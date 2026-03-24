علي رفعت

ليس كأوناي هيرنانديز ولا يحمل إرث بوسكيتس: كاسادو في الدوري السعودي.. حالة غير مسبوقة من برشلونة!

لماذا نجم برشلونة الحالي مختلف عن غيره؟

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لاعب وسط نادي برشلونة الشاب مارك كاسادو دخل بشكل مفاجئ في حسابات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين التي تستعد لتقديم عرض مالي ضخم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكدت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا يصب تركيزه حاليًّا على حصد الألقاب مع النادي الكتالوني خاصة في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إلا أنه قرر تأجيل البت في أي عروض رسمية حتى نهاية الموسم لتقييم مستقبله المهني بدقة بالغة.

ويرتبط كاسادو بعقد يمتد حتى عام 2028 ويتضمن شرطًا جزائيًّا تبلغ قيمته 100 مليون يورو، مما يجعل أي محاولة لضمه تتطلب مفاوضات معقدة أو دفع مبلغ مالي فلكي لكسر العقد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي المملكة لاستقطاب مواهب شابة تمتلك الجودة الفنية والقدرة على العطاء لسنوات طويلة بدلًا من الاكتفاء بالنجوم المخضرمين الذين يقتربون من سن الاعتزال.


  • إغراءات مالية خلف أسوار لاماسيا


    تعتبر الرغبة في ضم مارك كاسادو استكمال للتحول الجوهري في سياسة التعاقدات السعودية حيث تستهدف حاليًّا لاعبين في مقتبل مسيرتهم الكروية.

    كاسادو الذي خاض 29 مباراة هذا الموسم بإجمالي 1276 دقيقة يمثل سمات فنية تجمع بين مدرسة الناشئين في برشلونة والقدرات البدنية القوية.

    وبالرغم من عدم حصوله على مقعد أساسي دائم في ظل وجود مواهب أصغر سنًّا، إلا أن أندية الدوري السعودي ترى فيه القطعة الناقصة لتطوير وسط ميدانها.

    الخبر المنسوب للصحيفة الإسبانية يشير إلى أن اللاعب سيقيم العروض ماديًّا وفنيًّا، خصوصًا أن العرض السعودي يتضمن أرقامًا مالية يصعب رفضها للاعب في مقتبل العمر.


    كسر القوالب النمطية لوسط ميدان برشلونة


    يواجه دائمًا خريجو مدرسة برشلونة في مركز الوسط مقارنات مستمرة مع الأسطورة سيرجيو بوسكيتس، لكن كاسادو يمثل حالة مختلفة تمامًا تكسر هذا القالب التقليدي.

    بوسكيتس كان يعتمد على ذكاء تكتيكي خارق لتعويض النقص البدني، وكان نجاحه مرهونًا بوجود منظومة تضمن الاستحواذ الدائم والضغط العالي لاستعادة الكرة سريعًا.

    في المقابل، يمتلك كاسادو معدلات ركض مرتفعة للغاية وقدرة استثنائية على استخلاص الكرات تحت ضغط بدني عالٍ، مما يجعله أقرب للاعبي الوسط الشاملين الذين يغطون مساحات واسعة في الملعب.

    حتى أن زملائه في الفريق اختاروا له أسماء مستعارة تعبر عن شخصيته في الملعب، ما بين "البيتبول" و"البيرانا" للتعبير عن شراسته.

    هذه الخصائص البدنية تجعل نجاحه خارج أسوار النادي الكتالوني أمرًا ممكنًا جدًّا، لأنه لا يعتمد فقط على نظام التمرير القصير بل يمتلك الصلابة اللازمة للنجاح في دوري يتسم بالقوة البدنية والنسق السريع مثل الدوري السعودي.


  • درس أوناي هيرنانديز والواقع المرير


    تطل تجربة أوناي هيرنانديز برأسها عند الحديث عن رحيل شباب برشلونة إلى الملاعب السعودية كجرس إنذار حقيقي لمارك كاسادو.

    أوناي الذي انتقل إلى نادي الاتحاد بعمر 21 عامًا وجد نفسه في مواجهة واقع مختلف تمامًا عن مدرسة الناشئين التي تدرج فيها.

    وبالرغم من موهبته الفنية الكبيرة، إلا أن عدم استقرار وضعيته وخروجه معارًا لنادي الشباب يثبت أن التألق في برشلونة لا يضمن النجاح التلقائي في بيئة كروية تعتمد على النتائج الفورية.

    أوناي سجل هدفًا واحدًا وصنع آخر خلال 23 مباراة شارك فيها، وهو رقم ضئيل مقارنة بتوهجه السابق في إسبانيا.

    هذا الفارق الرقمي يوضح كيف يمكن للاعب المنظومة أن يضيع تكتيكيًّا إذا لم يجد المدرب الذي يعرف كيف يوظف قدراته الخاصة وسط كوكبة من النجوم العالميين الذين يميلون للعب الفردي أكثر من الجماعي.


    ضرورة وجود مشروع رياضي متكامل


    انتقال كاسادو للدوري السعودي يظل مخاطرة كبرى ما لم يتضح هوية النادي الذي سيقود مشروعه الجديد.

    إذا كان العرض مقدمًا من نادٍ يتبنى فلسفة الاستحواذ والبناء من الخلف، فإن مهارات كاسادو في الخروج بالكرة بدقة ستجعله نجمًا ساطعًا في سماء المملكة.

    أما إذا كان النادي يعتمد على أسلوب الدفاع المتأخر والاعتماد على المهارات الفردية للمهاجمين، فإن ذكاء كاسادو التكتيكي قد يضيع وسط العشوائية الفنية، لكن تظل قدراته البدنية منجية بالنسبة له.

    اللاعب الذي بدأ مسيرته في سن 13 عامًا وتدرج حتى أصبح قائدًا لفريق الشباب يمتلك عقلية احترافية ناضجة، لكنه يحتاج لضمانات فنية قبل أن يخطو هذه الخطوة المصيرية.

    السن الحالي لكاسادو يتطلب منه اللعب باستمرار لتجنب التوقف عن التطور، وهو أمر قد لا يتوفر دائمًا في الأندية التي تفضل الأسماء الرنانة على المواهب الصاعدة.


  • بيت القصيد


    يمثل مارك كاسادو حالة استثنائية بين خريجي مدرسة برشلونة، فهو يمتلك الروح القتالية والصلابة البدنية التي تفتقدها معظم المواهب الفنية النمطية، مما يجعله مرشحًا قويًّا للنجاح في أي بيئة كروية تنافسية.

    لكن الحقيقة تظل أن نجاحه في الدوري السعودي مرهون باختياره للمشروع الرياضي الصحيح وليس فقط للعرض المادي الأعلى.

    تجربة أوناي هيرنانديز تثبت أن الموهبة وحدها لا تكفي للسطوع بعيدًا عن الكامب نو، بل يجب أن تتوفر المنظومة التي تستوعب قدرات اللاعب التكتيكية.

    كاسادو قد ينجح في كتابة تاريخ جديد للاعبي الوسط الإسبان في الملاعب العربية، شريطة ألا يسقط في فخ التهميش الفني الذي واجهه من سبقه، ليثبت للعالم أن خريج مدرسة برشلونة يمكنه أن يتوهج حتى لو خرج من جنة الاستحواذ المطلق.


