • FC Barcelona fansGetty Images

    إبراهيم تونكارا.. عندما قرر برشلونة تغيير مركزه استعدادًا للمستقبل

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن إبراهيم تونكارا "إبريما"؛ هو جناح أيمن أساسًا يجيد اللعب بالقدم اليسرى، ويتمتع بمهارات فنية كبيرة للغاية.

    وتدرج تونكارا في مختلف الفئات السنية للعملاق الكتالوني برشلونة؛ قبل إشراكه مع الفريق الثاني بالنادي "الرديف"، في منتصف موسم 2025-2026.

    إلا أن هُناك ملاحظة يجب التوقف عندها، في مسيرة هذا الموهوب الإسباني ذو الأصول الجامبية؛ وهي أن برشلونة قرر تغيير مركزه مؤخرًا من الجناح الأيمن، إلى صناعة اللعب ثم الوسط "رقم 8".

    والحقيقة أن هذا التغيير حدث، لأن العملاق الكتالوني يفكر في المستقبل، وليس الوقت الحالي فقط؛ حيث أراد من إشراك تونكارا في خط الوسط "رقم 8"، تحقيق الآتي:

    * أولًا: تطويره في عملية الاستلام والتسلم تحت ضغط الخصم.

    * ثانيًا: استغلال قدراته البدنية مع تطويره تكتيكيًا في التحرك فوق أرضية الملعب.

    وبالفعل.. وجد تونكارا صعوبات في البداية بهذا المركز؛ ولكنه تطور بشكل واضح بعد ذلك، سواء في صناعة اللعب ووسط الميدان "رقم 8".

    ويُشارك إبراهيم تونكارا حاليًا، في بطولة كأس أمم أوروبا تحت 17 سنة؛ حيث سجل هدفًا وصنع 4 آخرين في 3 مباريات، مع قيادة منتخب إسبانيا إلى دور نصف النهائي.

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  • Hansi FlickGetty Images

    هانزي فليك يريد متابعة إبراهيم تونكارا مع فريق برشلونة الأول

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع التأكيد عند الحديث عن الموهبة الإسبانية الخارقة إبراهيما تونكارا؛ أننا أمام لاعب "جوكر" يستطيع اللعب في 3 مراكز، على النحو التالي:

    * أولًا: وسط ميدان "رقم 8".

    * ثانيًا: صانع اللعب "رقم 10".

    * ثالثًا: جناح أيمن.

    وهذا النوع يحبه الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث يرغب في أن يكون الفريق الأول لكرة القدم، مليئًا باللاعبين الذين يتمتعون بـ"المرونة التكتيكية".

    وحسب الأخبار الصادرة من كتالونيا؛ يفكر فليك في ضم تونكارا إلى المعسكر الإعدادي للفريق الأول صيف العام الحالي، من أجل رؤيته عن كثب.

    ولا يعتبر تونكارا أول موهبة شابة، في الفئات السنية للعملاق الكتالوني، يجذب اهتمام المدير الفني الألماني؛ حيث سبقه الكثير من الأسماء، بعضها استمرت وأخرى رحلت عن النادي نهائيًا.

  • Dro Fernandez BarcelonaGetty Images

    بطريقة درو.. احذروا حرق إبراهيم تونكارا أو هروبه!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نتحدث الآن عن مستقبل الموهبة الإسبانية إبراهيم تونكارا، مع العملاق الكتالوني برشلونة.

    كما ذكرنا.. نصف أندية أوروبا تراقب تونكارا، وتريد التعاقد معه رسميًا؛ إلا أن اللاعب لا يزال متمسكًا بالبقاء في برشلونة، لذلك يجب التعامل معه كالتالي:

    * أولًا: دمجه في منظومة فريق برشلونة الأول لكرة القدم بشكلٍ ذكي؛ بحيث لا يتم حرقه فنيًا، أو إحباطه نفسيًا.

    * ثانيًا: تأمينه بعقدٍ ذكي؛ بحيث لا يتم خطفه من أي نادٍ أوروبي كبير، بمجرد ظهوره مع الفريق الأول لكرة القدم.

    ونحن كُنا شاهدين على أمثلة عديدة، تلخص النقطتين الأولى والثانية، في عهد المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ وذلك منذ توليه المهمة صيف 2024، وحتى يومنا هذا.

    مثلًا.. كان هُناك ثنائي لفت الأنظار بشدة في فئات برشلونة السنية، خلال الفترة الماضية؛ وهما ولاد العم توني وغييرمو "غيلي" فيرنانديز.

    فليك وعد هذا الثنائي، بأنهما سيكونا لهما دورًا في الفريق الأول لنادي برشلونة، ولكنه لم ينفذ هذا الأمر؛ حيث همش غيلي تمامًا، بينما اعتمد على توني بشكلٍ نادر جدًا.

    ويبدو أن ذلك أثر على الثنائي الإسباني نفسيًا؛ حيث لم يتطورا مع فريق برشلونة الثاني "الرديف"، كما كان منتظر منهما.

    كما أن هُناك نموذج آخر، وهو الإسباني درو فيرنانديز، الذي يجيد في مركز صناعة اللعب والجناح الأيسر؛ حيث حصل على إعجاب كبير من فليك، الذي وضع له خطة للاندماج مع الفريق الأول تدريجيًا.

    إلا أن درو شعر أن المراكز التي يجيد فيها، مليئة بالنجوم الكبار، وأنه لن يحصل على دقائق لعب كافية؛ فاستجاب لإغراءات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "المالية والرياضية"، وانضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026".

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    لامين يامال قد يكون "الحل" لإبراهيم تونكارا!

    وبالتركيز على الموهبة الإسبانية إبراهيم تونكارا "إبريما"، سنجد أنه هو الآخر قد يواجه صعوبات كبيرة، لحجز مقعده في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ رغم كل الإمكانات المبهرة التي يتمتع بها، سواء فنيًا أو جسديًا.

    وإذا ركزنا على جميع المراكز التي يجيد فيها تونكارا، البالغ من العمر 16 سنة؛ سنجد الآتي:

    * وسط الميدان: يضم برشلونة نجومًا كبار؛ أمثال الثلاثي "بيدري جونزاليس، بابلو جافي وفرينكي دي يونج"، بالإضافة إلى الشاب المتألق مارك بيرنال.

    * صناعة اللعب: يتواجد في قائمة برشلونة ثنائي مُتألق؛ وهما داني أولمو وفيرمين لوبيز، اللذان لا غنى عنهما في كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    * الجناح الأيمن: يكفي القول إن هذا المركز يتواجد فيه الجوهرة لامين يامال؛ الذي يُعتبر أفضل اسم واعد في عالم الساحرة المستديرة، ولا مساس به أبدًا.

    إذًا.. السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "كيف يُمكن أن يتحصل تونكارا على فرصته مع فريق برشلونة الأول؟".

    الإجابة على هذا السؤال؛ ربما يُمكن اختصارها في 3 نقاط رئيسية، على النحو التالي:

    - أولًا: توظيف لامين يامال كـ"مهاجم وهمي" - مثلما حدث مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي سابقًا -، مع إشراك تونكارا كجناح أيمن يجيد اللعب في العمق أيضًا.

    - ثانيًا: الاستغناء عن فيرمين لوبيز أو داني أولمو - الثاني ربما يكون هو الأوقع مستقبلًا -، مع حصول تونكارا على دقائق مهمة في صناعة اللعب "رقم 10".

    - ثالثًا: إعادة ترتيب أوراق خط الوسط "رقم 8" من جديد؛ خاصة أن تونكارا يمتلك مواصفات مختلفة تمامًا عن كل اللاعبين الحاليين.

    غير ذلك؛ قد تتأخر رؤية هذا الموهب الإسباني مع فريق برشلونة الأول، أو يمل اللاعب نفسه ويرحل إلى أي نادٍ آخر - إذا لم يكن لديه الصبر الكافي خاصة مع مراعاة عمره -.

    إلا أن ما يُطمئن الإدارة البرشلونية، أن وكيل أعمال إبراهيم تونكارا هو بيني زهافي، الذي يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع رئيس النادي جوان لابورتا، بالإضافة إلى أنه نفس وكيل فليك؛ وبالتالي.. قد لا يتعرض العملاق الكتالوني لأي خيانة، تتعلق بمستقبل هذا اللاعب.