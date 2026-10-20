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أحمد فرهود

أيك أثينا الضحية: مرحبًا بعودة فتى مانشستر سيتي الذهبي.. وإنزو ماريسكا يتحرر من "سطوة إرلينج هالاند" ولكن!

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي
إرلينج هالاند
فيل فودين
إينزو ماريسكا
مانشستر سيتي ضد أي إي ك أثينا
أي إي ك أثينا
دوري أبطال أوروبا

مباراة بإيجابيات عديدة للسيتزنس..

أجمل ما في كرة القدم، أنها تعطيك فرصة جديدة لـ"التعويض" دائمًا؛ سواء كان ذلك في الموسم نفسه، أو حتى لو تأخر الأمر لبعض الوقت.

ومع الأندية الكبيرة، "التعويض" يأتي سريعًا دائمًا؛ مثلما فعل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ليلة الثلاثاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نعم.. مانشستر سيتي فاز (5-1) ضد نادي أيك أثينا اليوناني؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

خماسية سيتي جاءت بواسطة "إيليوت أنديرسون، فيل فودين (ثلاثية)، وريان شرقي"، في الدقائق 12 و34 و57 و65 و76 على التوالي؛ في الوقت الذي أحرز فيه ستافاروس بيليوس هدف أيك أثينا الوحيد، في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز؛ عاد السيتزنس إلى الطريق الصحيح سريعًا، بعد السقوط في فخ الخسارة (2-4) ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الماضية.

المهم.. مانشستر سيتي وصل إلى نقطته السادسة، في "المركز السادس" مؤقتًا بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد أيك أثينا عند النقطة الثالثة، في "المركز السابع والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز مانشستر سيتي على أيك أثينا..

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    مانشستر سيتي.. العلامة الكاملة بدون إرلينج هالاند

    لا يوجد فريق في العالم، يُمكن أن يمتلك المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في صفوفه، ويستغنى عنه.

    هالاند في أفضل أو أسوأ حالاته، يستطيع تسجيل الأهداف وحسم المباريات؛ وهو الأمر المستمر في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    لكن في المقابل.. مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، يقدّم كرة رائعة في غياب هالاند؛ مثلما حدث ضد نادي أيك أثينا اليوناني في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث جلس المهاجم النرويجي على "الدكة" طوال الـ90 دقيقة.

    نعم عزيزي القارئ؛ السيتزنس لعب مباراتين بدون هالاند في الموسم الرياضي الحالي، حقق فيهما الآتي:

    * الفوز: 2.

    * التعادل: 0.

    * الخسارة: 0.

    * أهداف مسجلة: 10.

    * أهداف مستقبلة: 1.

    أي أن مانشستر سيتي لا يجد أي صعوبة في تسجيل الأهداف، في ظل غياب المهاجم النرويجي الرائع؛ وهو ما تثبته الأرقام سالفة الذكر، بهز شباك الخصوم 10 مرات كاملة.

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    لنكن حذرين!.. غياب إرلينج هالاند جاء في المباريات المناسبة

    ورغم ما ذكرناه في السطور سالفة الذكر؛ إلا أننا يجب أن نكون حذرين أيضًا عزيزي القارئ، عندما نتحدث عن إمتاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في غياب مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند.

    "لماذا يجب أن نكون حذرين؟!"؛ الإجابة هي لأن المباراتين اللتين غاب عنهما هالاند في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، كانتا في المتناول.

    بمعنى.. الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، اختار مباراتين سهلتين بنسبة كبيرة، لإراحة هالاند فيهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية: مانشستر سيتي (5-0) نوريتش سيتي.

    * الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي (5-1) أيك أثينا اليوناني.

    ومن المنطقي أن يفوز السيتزنس، على أرضه ووسط جماهيره، أمام خصمين بحجم نوريتش وأيك أثينا؛ سواء كان ذلك بوجود هالاند فوق أرضية الملعب، أو حتى في غيابه نهائيًا أو على "الدكة".

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    إنزو ماريسكا تحرر من "سطوة إرلينج هالاند".. ولكن!

    واستكمالًا لحديثنا عن تأثير حضور وغياب المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ يُمكن طرح بعض التساؤلات المهمة، وهي:

    * أولًا: هل يتحرر بعض نجوم مانشستر سيتي في غياب هالاند؟

    * ثانيًا: هل يجد المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا توليفة أفضل بدون هالاند؟

    بناءً على ما شاهدناه في المباراتين اللتين غاب عنهما هالاند، حتى ولو لم تكونا بالقوة الكبيرة؛ نستطيع التأكيد على أننا شاهدنا حرية أكبر للاعبين بالفعل، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وهذا أمر طبيعي؛ فعندما يتواجد نجمك الأول على أرضية الملعب، يجب أن تلعب من أجله وتوصل الكرة إليه، لكن في غيابه يكون لكل لاعب دور فعال.

    وربما ذلك ما يحدث مع مانشستر سيتي، تحت قيادة ماريسكا بالذات؛ رغم أننا نحتاج أن نشاهد الفريق في اختبارات أقوى بدون هالاند، لكي نحكم بشكلٍ أفضل.

    ونعيد ونؤكد؛ ليس معنى حديثنا أن مانشستر سيتي أفضل بدون هالاند، أو أنه يستطيع تحقيق الألقاب في غيابه، ولكننا نتحدث عن نقطة لاحظناها في عهد ماريسكا خلال مباراتين فقط - حتى الآن -.

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  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    فيل فودين.. مرحبًا بعودة فتى مانشستر سيتي الذهبي

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا عزيزي القارئ؛ دون الحديث عن الإنجليزي فيل فودين، نجم العملاق المحلي مانشستر سيتي.

    فودين عانى كثيرًا في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، حيث لم يقدّم المأمول منه أبدًا؛ قبل أن ينتفض في آخر مباراتين، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي: سجل هدفًا؛ ليقود مانشستر سيتي للفوز (3-2) ضد نادي إيبسويتش تاون.

    * الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا: سجل 3 أهداف وصنع آخر؛ ليقود مانشستر سيتي للفوز (5-1) ضد نادي أيك أثينا اليوناني.

    أي أن فودين الذي لم يسجل في أول 6 مباريات شارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ ها هو يعود ويحرز 4 أهداف دفعة واحدة، في آخر مواجهتين للسيتزنس.

    ليس هذا فقط؛ بل إن فودين سجل أول ثلاثية "هاتريك" في مباراة واحدة عبر مسيرته الكروية، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    * أرقام فيل فودين في دوري أبطال أوروبا:

    - مباريات: 70.

    - دقائق: 4.716.

    - مساهمات تهديفية: 38.

    - أهداف: 23.

    - تمريرات حاسمة: 15.

    واستعادة أفضل نسخة من الفتى الذهبي فودين؛ هو أفضل ما يمكن أن يحدث لفريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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