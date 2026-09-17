كشف وليد الشهري؛ أحد رموز نادي الاتحاد والمرشح الأسبق لرئاسته، عن كواليس مفاوضاته مع المالي إيف بيسوما؛ لاعب وسط أياكس الجديد، للانتقال للدوري السعودي قبل أربع سنوات.
"منحته هدية دينية فرفض كونه مسيحيًا" .. كواليس اعتذار نجم أياكس الجديد عن عدم الانتقال إلى الدوري السعودي
ما القصة؟
صاحب الـ30 عامًا انتهى عقده مع توتنهام الإنجليزي بنهاية يونيو الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا منذ ذلك الحين، حتى تعاقد معه أياكس مؤخرًا.
النادي الهولندي ظفر بخدمات اللاعب بعد إغلاق الميركاتو الصيفي في أوروبا لأبوابه، كون اللوائح تسمح بتسجيل اللاعبين غير المقيدين في أي نادٍ خارج فترات الانتقالات.
ووقع بيسوما على عقد يربطه بأياكس لمدة موسم وحيد، ينتهي بنهاية يونيو 2027.
والآن بعض جماهير الأندية السعودية انتبهت لضياع صفقة مجانية منها، في ظل الحاجة الماسة لناديي الاتحاد والأهلي في تدعيم خط الوسط.
كواليس رفض بيسوما الانتقال للدوري السعودي
أمام حسرة بعض جماهير الأندية السعودية على ضياع صفقة إيف بيسوما، كشف وليد الشهري؛ أحد رموز نادي الاتحاد ومرشحه الرئاسي الأسبق، عما دار بينه وبين اللاعب في يناير 2022، إبان فترة إقامة المنتخب المالي في جدة، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.
وأوضح الشهري أن بدأ مفاوضاته مع بيسوما بإهدائه هدية دينية، لكنه لم تكن مناسبة له كونه يدين بالديانة المسيحية، لذا اعتذر عن قبولها، كما اعتذر عن قبول عرض الانتقال لدوري روشن كونه كان يطمح في استمرار مسيرته في أوروبا.
وليد الشهري كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "في 1 يناير 2022 قابلت بيسوما في فندق غاليريا مع زملائه في منتخب مالي خلال معسكرهم في جدة قبل بطولة أفريقيا .. قدمت له هدية دينية متنوعة، لكنه اعتذر وقال إنه مسيحي!".
وأضاف: "سألته (ماذا لو جاءك عرض من نادي سعودي)، أجاب أنه يتمنى أن يذهب إلى نادي إنجليزي أكبر من ناديه في حينها برايتون، بعدها بـ6 أشهر انتقل إلى توتنهام هوتسبرز".
الشهري اختتم: "في وقتها لم يكن يريد اللعب هنا، لكن أظن بعد قفزة العقود لن يمانع".
انتقاد الشهري لمسؤولي الأندية السعودية
مرشح رئاسة نادي الاتحاد الأسبق وجه انتقاداته كذلك لمسؤولي الأندية السعودية، بالتزامن مع شكواهم من أزمة محدودية الميزانية التي عانوا منها خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.
النصر، الاتحاد والأهلي جميعهم اشتكى من الميزانية المخصصة لهم من لجنة الاستقطابات كونهم لا يزالون تحت مظلة صندوق الاستثمارات بنسبة 75%، فيما كان الهلال أفضل حالًا منهم كون 70% من ملكيته انتقل للأمير الوليد بن طلال، ما ساهم في حسم عديد الصفقات القوية له.
لكن يبدو أن محدودية الميزانية كانت الشماعة الأسهل للأندية للشكوى، حيث انتقدهم الشهري معلقًا: "معظم مسؤولي أنديتنا ليس لديهم وقت لمتابعة أوضاع اللاعبين المميزين والمفيدين".
مسيرة إيف بيسوما في الملاعب
لاعب الوسط المالي بدأ مسيرته الاحترافية خارج بلاده في شتاء 2016 وقتما انضم لنادي ليل، وبعد عامين ونصف في فرنسا، انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
لعب بيسوما لبرايتون (4 سنوات)، وتوتنهام (4 سنوات)، في إنجلترا، قبل أن يشد الرحال نحو هولندا في سبتمبر الجاري من بوابة أياكس.
خلال تلك المسيرة، حقق بيسوما بطولة وحيدة هي الدوري الأوروبي مع توتنهام موسم 2024-25، فيما شارك في 111 مباراة، محرزًا هدفين.
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