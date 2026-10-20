أيك أثينا الضحية: مرحبًا بعودة فتى مانشستر سيتي الذهبي.. وإنزو ماريسكا يتحرر من "سطوة إرلينج هالاند" ولكن!

أجمل ما في كرة القدم، أنها تعطيك فرصة جديدة لـ"التعويض" دائمًا؛ سواء كان ذلك في الموسم نفسه، أو حتى لو تأخر الأمر لبعض الوقت.

ومع الأندية الكبيرة، "التعويض" يأتي سريعًا دائمًا؛ مثلما فعل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ليلة الثلاثاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نعم.. مانشستر سيتي فاز (5-1) ضد نادي أيك أثينا اليوناني؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

خماسية سيتي جاءت بواسطة "إيليوت أنديرسون، فيل فودين (ثلاثية)، وريان شرقي"، في الدقائق 12 و34 و57 و65 و76 على التوالي؛ في الوقت الذي أحرز فيه ستافاروس بيليوس هدف أيك أثينا الوحيد، في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز؛ عاد السيتزنس إلى الطريق الصحيح سريعًا، بعد السقوط في فخ الخسارة (2-4) ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الماضية.

المهم.. مانشستر سيتي وصل إلى نقطته السادسة، في "المركز السادس" مؤقتًا بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد أيك أثينا عند النقطة الثالثة، في "المركز السابع والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز مانشستر سيتي على أيك أثينا..