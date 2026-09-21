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علي رفعت

أين تذهب هذا التوقف؟! كتيبة المدربين الجدد تغزو العالم وصراع سعودي لأجل إعادة الهيمنة.. ومسلسلات وأفلام والمزيد!

فقرات ومقالات
إنجلترا ضد إسبانيا
إنجلترا
إسبانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تركيا ضد فرنسا
تركيا
فرنسا
إيطاليا ضد بلجيكا
إيطاليا
بلجيكا
هولندا ضد ألمانيا
هولندا
ألمانيا

دليل النجاة من نافذة الخريف الطويلة

لطالما ارتبطت فترات التوقف الدولي في أذهان عشاق الساحرة المستديرة بحالة عارمة من الرتابة والملل، إذ تتوقف عجلة الدوريات الكبرى وتغيب الإثارة الأسبوعية المعتادة لصالح مواجهات متفرقة قد تبدو باهتة أحيانًا. 

تتضاعف المخاوف هذه المرة مع تطبيق النظام الجديد للروزنامة الدولية، والذي يدمج توقفي سبتمبر وأكتوبر في نافذة موحدة ومكثفة تمتد لستة عشر يومًا متواصلًا. 

تبدو هذه المدة كابوسًا للبعض، لكن الأمر يختلف كليًا معنا، فهذا التوقف يحمل في طياته صخبًا تكتيكيًا واستثنائيًا، ليكون المشاهد أمام وجبة دسمة تجمع بين أشرس المعارك الرياضية والإنتاجات السينمائية والتلفزيونية المرتقبة، لتقضية هذه الفترة الممتدة بأفضل صورة ممكنة.


  • Georgios Donis Saudi KSA GFX GOAL ONLYGoal AR

    صراع سعودي لأجل إعادة الهيمنة الإقليمية

    تتجه الأنظار صوب الأراضي السعودية التي تحتضن منافسات بطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين، حيث يدخل المنتخب السعودي بمعنويات متجددة ورغبة جامحة في بسط نفوذه على اللقب الخليجي وإسعاد جماهيره الغفيرة، وتقديم أوراق اعتماده مبكرًا في دور المجموعات وصولًا إلى الأدوار النهائية للمسابقة.

    مباريات المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 27

    يوم 23 سبتمبر 2026: السعودية ضد الكويت 

    يوم 26 سبتمبر 2026: عُمان ضد السعودية 

    يوم 29 سبتمبر 2026: السعودية ضد العراق 

    يوم 3 أكتوبر 2026: نصف نهائي خليجي 27 في حال تأهل المنتخب السعودي

    يوم 6 أكتوبر 2026: نهائي خليجي 27 في حال تأهل المنتخب السعودي


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  • Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images

    الفراعنة في مهمة حسم الانطلاقة الإفريقية

    يخوض المنتخب المصري في هذا التوقف تحديًا حاسمًا لتدشين مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بأفضل صورة ممكنة. 

    يفتتح الفراعنة مواجهاتهم في المجموعة الثانية بلقاء أنجولا، قبل السفر لملاقاة جنوب السودان لحسم صدارة المجموعة مبكرًا، تمهيدًا لخوض مواجهة ودية إعدادية لتجربة أكبر عدد من العناصر المتاحة.

    مباريات منتخب مصر في سبتمبر وأكتوبر

    يوم 25 سبتمبر 2026: مصر ضد أنجولا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 

    يوم 29 سبتمبر 2026: جنوب السودان ضد مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 

    يوم 4 أكتوبر 2026: مصر ضد جنوب إفريقيا في مباراة ودية دولية 


  • Zinedine ZidaneGetty

    كتيبة المدربين الجدد تعيد رسم خريطة القارة العجوز

    تشتعل القارة الأوروبية مع انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأمم، وسط ثورة تدريبية غير مسبوقة تضع كبار أساتذة التكتيك في مواجهات مباشرة. 

    تبرز المجموعة الأولى بقيادة زين الدين زيدان العائد للواجهة مدربًا لفرنسا ليوظف سرعات كيليان مبابي بأسلوب هجومي مرن، في مواجهة بلجيكا بقيادة مارك فان بوميل، وإيطاليا العائدة لفلسفة روبرتو مانشيني. 

    على الجانب الآخر، تشهد المجموعة الثانية صراعًا ملحميًا بين الضغط العالي الخانق الذي يطبقه يورجن كلوب مع المانشافت، واللعب التموضعي لمنتخب هولندا بقيادة تشافي هيرنانديز، بينما يقود جورجي جيسوس ثورة هجومية مع البرتغال، وتواجه إنجلترا المنتخب الإسباني في قمة كروية كبرى.

    مباريات دوري الأمم الأوروبية 

    المجموعة الأولى (فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، تركيا)

    يوم 25 سبتمبر 2026: إيطاليا ضد بلجيكا 

    يوم 25 سبتمبر 2026: تركيا ضد فرنسا 

    يوم 28 سبتمبر 2026: بلجيكا ضد فرنسا 

    يوم 28 سبتمبر 2026: إيطاليا ضد تركيا 

    يوم 2 أكتوبر 2026: فرنسا ضد إيطاليا 

    يوم 2 أكتوبر 2026: بلجيكا ضد تركيا 

    يوم 5 أكتوبر 2026: فرنسا ضد بلجيكا 

    يوم 5 أكتوبر 2026: إيطاليا ضد تركيا 

    المجموعة الثانية (ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان)

    يوم 24 سبتمبر 2026: هولندا ضد ألمانيا 

    يوم 24 سبتمبر 2026: صربيا ضد اليونان 

    يوم 27 سبتمبر 2026: صربيا ضد هولندا في تمام الساعة 19:00

    يوم 27 سبتمبر 2026: اليونان ضد ألمانيا 

    يوم 1 أكتوبر 2026: ألمانيا ضد صربيا 

    يوم 1 أكتوبر 2026: هولندا ضد اليونان 

    يوم 4 أكتوبر 2026: ألمانيا ضد اليونان 

    يوم 4 أكتوبر 2026: هولندا ضد صربيا 

    المجموعة الثالثة (إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا، التشيك)

    يوم 26 سبتمبر 2026: إنجلترا ضد إسبانيا 

    يوم 26 سبتمبر 2026: كرواتيا ضد التشيك 

    يوم 29 سبتمبر 2026: كرواتيا ضد إسبانيا 

    يوم 29 سبتمبر 2026: التشيك ضد إنجلترا 

    يوم 3 أكتوبر 2026: إسبانيا ضد التشيك 

    يوم 3 أكتوبر 2026: إنجلترا ضد كرواتيا 

    يوم 6 أكتوبر 2026: إسبانيا ضد كرواتيا 

    يوم 5 أكتوبر 2026: التشيك ضد إنجلترا 

    المجموعة الرابعة (البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز)

    يوم 24 سبتمبر 2026: البرتغال ضد ويلز 

    يوم 24 سبتمبر 2026: الدنمارك ضد النرويج 

    يوم 27 سبتمبر 2026: النرويج ضد البرتغال 

    يوم 27 سبتمبر 2026: ويلز ضد الدنمارك 

    يوم 1 أكتوبر 2026: البرتغال ضد الدنمارك 

    يوم 1 أكتوبر 2026: النرويج ضد ويلز 

    يوم 4 أكتوبر 2026: البرتغال ضد النرويج 

    يوم 4 أكتوبر 2026: ويلز ضد الدنمارك 

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  • messi(C)Getty Images

    أمريكا الجنوبية وإعادة بناء الهوية التكتيكية

    تستثمر منتخبات أمريكا الجنوبية هذه النافذة التحضيرية الموسعة لإعادة هيكلة خططها بعيدة المدى وتجديد الدماء في صفوفها.

    يبدأ دييجو فورلان حقبته مدربًا للأوروجواي خلفًا لمارسيلو بييلسا عبر جولة آسيوية تهدف إلى المزج بين الصلابة الدفاعية والهجوم المنظم، بالتوازي مع قيادة رافاييل ماركيز لمرحلة الإحلال والتجديد في المكسيك عبر مواجهات دولية حاسمة.

    مباريات منتخبات أمريكا الجنوبية والوديات الدولية

    يوم 24 سبتمبر 2026: اليابان ضد أوروجواي في مباراة ودية دولية

    يوم 26 سبتمبر 2026: المكسيك ضد كولومبيا في مباراة ودية دولية

    يوم 28 سبتمبر 2026: كوريا الجنوبية ضد أوروجواي في مباراة ودية دولية

    يوم 30 سبتمبر 2026: الأرجنتين ضد بوليفيا في مباراة ودية دولية

    يوم 3 أكتوبر 2026: الأرجنتين ضد بوركينا فاسو في مباراة ودية دولية

    يوم 6 أكتوبر 2026: الأرجنتين ضد بنين في مباراة ودية دولية (الظهور الأخير لميسي دوليًا)


  • الرياضات الأخرى وصخب السرعة والمحركات

    لا يقتصر الحماس العالمي على الملاعب العشبية، بل تقدم بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 ومسابقات المنتخبات الإقليمية والأولمبية وجبة حافلة من التنافس والإثارة على مدار الأسابيع الممتدة للتوقف الدولي.

    أجندة الأحداث الرياضية والسباقات

    يوم 20 سبتمبر 2026: ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بلقاءات تونس ضد بنين وكينيا ضد تنزانيا

    يوم 24 سبتمبر 2026: الإمارات ضد اليمن في كأس الخليج العربي 27

    يوم 26 سبتمبر 2026: سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 في حلبة باكو

    يوم 27 سبتمبر 2026: الإمارات ضد البحرين في كأس الخليج العربي 27

    يوم 30 سبتمبر 2026: قطر ضد الإمارات في كأس الخليج العربي 27

    يوم 4 أكتوبر 2026: سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في حلبة سيبانج

    يوم 6 أكتوبر 2026: إياب تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بلقاءات بنين ضد تونس وتنزانيا ضد كينيا


  • imago-sport-31518432.jpgZUMA Press Wire

    شاشات البث المشتعلة بأقوى المسلسلات

    تتسابق كبرى المنصات الرقمية لملء أوقات المتابعين بمحتوى استثنائي خلال فترة التوقف، حيث تشهد الشاشات المنزلية عودة أعمال محبوبة وعروض أولى لأعمال ضخمة تمتد طوال فترتي سبتمبر وأكتوبر.

    جدول مواعيد المسلسلات والإنتاجات التلفزيونية

    يوم 16 سبتمبر 2026: عرض الموسم السادس من مسلسل "سلو هورسيز" على آبل تي في بلس

    يوم 17 سبتمبر 2026: عرض الموسم الثاني من مسلسل "سترينجر ثينجز: تيلز فروم 85" على نتفليكس

    يوم 18 سبتمبر 2026: عرض الوثائقي الموسيقي "جاي زي إن 8" على إتش بي أو

    يوم 23 سبتمبر 2026: عرض مسلسل "هابياس كوربس" على نتفليكس

    يوم 23 سبتمبر 2026: عرض الموسم الأول من مسلسل "براذرز" على آبل تي في بلس

    يوم 24 سبتمبر 2026: عرض مسلسل الرعب "ماي ساد ديد" على نتفليكس

    يوم 25 سبتمبر 2026: عرض فيلم وسيرة الجريمة "يونابومبر" على نتفليكس

    يوم 25 سبتمبر 2026: عرض مسلسل "فور بلوكس زيرو" على إتش بي أو ماكس

    يوم 25 سبتمبر 2026: عرض الموسم الثاني من سلسلة "نايف إيدج: تشيسنج ميشلان ستارز" على آبل تي في بلس

    أواخر سبتمبر 2026: عرض الموسم الثاني من مسلسل "ذا جينتلمين" على نتفليكس

    شهر أكتوبر 2026: إطلاق السلسلة الوثائقية الرياضية "تايسون" على نتفليكس


  • US-ENTERTAINMENT-AVENGERSAFP

    شاشات السينما والنسخة الممتدة من إيند جيم

    تستقبل دور العرض السينمائية في نهاية سبتمبر باقة من التجارب الجديدة، يتصدرها فيلم المغامرة والبقاء "هارت أوف ذا بيست" من بطولة براد بيت وجيه كيه سيمونز، وفيلم الرسوم المتحركة العائلي "ذا سميرفس تايمليس أدفنتشر فوليوم 2"، بالإضافة إلى الحدث السينمائي الأبرز المتمثل في إعادة إطلاق النسخة الممتدة من فيلم مارفل الأيقوني "أفنجرز: إيند جيم" بمشاهد حصرية وإضافية تأسر الجماهير في قاعات العرض الكبرى.

    مواعيد الإصدارات السينمائية في دور العرض

    يوم 24 سبتمبر 2026: طرح فيلم "هارت أوف ذا بيست" في صالات السينما

    يوم 24 سبتمبر 2026: طرح فيلم "ذا سميرفس تايمليس أدفنتشر فوليوم 2" في صالات السينما

    يوم 24 سبتمبر 2026: طرح النسخة الممتدة من فيلم "أفنجرز: إيند جيم" في صالات السينما

    يوم 9 أكتوبر 2026: طرح فيلم "تينزينج".