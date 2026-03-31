إبراهيما كوناتي مستعد للانتقال إلى ريال مدريد في انتظار عرض من «البلانكوس»
أزمة التعاقد في أنفيلد
لم يحسم كوناتي بعد مستقبله مع ليفربول، ويهدف المدافع إلى حسم الأمور قبل انطلاق كأس العالم. لم يجدد اللاعب الفرنسي عقده مع «الريدز» بعد، ومع اقتراب انتهاء عقده الحالي في يونيو، بدأت عدة أندية أوروبية كبرى في التهافت عليه. ومن بين الأندية المهتمة ريال مدريد، الذي وضع لاعب «آر بي لايبزيغ» السابق على رأس قائمة أهدافه لتعزيز خط دفاعه.
وفي حين يشير المقربون من المدافع الدولي إلى أنه لا يوجد شيء رسمي مع العملاق الإسباني، يُقال إن فكرة الانتقال إلى تشامارتين تبدو مغرية للغاية بالنسبة للاعب.
ووفقاً لصحيفة AS، رفض كوناتي جميع العروض الأخيرة من ليفربول بشأن تمديد العقد، مما أدى إلى شعور باليأس التام في أنفيلد بشأن مستقبله على المدى الطويل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
إغراء ريال مدريد كان أقوى من أن يقاوم
أعرب ليفربول مؤخرًا عن رغبته الشديدة في تجديد عقد كوناتي، لكن اللاعب يصر على موقفه ويواصل دراسة خياراته. يمثل هذا الوضع فرصة فريدة للأندية الأوروبية الكبرى لضمان ضم مدافع من الطراز الرفيع بشروط مواتية. وعلى الرغم من تراجع مستواه هذا الموسم، إلى جانب الصعوبات العامة التي يواجهها ليفربول، يظل كوناتي مدافعًا يتمتع بمكانة كبيرة وخبرة واسعة وقدرات قيادية.
أثبت الفرنسي جدارته في إنجلترا، حيث أثبت نفسه كأحد المدافعين الأكثر هيمنة بدنيًا في كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، يبدو أن إغراء ريال مدريد واحتمال الانضمام إلى مجموعة فرنسية متنامية في مدريد — بما في ذلك لاعبون مثل إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني — هو العامل الدافع وراء رفضه الالتزام بمشروع أرني سلوت.
اقتراب موعد نهائي كأس العالم
يُشكل خوض كأس العالم دون توقيع عقد خطرًا كبيرًا على لاعب أكاديمية سوشو. فقد تؤدي أي إصابة محتملة خلال البطولة إلى إفشال انتقاله إلى نادٍ جديد، ولهذا السبب سيصبح تسوية وضعه أولوية قصوى بدءًا من شهر أبريل. ولم يستسلم ليفربول بعد، ويواصل إجراء محادثات مع ممثليه، على الرغم من أن اللقاءات الأخيرة لم تسفر عن أي تقدم.
لا يزال آرني سلوت معجبًا باللاعب على الرغم من تذبذب مستواه هذا الموسم، وحافظ على ثقته الكاملة في المدافع. شارك كوناتي في 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، مما يثبت قدرته على التحمل عندما يكون لائقًا بدنيًا. قد يكون الأداء المتميز في المباراة القادمة بدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان هو الحافز الأخير اللازم لإقناع ريال مدريد بتقديم عرض رسمي.
تركيز المنتخب الوطني والخطط المستقبلية
تعد كأس العالم محطة رئيسية في مسيرة كوناتي، حيث يُتوقع أن يشارك أساسيًا إلى جانب ويليام ساليبا في قلب دفاع المنتخب الفرنسي. ويعتمد «الديوك» على قوته البدنية في سعيهم نحو الفوز بالنجمة الثالثة في الولايات المتحدة. وقد لاحظ المراقبون في فرنسا أن تراجع أدائه مؤخرًا مع ناديه قد يكون مرتبطًا بمستقبله غير المؤكد، خاصةً وأن ليفربول وتشيلسي وفرقًا أخرى قد تكون مستهدفة لتعويضه.
مع اقتراب موعد أبريل النهائي، ستزداد الضغوط على كل من النادي واللاعب لإيجاد حل. إذا قرر ريال مدريد التحرك، يبدو أن كوناتي مستعد تمامًا لتبديل ميرسيسايد بالعاصمة الإسبانية. في الوقت الحالي، يظل المدافع في حالة انتظار، في انتظار اتصال من مدريد بينما يواجه ليفربول حقيقة متزايدة تتمثل في خسارة أحد أعمدة دفاعه.