Bukayo Saka Arsenal Erling Haaland Man City(C)Getty Images
Francesco Guerrieri

ترجمه

أين يمكن مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي: القناة التلفزيونية، البث المباشر عبر الإنترنت، تشكيلات الفريقين

كل المعلومات حول مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، نهائي كأس كاراباو: التشكيلات وكيفية متابعة المباراة

ليس هناك بطولات الدوري فقط في عطلة نهاية الأسبوع هذه. ففي إنجلترا، من المقرر إقامة نهائي كأس كاراباو بين أرسنال ومانشستر سيتي، والذي سيُقام يوم الأحد 22 مارس، على أن تبدأ المباراة في الساعة 17:30. يأتي فريق "المدفعجية" بعد تأهله إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا، حيث أقصى فريق باير ليفركوزن، بينما يسعى فريق غوارديولا إلى الانتقام بعد الهزيمتين المتتاليتين في البطولة الأوروبية أمام ريال مدريد، اللتين كلفتا "السيتي" الخروج من دوري أبطال أوروبا.


  • أرسنال - مانشستر سيتي: القناة التلفزيونية والبث المباشر عبر الإنترنت

    المباراة: أرسنال - مانشستر سيتي


    التاريخ: الأحد 22 مارس 2026


    الوقت: 17:30


    البث التلفزيوني المباشر: -


    البث المباشر عبر الإنترنت: قناة يوتيوب Cronache di Spogliatoio


  • التشكيلات المتوقعة لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي

    أرسنال (4-2-3-1): رايا؛ موسكيرا، ساليبا، ماغالهايس، هينكابي؛ رايس، زوبيمندي؛ ساكا، إيزي، تروسارد؛ جيوكيريس. المدرب: أرتيتا.


    مانشستر سيتي (4-2-3-1): دوناروما؛ ماتيوس نونيس، روبن دياس، خوسانوف، آيت نوري؛ برناردو سيلفا، رودري؛ فودن، شيركي، سيمينيو؛ هالاند. المدرب: جوارديولا.

  • المعلق والصوت الثاني

    سيتولى ماركو كاتانيو التعليق على مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بينما سيتولى التعليق الثاني لاعب الوسط السابق غايتانو داغوستينو.

