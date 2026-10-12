فيديو | "من هذا؟!" .. أيمن حسين في موقف محرج مع تيجاني رايندرز عقب مواجهة القادسية وباختاكور

بنو قادس حققوا التعادل (1-1)، خارج أرضهم أمام الفريق الأوزبكي، حيث افتتح تيجاني رايندرز التسجيل في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل بفضل ضربة جزاء في الدقيقة 89، سددها دوستونبيك خامداموف بنجاح.

عطفًا على ذلك، يتصدر القادسية "مؤقتًا" جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة الآسيوية بأربع نقاط، فيما يحل باختاكور في المركز السابع "مؤقتًا" برصيد نقطتين.







