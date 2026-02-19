أيقونات: فابيو غروسو - بطل إيطاليا غير المتوقع في كأس العالم

"الكرة يتم إبعادها، بيرلو هناك، بيرلو، بيرلو مرة أخرى، بكعبه، تسديدة... هدف! هدف، جروسو! جروسو! هدف من جروسو، هدف من جروسو، هدف من جروسو! دقيقة واحدة متبقية، دقيقة واحدة متبقية، هدف من جروسو، هدف من جروسو، هدف من جروسو. لا يصدق، لا يصدق، نحن متقدمون وبقيت دقيقة واحدة. نحن متقدمون وبقيت دقيقة واحدة. هدف من غروسو، هدف من غروسو".

مرت قرابة 20 عامًا على تلك الليلة في دورتموند، لكن المشجعين الإيطاليين ما زالوا يتذكرون بوضوح موسيقى كأس العالم 2006، آخر كأس فازت بها الأزوري.

في 4 يوليو، دخلت إيطاليا عرين الأسد في ملعب فيستفالنشتاديون لمواجهة المضيف والمفضل للفوز بالبطولة، ألمانيا. كان الفريق الإيطالي الأقل حظًا يهدف إلى هزيمة بلد بأكمله، بلد أعد له جنازة كلاسيكية في الصحف، باستخدام عناوين مثل "بيتزا أريفيديتشي".

كانت مباراة متوترة ومتكافئة استمرت إلى الوقت الإضافي. سدد ألبرتو جيلاردينو الكرة في القائم، وسدد جيانلوكا زامبروتا الكرة في العارضة، وقام جيجي بوفون بإنقاذ معجزة من لوكاس بودولسكي. ثم، في الدقيقة 119، عندما أبعدت دفاعات ألمانيا ركلة ركنية من أليساندرو ديل بييرو، رأى أندريا بيرلو فجوة لم تكن موجودة على ما يبدو ووجد فابيو جروسو غير مراقب في منطقة الجزاء. تغلب غروسو على ينس ليمان بضربة لا يمكن إيقافها بقدمه اليسرى عبر المرمى.

بعد دقيقة واحدة، سجل ديل بييرو الهدف الثاني بمساعدة جيلاردينو، ليحسم المباراة ويقود إيطاليا إلى برلين، حيث فازت بكأس العالم للمرة الرابعة بركلات الترجيح ضد فرنسا. لكن هدف غروسو الفائز ضد ألمانيا هو الذي صنع التاريخ. احتفاله بالهدف، وهو يركض نحو نقطة غير محددة على أرض الملعب وهو يهز رأسه ويصرخ: "لا أصدق، لا أصدق، لا أصدق"، أصبح أيقونياً.

في النهاية، احتضن غروسو زامبروتا وفابيو كانافارو وبوفون، الذين ركضوا طول الملعب للاحتفال معه. لكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لماركو ماتيرازي، الذي لم يكن لديه القوة للوصول إلى زملائه بعد 120 دقيقة من القتال. بدلاً من ذلك، ركع على ركبتيه وعانق أقرب شخص إليه: الحكم المكسيكي بينيتو أرشونديا، الذي حاول دون جدوى التخلص من مدافع إيطاليا.

غير هذا الهدف مسيرة جروسو المهنية، وصدح صراخه مثل صراخ ماركو تارديلي في نهائي كأس العالم 1982، حيث تذوق جيل جديد من الإيطاليين المجد العالمي.