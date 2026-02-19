Goal.com
أيقونات: فابيو غروسو - بطل إيطاليا غير المتوقع في كأس العالم

في صيف عام 2006، تحول فابيو غروسو في غضون بضع ليالٍ من لاعب مغمور إلى بطل قومي إيطالي. من تسديدته الحاسمة بقدمه اليسرى ضد ألمانيا إلى ركلته الترجيحية المثالية في برلين، قصة غروسو هي قصة مذهلة عن التواضع والشجاعة والقدر الذي نقله من ملاعب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية إلى نهائي كأس العالم. هذا هو ICONS - بودكاست GOAL وسلسلة مقالات تعيد زيارة آخر 10 بطولات كأس العالم من خلال اللحظات والشخصيات والجدل الذي ميزها، لتعيد إحياء روح كل بطولة.

"الكرة يتم إبعادها، بيرلو هناك، بيرلو، بيرلو مرة أخرى، بكعبه، تسديدة... هدف! هدف، جروسو! جروسو! هدف من جروسو، هدف من جروسو، هدف من جروسو! دقيقة واحدة متبقية، دقيقة واحدة متبقية، هدف من جروسو، هدف من جروسو، هدف من جروسو. لا يصدق، لا يصدق، نحن متقدمون وبقيت دقيقة واحدة. نحن متقدمون وبقيت دقيقة واحدة. هدف من غروسو، هدف من غروسو".

مرت قرابة 20 عامًا على تلك الليلة في دورتموند، لكن المشجعين الإيطاليين ما زالوا يتذكرون بوضوح موسيقى كأس العالم 2006، آخر كأس فازت بها الأزوري.

في 4 يوليو، دخلت إيطاليا عرين الأسد في ملعب فيستفالنشتاديون لمواجهة المضيف والمفضل للفوز بالبطولة، ألمانيا. كان الفريق الإيطالي الأقل حظًا يهدف إلى هزيمة بلد بأكمله، بلد أعد له جنازة كلاسيكية في الصحف، باستخدام عناوين مثل "بيتزا أريفيديتشي".

كانت مباراة متوترة ومتكافئة استمرت إلى الوقت الإضافي. سدد ألبرتو جيلاردينو الكرة في القائم، وسدد جيانلوكا زامبروتا الكرة في العارضة، وقام جيجي بوفون بإنقاذ معجزة من لوكاس بودولسكي. ثم، في الدقيقة 119، عندما أبعدت دفاعات ألمانيا ركلة ركنية من أليساندرو ديل بييرو، رأى أندريا بيرلو فجوة لم تكن موجودة على ما يبدو ووجد فابيو جروسو غير مراقب في منطقة الجزاء. تغلب غروسو على ينس ليمان بضربة لا يمكن إيقافها بقدمه اليسرى عبر المرمى.

بعد دقيقة واحدة، سجل ديل بييرو الهدف الثاني بمساعدة جيلاردينو، ليحسم المباراة ويقود إيطاليا إلى برلين، حيث فازت بكأس العالم للمرة الرابعة بركلات الترجيح ضد فرنسا. لكن هدف غروسو الفائز ضد ألمانيا هو الذي صنع التاريخ. احتفاله بالهدف، وهو يركض نحو نقطة غير محددة على أرض الملعب وهو يهز رأسه ويصرخ: "لا أصدق، لا أصدق، لا أصدق"، أصبح أيقونياً.

في النهاية، احتضن غروسو زامبروتا وفابيو كانافارو وبوفون، الذين ركضوا طول الملعب للاحتفال معه. لكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لماركو ماتيرازي، الذي لم يكن لديه القوة للوصول إلى زملائه بعد 120 دقيقة من القتال. بدلاً من ذلك، ركع على ركبتيه وعانق أقرب شخص إليه: الحكم المكسيكي بينيتو أرشونديا، الذي حاول دون جدوى التخلص من مدافع إيطاليا.

غير هذا الهدف مسيرة جروسو المهنية، وصدح صراخه مثل صراخ ماركو تارديلي في نهائي كأس العالم 1982، حيث تذوق جيل جديد من الإيطاليين المجد العالمي.

  • Italian goalkeeper Gianluigi Buffon (L)AFP

    ضروري

    كان عام 2006 بلا شك عام غروسو في كأس العالم. أكثر من بوفون وفرانشيسكو توتي وبيرلو أو كانافارو الفائز بالكرة الذهبية في النهاية. قصة غروسو فريدة من نوعها، ومسيرته جميلة بقدر ما كانت غير متوقعة، من بديل إلى لاعب أساسي، من لاعب إضافي إلى بطل مطلق.

    لم يكن حتى مارسيلو ليبي، الذي استدعى جروسو باستمرار للمباريات التأهيلية واختاره في تشكيلة الفريق المكونة من 23 لاعبًا بعد موسم جيد مع باليرمو، ليتصور أن لديه ظهيرًا عالميًا بين يديه.

    كان هدف غروسو ضد ألمانيا مجرد واحد من العديد من اللحظات البارزة التي قدمها على مدار الشهر. بعد أن بقي على مقاعد البدلاء في المباراة الوحيدة التي لم تفز بها إيطاليا في البطولة، وهي التعادل 1-1 مع الولايات المتحدة في مباراتها الثانية في المجموعة، لعب غروسو دورًا أساسيًا ضد أستراليا في دور الـ16 وضد فرنسا في النهائي، حيث سجل ركلة الجزاء الحاسمة التي أوصلت إيطاليا إلى قمة كرة القدم.

    كانت الفوز على أستراليا، التي دربها المدرب الرائع جوس هيدينك، بمثابة الباب المنزلق لكأس العالم لإيطاليا. ركلة الجزاء التي سددها توتي في الوقت المحتسب بدل الضائع والتي ضمنت التأهل إلى ربع النهائي حصل عليها جروسو بعد حوالي 40 دقيقة من خسارة الأزوري لاعبًا بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها ماتيرازي لارتكابه خطأ على مارك بريشيانو. على الرغم من احتجاج لوكاس نيل وفريق سوكروز، لم يتم رفض جروسو وإيطاليا.

    وقال غروسو لاحقاً في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيطالية: "كانت ركلة جزاء واضحة. حركت الكرة فقام المدافع بصدّي من الخلف بكتفيه. بالطبع، لم يكن سباقي جميلاً، وكان متعباً للغاية نظراً لمرحلة المباراة، لكنه كان فعّالاً بالتأكيد".

    انتهى الأمر بتوتي على قائمة الهدافين، لكن لولا مساهمة جروسو، لكان السيناريو مختلفاً على الأرجح.

    • إعلان
  • Fabio Grosso Winning Goal 2006Getty Images

    التأثير النهائي

    بعد تأثيره الكبير في مباراتي أستراليا وألمانيا، ترك غروسو بصمته في أهم مباراة في البطولة: نهائي كأس العالم، حيث سجل الركلة الخامسة الحاسمة في ركلات الترجيح في اللحظة الأهم.

    "لماذا أنا؟" كان رد غروسو التلقائي على ليبي عندما أخبره المدرب أنه سيكون الخامس في تنفيذ ركلات الترجيح بعد بيرلو وماتيرازي ودانييلي دي روسي وديل بييرو. كان توتي قد تم استبداله، وبينما كان المهاجم لوكا توني والكابتن كانافارو من خيارات ليبي، إلا أن الأخير عهد بالمسؤولية إلى الظهير الأيسر غير المعروف.

    "أنت رجل اللحظة الأخيرة"، كان رد ليبي، الذي قاله بقناعة كبيرة ودون تردد، في إشارة إلى بطولة غروسو في الجولة السابقة. لكنه لم يكن متخصصًا في ركلات الجزاء. قبل تلك الليلة في برلين، كانت آخر ركلة جزاء له قبل خمس سنوات، في عام 2001، عندما كان يلعب لفريق كييتي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، الدرجة الرابعة في كرة القدم الإيطالية.

    في تلك اللحظات، مع أنظار الملايين من الناس عليك، ومع العلم أن الفرح أو الألم، الحلم أو الكابوس، يعتمدان فقط على ما ستفعله في الثواني القليلة التالية، يمكن أن يلتهمك الضغط. الخط الفاصل بين الفشل والخلود رفيع للغاية.

    "حاولت بكل طريقة أن أبقى هادئًا في داخلي"، يتذكر غروسو في مقابلة مع موقع FIFA. "في لحظات كهذه، لا تعني الخبرة شيئًا أو تعني القليل. المهارات الفنية مهمة بالتأكيد، ولكن أكثر من أي شيء آخر، عليك أن تكون قادرًا على الوصول إلى حالة ذهنية معينة في اللحظات التي تسبق الركض".

    لا تزال ذكريات تلك اللحظات حية في أذهان المشجعين الإيطاليين حتى بعد مرور كل هذا الوقت. مشية غروسو البطيئة، وهو يحاول عزل نفسه عن كل شيء وعن الجميع، قبل أن يأخذ الكرة في يده ويضعها بعناية على نقطة الجزاء. ليبي يخلع نظارته ويمسح عينيه، بينما لا يريد الآخرون على مقاعد البدلاء مشاهدة ما يحدث. كان كانافارو ثابتًا، كما كان خلال جميع الركلات الأربع التي سددها زملاؤه. احتضنه بيرلو من الخلف. عادت الكاميرات إلى جروسو، الذي التفت نحو الحكم، ثم أعاد التركيز، دون أن ينظر إلى أحد، لا إلى فابيان بارتيز ولا إلى زاوية المرمى. يبدو نظره ضائعًا، دون أي مرجع. يمرر لسانه بسرعة على شفته السفلية، ويلقي نظرة سريعة إلى الأعلى، ثم يأخذ انطلاقة طويلة ويسدد كرة مثالية، عالية وقوية وعبر المرمى، دون أن يترك أي فرصة لبارتيز الذي قفز إلى يمينه. هدف الفوز الذي هزم فرنسا، العدو اللدود لإيطاليا، ووضع الأزوري على العرش.

    قال غروسو عن اللحظة التي حسمت المباراة: "سأتذكر دائماً أنني أنهيت اللعنة التي كانت تحوم حول إيطاليا في البطولات الكبرى، ولا سيما في المباريات التي تنتهي بوقت إضافي أو ركلات الترجيح". "من نهائي كأس العالم 1994 إلى ربع النهائي في فرنسا 98، إلى نهائي يورو 2000 المثير، ناهيك عن إيطاليا 90 وكأس العالم في اليابان وكوريا الجنوبية في 2002. كنا قلقين بعض الشيء قبل المباراة الأخيرة في ألمانيا عام 2006، لكننا تمكنا من الحفاظ على هدوئنا، وقدم لنا السيد ليبي مساعدة حاسمة في استعادة ثقتنا بأنفسنا".

  • Fabio Grosso PerugiaGetty Images

    من العدم

    قبل كأس العالم، لم يكن أحد ليصدق أن غروسو سيصبح بطلاً قومياً. لم يكن فوز الأزوري مستبعداً فحسب بسبب فضيحة كالسيوبولي التي اجتاحت كرة القدم الإيطالية عشية البطولة، بل كان غروسو أيضاً بعيداً كل البعد عن أن يكون اسماً معروفاً.

    "مسيرتي هي مسيرة شاب كان شغوفًا بكرة القدم، وقضى أربع سنوات في دوري إكسلينزا، وفي سن 22 كنت في دوري C2. في أحسن الأحوال، كان بإمكاني أن أحلم باللعب في دوري الدرجة الأولى"، أوضح جروسو لصحيفة لا ريبوبليكا. "لكن وراء الأحلام تكمن اليوتوبيا. كانوا يقولون لي: "تعال، سنأخذك للعب هنا أو هناك"، لكنني طلبت منهم أن يتركوني حيث أنا. "إذا استطعت"، أجبت، "سأصل إلى هناك لاحقًا". أردت أن أسير في طريقي الخاص دون التسرع".

    تصور إحدى القصص من أيام لعبه مع ريناتو كوري صورة مثالية لشخصية غروسو: "كنت صغيراً جداً، وعشية مباراتنا الأولى في دوري الدرجة الرابعة، اتصل مدربي بأهم اللاعبين في الليلة التي سبقت المباراة للحصول على آخر المعلومات. لكن عندما اتصل بمنزلي، لم يتمكن من الوصول إلي. كنت خارج المنزل مع أصدقائي. كنت أتعامل مع الأمر كلعبة... كنت لا أزال أشعر أنني هاوٍ. لكنه كان يثق بي كثيراً.

    اتصلت بي أمي لتخبرني عن المكالمة الهاتفية. كانت هي أيضاً تشعر بخيبة أمل. في اليوم التالي، عقد اجتماع لمناقشة ما حدث، وخيبة الأمل التي سببتها للمدرب. في المباراة، سجلت ثلاثية وفازنا 6-2. منذ ذلك اليوم، أصبحت محترفاً".

    دخل غروسو التاريخ كظهير ممتاز، لكن قلة من الناس يتذكرون بداياته كصانع ألعاب هجومي. قال لصحيفة لا ريبوبليكا: "كنت فنانًا أصبحت ظهيرًا لتعزيز مسيرتي المهنية". "كنت ألعب دائماً في مركز رقم 10، ثم في بيروجيا تم إيقاف الظهير الأيسر ولعبت في هذا المركز. بدلاً من الانتقال إلى دوري الدرجة الثالثة، أصبحت لاعباً أساسياً في دوري الدرجة الأولى وبدأت حياة جديدة. عند مفترق الطرق، كنت دائماً أسلك الطريق الصحيح. هذا هو الحظ، ولكن ليس فقط ذلك.

    "في أول مباراة لي في الدوري الإيطالي في سان سيرو ضد إنتر، كنت على وشك تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91"، تابع. "لكن الكرة اصطدمت بالقائم. ثم، في هجمة مرتدة لإنتر، ارتكبت خطأً وطُردت من الملعب. كان من الممكن أن أنهار، لكنني بطريقة ما ولدت من جديد. ولا أشعر بأي ندم: لطالما كنت على طبيعتي".

    فوز غروسو هو فوز الحالم؛ كانت ركلة الجزاء في برلين ذروة مسيرته كلاعب كرة قدم جيد، وليس كلاعب نجم بالتأكيد. وهو يقبل هذه التسمية دون أن يرمش له جفن.

    "المشكلة كانت في التوقعات العامة: لم أكن [أنطونيو] كابريني أو باولو روسي، لم أكن سالفاتوري شيلاشي، لكن الجميع كان يتوقع مني أن أكون كذلك. لهذا السبب لا أحب التحدث عن ركلتي الجزائية في برلين؛ إنها جزء من الرحلة، حلقة، لكنني عشت الكثير قبل وبعد تلك الركلة. قلة من الناس لاحظوا ذلك، لكن لا بأس.

    "كنت أتساءل دائمًا ما الذي يفعله هاوٍ دخل تدريجيًا إلى صفوف المحترفين، بدءًا من مستوى منخفض جدًا، بين الأبطال الحقيقيين. لم أكن مقتنعًا بقدراتي على التواجد هناك، لكنني كنت أعرف كيف أكون هناك".

  • Fabio Grosso Juventus Getty Images

    النزول

    بعد عام 2006، انطلقت مسيرة جروسو المهنية، وإن كان ذلك على الورق فقط. فتحت له فرحة برلين الأبواب للانضمام إلى إنتر، الذي لعب معه لأول مرة في دوري أبطال أوروبا وفاز بالدوري الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني، لكن على الصعيد الشخصي، لم تسر الأمور كما كان يأمل.

    أنهى غروسو الموسم بعد أن خاض 35 مباراة في جميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف، لكنه لم يكن عنصراً أساسياً في خطط إنتر، لدرجة أنه في نهاية الموسم فضل الانتقال إلى فريق ليون الفرنسي. كانت سنواته الثلاث في ملعب جيرلاند مليئة بالنجاحات، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي. ومع ذلك، في صيف 2009، قرر جروسو العودة إلى إيطاليا والانضمام إلى يوفنتوس. لكن في ذلك الوقت، كانت مسيرته في تراجع.

    قبل غروسو بخفض راتبه بنسبة 50% من أجل الانتقال إلى تورينو، لكن مغامرته مع الفريق الأسود والأبيض، حيث ارتدى القميص التاريخي رقم 6، لم تنجح. بعد موسم أول جيد، تم استبعاد الظهير من التشكيلة، ليتم إعادته لاحقًا بدافع الضرورة من قبل المدرب لويجي ديلنيري.

    مع وصول أنطونيو كونتي إلى منصب المدرب، لعب غروسو بضع مباريات، لكنه تم استبعاده مرة أخرى، لدرجة أنه كان العضو الوحيد في الفريق الذي لم يشارك في حفل توزيع الجوائز عندما فاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، وغادر النادي في صيف ذلك العام دون مقابل. في 5 ديسمبر 2012، اتخذ غروسو قرارًا بالاعتزال، وبرر قراره بعد بضعة أشهر.

    "قررت ترك الملعب كلاعب بعد أن حققت رضا كبيرًا لأنني لم أعد أشعر بالجوع الذي كان يميزني. سافرت إلى الخارج ولعبت لفرق عظيمة في إيطاليا. أعطتني هذه المهنة الكثير وستبقى معي دائمًا. أردت التوقف للاستمتاع بأسرتي أكثر وممارسة هواياتي مثل التنس والملاكمة. هذه هي حياتي".

  • Fabio Grosso SassuoloGetty Images

    بعد انتهاء مسيرته الكروية

    في عام 2013، بدأ جروسو مسيرته التدريبية مع يوفنتوس بريمافيرا، في البداية كمساعد لأندريا زانشيتا قبل أن يحل محله، حيث فاز ببطولة فياريجيو في عام 2016 بينما خسر نهائي كأس إيطاليا والدوري أمام إنتر وروما على التوالي.

    في صيف 2017، تم تعيين جروسو في فريق باري الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وقاده إلى المركز السادس، لكن تم إنهاء عقده في نهاية الموسم بسبب مشاكل خارج الملعب أدت إلى إفلاس النادي في نهاية المطاف. بدأ جروسو من جديد مع فريق فيرونا الذي يلعب في الدرجة الثانية، لكن تم إقالته في الأسابيع الأخيرة من الموسم مع اقتراب الفريق من مراكز التصفيات.

    كانت تجربة غروسو الأولى كمدرب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي كارثية، حيث خسر ثلاث مباريات متتالية على رأس فريق بريشيا بقيادة ماريو بالوتيلي، مما أدى إلى إقالته سريعًا من منصبه. من هناك، توجه إلى سويسرا ونادي سيون، لكن الأمور لم تسر على نحو أفضل، حيث تمت إقالته عندما كان الفريق في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

    في مارس 2021، عاد غروسو إلى إيطاليا، ليحل محل زميله الفائز بكأس العالم أليساندرو نيستا في فروزينوني، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط. بقي في تشوتشيا حتى نهاية موسم 2022-2023، وحقق الصعود إلى الدوري الإيطالي قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم. في 16 أكتوبر 2023، وقع مع ليون، لكنه غادر بعد سبع مباريات فقط، بعد أن حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وأربع هزائم. بدلاً من ذلك، تُذكر مغامرته في فرنسا في الغالب بسبب الهجوم على حافلة فريق ليون من قبل مشجعي مرسيليا، الذين ألقوا أشياء على الزوار في فيلودروم، أحدها أصاب جروسو في عينه.

    منذ عام 2024، يدرب غروسو فريق ساسولو، الذي فاز الموسم الماضي بالدوري الإيطالي الدرجة الثانية وصعد إلى الدرجة الأولى. كمدرب، تمامًا مثلما كان كلاعب، هدفه هو الفوز، لكن هذا ليس كل شيء.

    "لم أرغب أبدًا في الحصول على صدقات، ولم أعيش أبدًا على دخلي. لا أحب التحدث عن الأشياء، أحب القيام بها. توقفت عن اللعب بقطع كل شيء، توقفت فجأة. كتب أحدهم: "غروسو يريد التقاعد"، وقد كنت قد فعلت ذلك بالفعل قبل ستة أشهر. فعلت ذلك بهدوء شديد لدرجة أن أحدًا لم يلاحظ. ولم أكتب أي كتب، ولم أصبح شخصية تلفزيونية. بقيت على أرض الملعب مع اللاعبين.

    "أريدهم أن يتعلموا المثابرة في المواقف الصعبة، ألا يكتفوا بالحد الأدنى. من الطبيعي أن يخاف الإنسان من التحديات، لكن هذا الخوف يجب أن يتحول إلى شجاعة. وعلى أرض الملعب، لا تفكروا كثيرًا: التفكير يبطئ الحركة. بالنسبة لي، التدريب هو أيضًا طريقة لأرد بعضًا من الحظ الذي حظيت به. أريد أن يكون شبابي سعداء وراضين".

