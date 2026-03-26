أيرلندا الشمالية تغرق في سيل من تعليقات مشجعي المنتخب الإيطالي: مبادرة "التشاؤم" التي أطلقها موقع Calciatoribrutti

هذا هو البيان الصادر عن الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقت المبادرة:





"بمناسبة الأيام السبعة الحاسمة للمنتخب الإيطالي الذي يتعين عليه التأهل إلى كأس العالم الذي غاب عنه منذ 12 عامًا، تطلق CALCIATORIBRUTTI: الأسبوع المقدس.

سبعة أيام، سبعة "طقوس" يجب على المجتمع المكون من 3.4 مليون متابع اتباعها لمساعدة الأزوري في مباريات التصفيات ضد أيرلندا الشمالية أولاً، ثم ضد الفائز في مباراة البوسنة وويلز بعد ذلك.

سبعة تحديات لمحاربة سوء الحظ ودعم لاعبينا الذين سيخوضون مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية يوم الخميس الساعة 20:45.

تبدأ "الأسبوع المقدس" اليوم، وتتمثل التحدي الأول في التعليق على منشورات المنتخب الأيرلندي الشمالي على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "تهانينا على التأهل" كنوع من التنجيم، وذلك لإرباك خصومنا الذين سيشعرون بالحيرة عند قراءة آلاف التعليقات من الجمهور الإيطالي.

سيتم الإعلان عن التحديات المتبقية كل صباح، حيث سيتبع المستخدمون التعليمات وسيشعرون معنا بأنهم اللاعب الثاني عشر على أرض الملعب، آملين أن تكون هذه المبادرة نذير خير وأن تصل الحماسة والتشجيع ودفئنا إلى لاعبي المنتخب الإيطالي.

هيا يا أزوري!"