بعد تسع سنوات مع ليفربول، أعلن محمد صلاح رحيله عن «الريدز»: سيغادر المهاجم المصري النادي في نهاية الموسم، متقدماً بعام واحد على انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي رغم أن عقده كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2027؛ وقد أبلغه مسؤولو النادي بالفعل أنهم لن يعارضوا قراره هذا، فإذا اختار الرحيل فسوف يسمحون له بالرحيل دون عرقلة. كان اللاعب السابق في روما وفيورنتينا لسنوات أفضل لاعب في ليفربول وأحيانًا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأرقام تليق بأحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن الطرفين وصلوا الآن إلى نهاية دورة.
أين سيذهب صلاح العام المقبل: الوداع لليفربول، وعلاقته مع سلوت، وآخر المستجدات بشأن مستقبله
مشروع ليفربول الجديد
وراء قرار صلاح بمغادرة النادي تكمن أيضًا علاقة متوترة ومعقدة مع مدرب الريدز آرني سلوت، الذي كانت قد نشأت معه بعض المشاكل العام الماضي، ولم يتمكن الاثنان من تسوية خلافاتهما بشكل نهائي منذ ذلك الحين. علاوة على ذلك، يفتح ليفربول صفحة جديدة ويبدأ فصلاً جديداً: في فترات الانتقالات الأخيرة، ركز النادي بشكل أساسي على اللاعبين الصاعدين - وأبرزهم إيزاك وفيرتز - ومع مرور الوقت، تضاءلت أهمية صلاح في مشروع ليفربول بشكل متزايد؛ واليوم لم يعد المصري في الصدارة كما كان من قبل، حيث يركز النادي على لاعبين آخرين لبدء مشروع جديد.
إلى أين يمكن أن ينتقل صلاح؟
هذه هي الأسباب الرئيسية التي دفعت اللاعب إلى الإعلان عن رحيله عن ليفربول في نهاية هذا الموسم؛ فمثل النادي، هو أيضاً مستعد لفتح صفحة جديدة لمستقبل لم يُكتب بعد: أين سيلعب؟ في الوقت الحالي، لم ترد أي عروض ملموسة بعد، ومن الصعب تحديد مسار واضح، كما أوضح وكيل أعماله أنه لا يوجد شيء حتى الآن. تظل إحدى الفرضيات هي الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان هناك بالفعل في فترات الانتقالات السابقة أندية تقدمت لمحاولة إقناع صلاح بمبالغ طائلة. لقد حاولوا ذلك الصيف الماضي وفي يناير، لكن المصري كان دائمًا يرفض العروض الضخمة. الآن، ومع ذلك، تغير الوضع.