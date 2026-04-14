أيقونة تشيلسي جون تيري يستعد لتولي زمام جميع القرارات المتعلقة بكرة القدم في نادي كولتشستر يونايتد مع اقتراب إتمام صفقة الاستحواذ بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني

ورغم أن المدافع الأسطوري لم يدلِ بأي تعليق علني حتى الآن، إلا أن الإدارة الحالية في ملعب «كوميونيتي ستاديوم» أقرت بأن الصفقة تقترب من الاكتمال. ومن المحتمل أن تستفيد هذه الخطوة الانتقالية من خبرة تيري في أكاديمية تشيلسي لتسهيل ترتيبات الإعارة المستقبلية للنادي الذي يتخذ من إسيكس مقراً له.

وفي معرض حديثه عن المفاوضات الجارية في بيان صادر عن النادي، قال المالك روبي كولينج: "يجري كولتشستر يونايتد حالياً مناقشات مفصلة مع اتحاد شركات بشأن عرض بيع النادي. في هذه المرحلة، لا يمكننا التعليق على أي أفراد أو شركات معينة معنية.

"لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل إلا بعد إتمام الصفقة بالكامل وإنهاء جميع الإجراءات الرسمية. في غضون ذلك، يظل تركيزي منصبًا على ضمان أن يكون أي قرار بشأن ملكية النادي في المستقبل هو القرار الصحيح لكولتشستر يونايتد ومشجعيه ونجاحه على المدى الطويل."