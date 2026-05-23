ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، أن النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز هو الخيار الأول للمدرب إنزو ماريسكا، الذي يُشاع أنه سيتولى قيادة فريق "السيتيزنز" عقب الرحيل المُعلن للمدرب بيب جوارديولا. وتشير التقارير إلى أن المحادثات الأولية بين الطرفين قد بدأت بالفعل.
أولى طلبات مورينيو.. مانشستر سيتي يستهدف خطف صفقة قياسية من ريال مدريد!
ثورة منتظرة في مانشستر سيتي
قد يشهد السيتي ثورة تغيير في صفوفه هذا الصيف، في ظل الشكوك التي تحيط بمستقبل رودري في مانشستر. فمع بلوغ النجم الإسباني عامه الثلاثين الشهر المقبل، يبرز فرنانديز، البالغ من العمر 25 عامًا، كخيار شاب ومثالي لتدعيم خط الوسط، علمًا بأن عقد رودري الحالي يربطه بناديه حتى عام 2027.
- Getty Images Sport
استبعاد إنزو فرنانديز مؤقتًا في تشيلسي
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، دخل نادي ريال مدريد كطرف ثالث في سباق التعاقد مع اللاعب. ويبحث النادي الملكي عن مايسترو جديد لخط الوسط لقيادة إيقاع اللعب منذ رحيل الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش. ومع خروج الفريق بموسمين خاليي الوفاض من الألقاب، تتزايد الضغوط في مدريد لإيجاد حل جذري.
ولهذا السبب، يُقال إن ريال مدريد، الذي يترقب عودة مدربه السابق جوزيه مورينيو، يبدي اهتمامًا بكل من إنزو فرنانديز ورودري معًا. ورغم أن نجم السيتي يُعد "الخيار الحلم" لإدارة النادي الملكي، إلا أن إتمام صفقته يبدو أكثر تعقيدًا مقارنة بالتعاقد مع فرنانديز. وعاش النجم الأرجنتيني موسمًا عصيبًا مع "البلوز"، تخلله استبعاده من قائمة الفريق مؤقتًا بسبب تصريحات علنية، من بينها إعرابه عن ترحيبه بفكرة العيش في مدريد، مشيرًا إلى أن أجواءها تشبه إلى حد كبير مسقط رأسه بوينس آيرس.
- (C)Getty Images
علاقة جيدة مع إنزو ماريسكا
لعب إنزو لمدة عام ونصف في تشيلسي تحت قيادة إنزو ماريسكا، حيث جمعتهما علاقة تفاهم ممتازة. وأشار تقرير "الإندبندنت" إلى أن اللاعب الأرجنتيني استمر في تواصله مع المدرب الإيطالي حتى بعد إقالة الأخير في يناير من العام الجاري.
يُذكر أن تشيلسي كان قد دفع 121 مليون يورو لنادي بنفيكا في مطلع عام 2023 للحصول على خدمات بطل العالم الأرجنتيني وتدعيم خط وسطه.
أرقام إنزو فرنانديز في الموسم الحالي
على الصعيد الرقمي، قدم النجم الأرجنتيني موسماً استثنائياً في (2025-2026)، حيث شارك في 53 مباراة بمجموع دقائق لعب وصل إلى 4289 دقيقة. وخلال هذه الرحلة المطولة في الميدان، أظهر فاعلية هجومية كبرى بتسجيله 15 هدفاً، بالإضافة إلى تقديم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، مما يبرهن على القيمة الفنية الكبيرة التي سيضيفها لأي خط وسط ينتقل إليه.