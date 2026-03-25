تتصاعد التوقعات بشأن المباراة بين إيطالياوأيرلندا الشمالية، التي تُعدّ مباراة نصف نهائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبل.

في مؤتمر صحفي، قدم مدرب أيرلندا الشمالية مايكل أونيل المباراة على النحو التالي: "لدينا كل شيء لنكسبه في هذه المباراة، ولا شك في ذلك. لقد خاض هؤلاء اللاعبون مباريات مهمة بالفعل، في كولونيا ضد ألمانيا ثم في سلوفاكيا. ستكون مباراة الغد مساءً اختبارًا مهمًا جدًا لنا، لكننا مستعدون. علينا أن نخوض المباراة دون التفكير كثيراً في الرهان. هناك توقعات كبيرة بشأن إيطاليا لكونها دولة عظمى، ولا يجب أن نخاف كثيراً. لدينا العديد من اللاعبين الشباب الصاعدين، وستكون مباراة الغد مجرد خطوة أخرى في مسيرة نموهم".