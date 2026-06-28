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"أين رونالدو؟".. على طريقة ميسي كريستيانو ينال سخرية جماهير كولومبيا!
"أين رونالدو؟ أين رونالدو؟"، كانوا قد صرخوا في وجهه من آلاف الحناجر، بعدما أن نجم البرتغال الخارق لم يُشِع أي بريق على الإطلاق في مدينة البريق ميامي. لكن ابن الـ41 عاماً لم يُرِد أن يفسد مزاجه طويلاً، ففي النهاية تبدأ البطولة الآن فقط على نحوٍ جدي.
"نواصل معاً"، كتب رونالدو على إنستجرام بعد التعادل 0:0 أمام كولومبيا في آخر مباراة بدور المجموعات، مع النظر إلى بداية الأدوار الإقصائية. سيكون دور الـ32 بالنسبة للمخضرم رحلة إلى الماضي، ففي تورونتو سيكون هناك لقاء مع لوكا مودريتش (40) وكرواتيا. في ذروة مستواهما لعب النجمان الخارقان معاً لمدة ست سنوات في ريال مدريد. رونالدو أم مودريتش؟ بالنسبة لأحد هذين العظيمين في كرة القدم، سيكون على الأرجح آخر مباراة في كأس العالم.
رونالدو آلة الأهداف الجشعة، مودريتش صانع الألعاب العبقري - في ريال شكّلا ثنائياً عبقرياً، ومعاً حصدا لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات إلى مدريد. "إنه لشرف أن أكون قد شاركتك الكثير من اللحظات"، قال رونالدو عندما انتهت فترتهما المشتركة في 2018. لكن بعد ذلك بقليل كانت هناك أيضاً بعض المناوشات اللفظية، ففي النهاية تم اختيار مودريتش في ذلك الصيف أفضل لاعب في العالم. جاء رونالدو ثانياً - وكان منزعجاً قليلاً.
رونالدو ضد مودريتش: مواجهة نجوم السوبر فوق الأربعين
من حيث النوع مختلفان تمامًا، فإن كلاً من رونالدو ومودريتش أيقونتان مطلقتان لفرقهما. والآن يأتي لقاؤهما الثاني على المسرح الكبير جدًا، في الأول احتفل رونالدو - في طريقه إلى لقب بطولة أمم أوروبا 2016 أقصت البرتغال كرواتيا في دور الـ16 بعد الوقت الإضافي، في 2018 كان لمودريتش لحظته البارزة، عندما حلّوا في المركز الثاني في كأس العالم.
بينما رونالدو، الذي خاض الآن 25 مباراة في كأس العالم مثل لوثار ماتيوس، يتعرض مرارًا للانتقاد في البرتغال بسبب تذبذب مستواه وعمره، واضطر المدرب روبرتو مارتينيز بعد مباراة كولومبيا إلى تقبل أسئلة حول سبب عدم استبداله لنجمه الخارق.
وقال: "إنه يلعب كما لو كان عمره 20 عامًا. كان مذهلًا"، قال بيتار سوتشيتش بعد الفوز 2:1 على غانا: "إنه قائدنا وأفضل لاعب لدينا. يمكنه اللعب طالما يريد. سيبقى جيدًا."
وقال مودريتش نفسه إن "بطولة جديدة" تبدأ الآن. لكن بالنسبة لأحد نجمي ما فوق الأربعين، سينتهي الأمر سريعًا مرة أخرى.