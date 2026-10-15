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محمد سعيد

أياكس ضد هايدوك | ليلة الجحيم الكرواتي .. هكذا تحول عرين تير شتيجن إلى مسرح للفوضى في سبليت

فقرات ومقالات
أياكس
مارك أندريه تير شتيجن
هايدوك سبليت ضد أياكس
هايدوك سبليت
دوري المؤتمر الأوروبي

الحارس الألماني يقاتل بمفرده وسط الركام

كانت مدرجات الجحيم في ملعب "بولجود" تهتز بجنون، والأجواء في العاصمة الكرواتية لا تبشر بأي رحمة للضيوف، حيث تلقى أياكس أمستردام خسارة قاسية بنتيجة (1-2) على يد هايدوك سبليت في مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

هناك، وتحت وطأة صخب جماهيري لا يهدأ، عاش الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن تسعين دقيقة من المرارة الكروية؛ إذ لم تكن خسارة أياكس مجرد تعثر في افتتاح رحلتهما بدوري المؤتمر الأوروبي، بل كانت حكاية ليلة دراماتيكية امتزج فيها العجز الفني بالفوضى الجماهيرية التي حبست الأنفاس.


  • نيران كرواتيا تبتلع المستطيل الأخضر

    بدأت المباراة بشرارة كرواتية لم يحسب لها العقل الهولندي حسابًا؛ إذ نزل أصحاب الأرض إلى أرض الميدان مدفوعين بالحماس والمدرجات الملتهبة.

    ورغم محاولات الضيوف امتصاص هذا اندفاع وفرض نسقهم عبر الاستحواذ السلبي الذي بلغ 57%، إلا أن الحصار ضرب حصون تير شتيجن مبكرًا؛ نظرًا للتراجع غير المبرر في خطوط دفاع أياكس وعجزهم عن مجاراة الهجمات المباشرة والمرتدات الخاطفة.

    ولم تقف المأساة عند حدود الصراع الفني، بل امتدت لتكتب أحد أغرب مشاهد الليلة، فعند الحلول بالدقيقة 77، غطى الدخان أجواء المستطيل الأخضر بالكامل؛ إثر الشماريخ والألعاب النارية المكثفة التي أشعلتها الجماهير الكرواتية.

    وفي تلك اللحظات، تحولت الرؤية إلى شبه مستحيلة مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الجميع، حيث أُجبر الحكم على اتخاذ قرار صارم بإيقاف اللعب وإرسال الجميع إلى غرفة الملابس لمُدة 15 دقيقة كاملة، ليجهض هذا التوقف اضطراريًا محاولات أياكس للعودة، ويزيد من خيبة أمل الحارس الألماني ورفاقه.


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    تصدع حصن تير شتيجن

    وعلى المستوى الفني، كانت البداية تتحدث بلغة خطورة واضحة لصالح هايدوك سبليت، الذي استغل مدربه المساحات المفتوحة خلف ظهيري أياكس، حيث قاد المهاجم مارين شوتيتش الغارات الأولى ومثل إزعاجًا مستمرًا لدفاع أياكس طوال شوط اللقاء الأول. وفي الدقيقة 37، أثمر الضغط حينما أرسل شوتيتش تمريرة ذكية وصلت إلى عبدولي سانيانج بامبا، الذي أسكن الكرة بهدوء في شباك تير شتيجن، مديرًا صرخة فرح عارمة بالمدرجات.

    ورغم محاولات الرد قبل الاستراحة، نجح الجدار الدفاعي للكروات في إجهاض كل الهجمات، بعدما ربح غالبية الصراعات الثنائية والهوائية بنجاح لافت.

    مع بداية الشوط الثاني، حاول ميشيل سانشيز مدرب أياكس تدارك الموقف عبر دفع لاعبيه للهجوم، وابتسمت الدقيقة 53 للضيوف عندما أرسل ثيلو كيهرير عرضية متقنة قابلها دافي كلاسين بلمسة ساحرة هزت الشباك. لكن هذا الابتسام لم يدم سوى دقيقتين؛ إذ اقترف الواعد جوفري تورينتس خطأً قاتلًا في التمرير منح الكرة لميشيل شيجو، والذي بدوره مررها براعة إلى مارين شوتيتش ليحرز الهدف الثاني ويهدي فريقه التقدم مجددًا.

  • تير شتيجن .. حارس يقاتل بمفرده وسط الركام

    وسط هذا البهتان الجماعي لأياكس، كان مارك أندريه تير شتيجن الاستثناء الوحيد والرجل الذي حال دون وقوع كارثة رقمية أكبر، قدم الحارس الألماني أداءً بطوليًا بتصديه لـ 6 كرات محققة - من بينها انفرادات داخل منطقة العمليات - كانت كفيلة بقتل المباراة مبكرًا.

    وأوضحت الإحصائيات الفنية أن تير شتيجن أنقذ شباكه من أهداف مؤكدة كانت ستجعل النتيجة تصل إلى 3 أو 4 أهداف، مما منحه تقييمًا مرتفعًا للغاية رغم المرارة.

    وواصل الحارس محاولاته لتوجيه خط دفاعه المكون من كيهرير وبومان، إلا أن الثغرات ظلت تتكشف أمام سرعة أصحاب الأرض واستراتيجيتهم المباشرة بأقل عدد من التمريرات.

    وعلى الرغم من دخول أياكس لمناطق الثلث الأخير بـ 70 محاولة مقابل 32 لأصحاب الأرض، إلا أنها كانت سيطرة بلا مخالب.

    وأوضحت أرقام شبكة "سوفا سكور"، الفارق الشاسع في جودة الفرص (الأهداف المتوقعة 1.99 لهايدوك مقابل 1.15 لأياكس)، وهو ما يفسر حجم العبء الذي تحمله تير شتيجن طوال الليلة.

    وسقط الحارس الألماني ضحية لمنظومة دفاعية هشة لم تطق مجاراة الروح القتالية لهايدوك سبليت، الذي سجل عودة تاريخية للأدوار الرئيسية بالمشاركات الأوروبية بعد غياب دام 16 عامًا، مخلدًا انتصارًا لن يُمحى من ذاكرة مشجعيه.

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    بامبا وشوتيتش أبطال الليلة التاريخية

    لا يمكن طي صفحات هذه الليلة دون التوقف عند الأداء الاستثنائي للجامبي عبدولي سانيانج بامبا، الذي يستحق بدون منافس جائزة رجل المباراة عن جدارة.

    ولم يكتف عبدولي بتسجيل هدف التقدم، بل كان المحرك الرئيسي للمرتدات بفرضه السيطرة على منتصف الملعب، فائزًا بـ 12 صراعًا ثنائيًا ومكملًا 4 التدخلات دفاعية ناجحة.

    واستمتع كل من شاهد المباراة بالأداء الفردي لبامبا، إذ شاهدوا كيف انطلق بالكرة عابرًا خطوط ضغط أياكس بسهولة، ليجبر جماهير ملعب "بولجود" على التغني باسمه طويلًا.

    وبجواره، تألق مارين شوتيتش بتسجيله هدفًا وتمريره لآخر، ليشكلا معاً كابوسًا يؤرق المضجع الهولندي طوال 90 دقيقة.

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