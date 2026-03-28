يقترب موعد أول تجمع داخلي لـ«عملية نوستالجيا»، ولم يتبقَ سوى القليل. ينتظر عشاق التجمع، وغيرهم، هذا الحدث الذي يحتفل بالذكرى العاشرة للصفحة، والتي أعدت لهذه المناسبة احتفالاً كبيراً. الموعد في روما، حيث ستُقام مباراة ثلاثية لكرة القدم الخماسية تضم أساطير كرة القدم الإيطاليين والأجانب. سيتم بث الحدث على الهواء مباشرة عبر قناة «سبورت إيطاليا».
أين يمكن مشاهدة مباراة «أوبراسيون نوستالجيا» على التلفزيون وعبر البث المباشر: القناة والموعد وتشكيلات الفريقين
تجمع «عملية نوستالجيا» في روما: موعد المباراة وتوقيتها
ستُقام اليوم السبت 28 مارس 2026 فعالية «عملية نوستالجيا» الداخلية التي نُظمت في روما، حيث سيُفتتح «فان فيليدج» أبوابه من الساعة 10 صباحاً لتقديم مجموعة من الأنشطة والترفيه لمرافقة المشجعين خلال المباريات التمهيدية التي ستبدأ في الساعة 6 مساءً، والتي ستليها صافرة انطلاق البطولة الثلاثية المقررة في الساعة 8 مساءً. الملعب الذي تم اختياره للبطولة الثلاثية الداخلية لالتقاء "عملية نوستالجيا" في روما هو "بالازو ديلو سبورت"، الواقع في منطقة EUR في Piazzale Pier Luigi Nervi، 1.
من سيشارك في تجمع "عملية نوستالجيا" في روما؟ أسماء اللاعبين السابقين
الخبر الأخير، بالنسبة لمحبي هذه الرياضة، مثير للغاية: كما أعلنت «أوبراسيون نوستالجيا» عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون أليساندرو نيستا ضمن اللاعبين المشاركين في البطولة الثلاثية 5 ضد 5 التي ستقام في صالة «بالازيتو ديلو سبورت» في منطقة «يور». اسم بارز، لكن يجب أن نضيف إليه خبرًا مثيرًا آخر: سيشكل نستا وتوتي جزءًا من نفس المنتخب، وهو بالطبع المنتخب الإيطالي. في روما، لم يحدث أن شوهدوا معًا يرتدون نفس القميص منذ المباراة الودية بين إيطاليا وبقية العالم في 16 ديسمبر 1998.
عملية «نوستالجيا»: قناة تلفزيونية وبث مباشر عبر الإنترنت
المباراة: ثلاثية
التاريخ: السبت 28 مارس 2026
الوقت: 20:00
قناة تلفزيونية: Sportitalia (القناة 60 على التلفزيون الرقمي الأرضي)
البث المباشر: Sportitalia
قائمة اللاعبين
فيما يلي أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر: سيكون العدد الإجمالي 27 لاعباً، وقد تم الكشف عن 19 منهم حتى الآن
ألداير
ماركو أميليا
زفونيمير بوبان
فينسنت كانديلا
إدغار دافيدز
جيرمان دينيس
أنطونيو دي ناتالي
ستيفانو فيوري
سيباستيان فراي
دييغو فوسر
هيرنانيس
جورجوس كاراغونيس
أليساندرو نيستا
ديفيد بيزارو
داريو سيميتش
داميانو توماسي
فرانشيسكو توتي
خوان سيباستيان فيرون
خافيير زانيتي
تذاكر تجمع «عملية نوستالجيا» في روما: موعد طرحها، والأسعار، وأين وكيف يمكن شراؤها
ستشهد بطولة كرة القدم الخماسية منافسة بين 3 فرق: إيطاليا، وأوروبا، وبقية العالم، بقيادة فرانشيسكو توتي، وزفونيمير بوبان، وخافيير زانيتي على التوالي. تتوفر تذاكر حضور تجمع "أوبراسيون نوستالجيا" الداخلي الذي سيقام في 28 مارس في روما للبيع بالفعل ويمكن شراؤها عبر Ticketone أو FanSale: بالضغط على الروابط المعنية، يمكنكم الاطلاع على أسعار التذاكر.