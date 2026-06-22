إبراهيموفيتش: نمت في مباراة بلجيكا أمام إيران.. وكورتوا: مشكلتنا هجومية!

لم يكن إبراهيموفيتش أبدًا من النوع الذي يلتزم باللياقة في كلامه، ولم يكن المهاجم السويدي الأسطوري الذي تحول إلى محلل رياضي في مزاج يسمح بالمجاملات بعد تعادل بلجيكا 0-0 مع إيران. وفي حديثه على قناة «فوكس سبورتس» إلى جانب زميله السابق في برشلونة تييري هنري، قدم إبراهيموفيتش تقييمًا صريحًا للغاية للقيمة التي قدمها رجال رودي جارسيا.

وقال إبراهيموفيتش: «في الشوط الأول كدت أنام، وفي الشوط الثاني نمت فعلاً. لا أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن التعليق عليه بشأن هذه المباراة، فهي تعادل آخر، لذا دعونا نرى ما سيحدث في المباراة المقبلة. لكن، نعم، سأترك زملائي في الفريق يعلقون عليها».