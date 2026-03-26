أيرلندا الشمالية، المدرب أونيل: "في الشوط الأول، كانت هناك لمسة يد أود إعادة مشاهدتها..."

فيما يلي نص المؤتمر الصحفي لمايكل أونيل، مدرب منتخب أيرلندا الشمالية: "لم أكن لأطلب أكثر من ذلك، فقد كان أسلوب لعبنا في الشوط الأول ممتازاً. كما أتيحت لنا فرصة في الشوط الأول من ركلة ركنية، وكان هناك أيضاً مخالفة محتملة باليد أود إعادة مشاهدتها.. في الشوط الثاني، تسببنا في أذى لأنفسنا، لم تكن رأسية جيدة في هدف تونالي وتلقينا هدفاً. يبلغ متوسط أعمار هذه الفريق 22 عاماً، في حين أن إيطاليا فريق ذو خبرة كبيرة. هناك شخصية وطاقة في هذا الفريق، ولكن هناك أيضاً العديد من اللاعبين ذوي المهارات الفنية العالية الذين سيتطورون. كان جميع الشباب رائعين، ولكن بشكل عام أنا فخور بالأداء".
ماذا قال للاعبين؟
"قبل المباراة كنا في وضع جيد، وكنا نطمح للتأهل إلى الدور التالي. لكنني أعتقد أننا خطونا خطوة إلى الأمام الليلة؛ فمن الصعب جدًا اللعب هنا، خاصة مع كل الغيابات التي عانينا منها. إن اضطرارنا لخوض مباراتين خارج أرضنا في مباراة فاصلة يمثل عاملاً مهمًا، وكان من الأفضل خوضهما مع وجود جميع اللاعبين تحت تصرفنا".
المستقبل
"الأمر صعب عندما نخسر، الفريق يشعر بخيبة أمل كبيرة. بالطبع، هناك العديد من النقاط الإيجابية، لكننا لا نملك تشكيلة كبيرة، وعندما يغيب بعض اللاعبين، يصبح الأمر صعباً. عندما نحلل المباراة والمسيرة بشكل عام، سنجد الكثير من النقاط الإيجابية. لقد تم إنجاز الكثير من العمل قبل وصولي إلى بلاكبيرن، وسأظل مدرباً للمباراة مساء الثلاثاء وللمباريات السبع المقبلة لفريق بلاكبيرن. لدي عقد مع الاتحاد حتى عام 2028، وبعد المباريات الأخيرة كمدرب سأعود إلى منصب المدير الفني".
المسار
"نريد أن نبقى متفائلين دائماً، لكن بصراحة، من الصعب جداً علينا الوصول إلى كأس العالم. علينا أن نتغلب على منتخب قوي للوصول إلى هناك. كان وصولنا إلى هذه المباراة أمراً إيجابياً للغاية بالنسبة لنا، وسنستفيد من هذه التجربة في سعينا للتأهل إلى بطولة أمم أوروبا. سيصبح هذا الفريق أكثر عمقاً وقوةً مع مرور الوقت".