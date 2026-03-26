أيرلندا الشمالية، المدرب أونيل: "في الشوط الأول، كانت هناك لمسة يد أود إعادة مشاهدتها..."

فيما يلي نص المؤتمر الصحفي لمايكل أونيل، مدرب منتخب أيرلندا الشمالية: "لم أكن لأطلب أكثر من ذلك، فقد كان أسلوب لعبنا في الشوط الأول ممتازاً. كما أتيحت لنا فرصة في الشوط الأول من ركلة ركنية، وكان هناك أيضاً مخالفة محتملة باليد أود إعادة مشاهدتها.. في الشوط الثاني، تسببنا في أذى لأنفسنا، لم تكن رأسية جيدة في هدف تونالي وتلقينا هدفاً. يبلغ متوسط أعمار هذه الفريق 22 عاماً، في حين أن إيطاليا فريق ذو خبرة كبيرة. هناك شخصية وطاقة في هذا الفريق، ولكن هناك أيضاً العديد من اللاعبين ذوي المهارات الفنية العالية الذين سيتطورون. كان جميع الشباب رائعين، ولكن بشكل عام أنا فخور بالأداء".