Goal.com
مباشر
como nico pazGetty Images
علي رفعت

إبداع نيكو باز ليس كافيًا وفابريجاس كاد يبكي دمًا بسبب سيرجي روبيرتو.. كيفو يُعلن إنتر بطلًا من جديد

فقرات ومقالات
ليلة سعيدة على إنتر وصعبة للغاية على كومو!

حقق فريق إنتر انتصارًا دراميًا ومثيرًا على مضيفه كومو بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

أقيم اللقاء على ملعب جوزيبي سينيجاليا وشهد تقلبات فنية جنونية جعلت عشاق الكالتشيو يحبسون أنفاسهم حتى الصافرة النهائية.

بهذا الفوز رفع النيراتزوري رصيده إلى 75 نقطة ليحكم قبضته على صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط عن نابولي ملامسًا لقب الدوري.

في المقابل تجمد رصيد كومو عند 58 نقطة في المركز الخامس رغم الأداء البطولي الذي قدمه لاعبو المدرب سيسك فابريجاس طوال تسعين دقيقة.



  • انفجار موهبة نيكو باز وتأثيره الهجومي


    كان الشاب الأرجنتيني نيكو باز هو النجم المضيء في صفوف كومو حيث قدم مباراة تقترب من المثالية على المستوى الهجومي.

    باز لم يكتفِ بتسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 45 بتسديدة متقنة سكنت أسفل الزاوية اليسرى بل كان المحرك الرئيسي لكل هجمات فريقه.

    سدد ست كرات على المرمى منها ثلاث كرات بين القائمين والعارضة ونجح باز في إيصال 29 تمريرة صحيحة من أصل 35 تمريرة إجمالية بنسبة دقة بلغت 83 بالمئة.

    مجهوده البدني والفني ظهر جليًا في قدرته على المراوغة الناجحة في مناسبتين لم يكن على نفس القدر دفاعيًا فلم يقدم اللاعب واجباته بشكل كامل في الكثير من اللقطات.

    مستوى باز المتميز هجوميًا لم يكن كافيًا لمنع الهزيمة أمام خبرة المتصدر الذي عرف كيف يمتص حماس الموهبة الشابة في الأوقات الحاسمة.


  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    خيبة أمل سيرجي روبيرتو وصدمة فابريجاس


    في المقابل عاش المدرب سيسك فابريجاس ليلة حزينة بسبب الأداء السيئ الذي قدمه سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة السابق.

    كان من المفترض أن يمنح روبيرتو الثقل والخبرة لوسط ملعب كومو لكنه ظهر كعالة على الفريق طوال الشوط الأول.

    لم ينجح اللاعب في الفوز بأي التحام أرضي أو هوائي وقام بفقدان الاستحواذ في ست مناسبات كاملة دون أن يقدم أي إضافة دفاعية تذكر حيث انتهى الماتش برصيد صفر في الاعتراضات والتشتيتات، الأمر الذي كاد يجعل فابريجاس يبكي دمًا.

    روبيرتو تسبب في إحباط زملائه بتمريرات خلفية خاطئة وضعت دفاع فريقه تحت ضغط مستمر، لذلك لم يتردد فابريجاس في تصحيح الخطأ سريعًا فقام باستبدال روبيرتو مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 والدفع بلوكاس دا كونيا.

    كان من المؤلم لنجم وسط أسطوري مثل فابريجاس أن يشاهد لاعبًا بقيمة روبيرتو يقدم هذا المستوى السلبي الذي افتقد لكل شيء تقريبًا.


  • Marcus Thuram Como Inter Serie AGetty

    شخصية بطل الدوري والعودة من بعيد


    أظهر إنتر تحت قيادة مدربه كريستيان كيفو شخصية البطل التي لا تنكسر أبدًا، رغم البداية المتعثرة واستقبال هدفين من أليكس فالي ونيكو باز إلا أن الفريق لم يفقد تركيزه.

    كانت الأهداف التي استقبلها الإنتر صادمة ولا تليق بمتصدر الدوري لكن رد الفعل كان صاعقًا، وكان امتدادًا لرد الفعل أمام روما قبل أيام بعد ثلاث تعثرات متتالية في الدوري كانت كفيلة بالقضاء على فرصة حسم اللقب مبكرًا.

    الإنتر أثبت أنه يمتلك جودة عالية تتجاوز ثغراته الدفاعية الحالية، فنجاح الفريق في قلب الطاولة خارج ملعبه يؤكد أن لقب السكوديتو أصبح مسألة وقت ليس أكثر.


  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    بيت القصيد


    تظل كرة القدم لعبة تفاصيل صغيرة وهو ما تجسد في مواجهة كومو وإنتر، فبينما كان نيكو باز يرسم اللوحات الفنية في الملعب كان سيرجي روبيرتو يمحو كل فرص فريقه في السيطرة على وسط الميدان.

    دروس هذه المباراة تؤكد أن الموهبة وحدها لا تكفي أمام فريق يمتلك شخصية الإنتر الذي استغل أخطاء خصمه ببرود.

    فابريجاس خسر المعركة التكتيكية بسبب رهانه على أسماء لم تكن على قدر المسؤولية بينما أعلن كيفو للعالم أجمع أن فريقه هو الأجدر بالتربع على عرش إيطاليا من جديد.


الدوري الإيطالي
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
كومو crest
كومو
كومو
الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
كالياري crest
كالياري
كالياري