أين يمكن مشاهدة مباراة «أوبراسيون نوستالجيا» على التلفزيون وعبر البث المباشر: القناة والموعد وتشكيلات الفريقين

الخبر الأخير، بالنسبة لمحبي هذه الرياضة، مثير للغاية: كما أعلنت «أوبراسيون نوستالجيا» عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون أليساندرو نيستا ضمن اللاعبين المشاركين في البطولة الثلاثية 5 ضد 5 التي ستقام في صالة «بالازيتو ديلو سبورت» في منطقة «يور». اسم بارز، لكن يجب أن نضيف إليه خبرًا مثيرًا آخر: سيشكل نستا وتوتي جزءًا من نفس المنتخب، وهو بالطبع المنتخب الإيطالي. في روما، لم يحدث أن شوهدوا معًا يرتدون نفس القميص منذ المباراة الودية بين إيطاليا وبقية العالم في 16 ديسمبر 1998.



