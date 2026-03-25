أين سيذهب صلاح العام المقبل: الوداع لليفربول، وعلاقته مع سلوت، وآخر المستجدات بشأن مستقبله

هذه هي الأسباب الرئيسية التي دفعت اللاعب إلى الإعلان عن رحيله عن ليفربول في نهاية هذا الموسم؛ فمثل النادي، هو أيضاً مستعد لفتح صفحة جديدة لمستقبل لم يُكتب بعد: أين سيلعب؟ في الوقت الحالي، لم ترد أي عروض ملموسة بعد، ومن الصعب تحديد مسار واضح، كما أوضح وكيل أعماله أنه لا يوجد شيء حتى الآن. تظل إحدى الفرضيات هي الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان هناك بالفعل في فترات الانتقالات السابقة أندية تقدمت لمحاولة إقناع صلاح بمبالغ طائلة. لقد حاولوا ذلك الصيف الماضي وفي يناير، لكن المصري كان دائمًا يرفض العروض الضخمة. الآن، ومع ذلك، تغير الوضع.