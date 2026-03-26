أولي هونيس يستبعد بيع مايكل أوليز إلى ليفربول مقابل 200 مليون يورو، في الوقت الذي ينتقد فيه رئيس بايرن ميونيخ نشاط «الريدز» في سوق الانتقالات

بأسلوبه الصريح المعهود، لم يتردد هونيس في تقييم المستوى الأخير لليفربول واستثماراته الضخمة في سوق الانتقالات. فقد عانى «الريدز» من موسم صعب رغم الإنفاق الكبير، وسارع رئيس بايرن إلى الإشارة إلى أن المزيد من المال لا يعني دائمًا نتائج أفضل.

وقال هونيس للصحفيين: "أنفق ليفربول بالفعل 500 مليون يورو هذا العام، ويخوض موسمًا سيئًا للغاية. لن نساهم في تحسين أدائهم العام المقبل".