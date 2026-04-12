أوناي إيمري يقدم آخر المستجدات بشأن إصابة إيمي مارتينيز بعد انسحاب حارس مرمى أستون فيلا من مباراة نوتنغهام فورست أثناء الإحماء
مارتينيز يتعرض لانتكاسة في عضلة الساق
يعاني اللاعب الدولي الأرجنتيني من مشكلة متكررة في ربلة الساق طوال الموسم، وقد تفاقمت هذه المشكلة مجدداً أثناء الإحماء في نوتنغهام. وقبل 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، أبلغ مارتينيز الجهاز الفني بعدم قدرته على اللعب، لتكون هذه هي المرة الثالثة هذا الموسم التي ينسحب فيها من مباراة خلال المراحل الأخيرة من الاستعدادات.
وفي معرض شرحه للوضع بعد التعادل 1-1 مع فورست، أكد إيمري طبيعة الألم الذي أبعد حارسه الأول عن الملاعب. وكشف مدرب أستون فيلا: "أخبرنا، أثناء الإحماء، أنه لا يشعر بالراحة في ربلة الساق". "كان يشعر بألم. وبالطبع، الأهم هو كيف تعامل ماركو مع هذه الظروف. إنه أمر رائع حقًا".
- AFP
إيمري يشيد بنائبه بيزو
ورغم أن خسارة مارتينيز شكّلت ضربة قوية للفريق الذي يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلا أن الحارس البديل بيزو (35 عامًا) نال ثناءً كبيرًا على أدائه الاحترافي.
وكان الحارس المخضرم، الذي انضم للفريق قادماً من بريست الصيف الماضي، عاملاً أساسياً في حصول الضيوف على نقطة، حيث قام بتدخلات حاسمة لمنع نيكو ويليامز ومورغان جيبس-وايت من التسجيل.
أعرب إيمري عن إعجابه الشديد بكيفية تعامل بيزو مع الضغط في الدقائق الأخيرة، قائلاً: "ماركو رائع حقاً. بالطبع، عليه (مارتينيز) أن يتفهم ألمه، وفي الظروف التي سبقت المباراة مباشرة، كان يعاني. وفي هذه الحالة، كان الأمر "لا بأس، قم بالتبديل واستدع لاعباً آخر"، والآن انظروا كيف لعب اليوم".
موضوع متكرر
يأتي هذا الانسحاب الأخير ليُضاف إلى قائمة متزايدة من المخاوف بشأن جاهزية مارتينيز هذا الموسم. فقد اضطر الحارس سابقًا إلى الانسحاب من مباراتي الفوز على فينورد وبرايتون في ظروف مشابهة بعد أن شعر بألم أثناء الإحماء. كما اضطر إلى الاستبدال في الشوط الأول خلال مباراة التعادل السلبي مع كريستال بالاس في يناير.
على الرغم من تكرار هذه التغييرات في اللحظات الأخيرة، يظل إيمري مركزاً على قدرة الفريق على التكيف بدلاً من التركيز على لياقة حارس المرمى النجم. وعندما سُئل عما إذا كان لا يزال بإمكانه الاعتماد بشكل كامل على اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في ظل هذه المشاكل المستمرة في ربلة الساق، ظل المدرب الإسباني واقعياً، وأجاب: "قراري الوحيد، أو تركيزي الوحيد على كل ما حدث هو محاولة تقديم استجابة جيدة".
مسيرة فيلا في دوري أبطال أوروبا مستمرة
على الرغم من الاضطراب الذي شهدته المرمى، تمكن أستون فيلا من الخروج من ملعب «سيتي جراوند» بنقطة تعادل، في إطار سعيه المستمر للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.
ويبقى أن نرى ما إذا كان مارتينيز سيكون جاهزاً للمباريات القادمة، لكن أداء بيزو قد منح على الأقل بعض الطمأنينة لمشجعي أستون فيلا. وفي الوقت الحالي، سيقوم الطاقم الطبي بمراقبة ساق اللاعب الأرجنتيني عن كثب لضمان عودته إلى الملاعب دون أي مضاعفات أخرى، مع اشتداد المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.