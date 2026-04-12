أوناي إيمري يقدم آخر المستجدات بشأن إصابة إيمي مارتينيز بعد انسحاب حارس مرمى أستون فيلا من مباراة نوتنغهام فورست أثناء الإحماء

يعاني اللاعب الدولي الأرجنتيني من مشكلة متكررة في ربلة الساق طوال الموسم، وقد تفاقمت هذه المشكلة مجدداً أثناء الإحماء في نوتنغهام. وقبل 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، أبلغ مارتينيز الجهاز الفني بعدم قدرته على اللعب، لتكون هذه هي المرة الثالثة هذا الموسم التي ينسحب فيها من مباراة خلال المراحل الأخيرة من الاستعدادات.

وفي معرض شرحه للوضع بعد التعادل 1-1 مع فورست، أكد إيمري طبيعة الألم الذي أبعد حارسه الأول عن الملاعب. وكشف مدرب أستون فيلا: "أخبرنا، أثناء الإحماء، أنه لا يشعر بالراحة في ربلة الساق". "كان يشعر بألم. وبالطبع، الأهم هو كيف تعامل ماركو مع هذه الظروف. إنه أمر رائع حقًا".