"أين رونالدو؟".. على طريقة ميسي كريستيانو ينال سخرية جماهير كولومبيا!

"أين رونالدو؟ أين رونالدو؟"، كانوا قد صرخوا في وجهه من آلاف الحناجر، بعدما أن نجم البرتغال الخارق لم يُشِع أي بريق على الإطلاق في مدينة البريق ميامي. لكن ابن الـ41 عاماً لم يُرِد أن يفسد مزاجه طويلاً، ففي النهاية تبدأ البطولة الآن فقط على نحوٍ جدي.

"نواصل معاً"، كتب رونالدو على إنستجرام بعد التعادل 0:0 أمام كولومبيا في آخر مباراة بدور المجموعات، مع النظر إلى بداية الأدوار الإقصائية. سيكون دور الـ32 بالنسبة للمخضرم رحلة إلى الماضي، ففي تورونتو سيكون هناك لقاء مع لوكا مودريتش (40) وكرواتيا. في ذروة مستواهما لعب النجمان الخارقان معاً لمدة ست سنوات في ريال مدريد. رونالدو أم مودريتش؟ بالنسبة لأحد هذين العظيمين في كرة القدم، سيكون على الأرجح آخر مباراة في كأس العالم.

رونالدو آلة الأهداف الجشعة، مودريتش صانع الألعاب العبقري - في ريال شكّلا ثنائياً عبقرياً، ومعاً حصدا لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات إلى مدريد. "إنه لشرف أن أكون قد شاركتك الكثير من اللحظات"، قال رونالدو عندما انتهت فترتهما المشتركة في 2018. لكن بعد ذلك بقليل كانت هناك أيضاً بعض المناوشات اللفظية، ففي النهاية تم اختيار مودريتش في ذلك الصيف أفضل لاعب في العالم. جاء رونالدو ثانياً - وكان منزعجاً قليلاً.