مايكل أوليسي يتكفل بمهمة "تشويه جماليات" هاري كين .. ولوكاس فاسكيز يجلب السخرية لريال مدريد في ليلة تأهل بايرن ميونخ لنهائي كأس ألمانيا

بعد غياب ست سنوات عن نهائي كأس ألمانيا، أخيرًا نجح بايرن ميونخ في النجاح هذه المرة، على جسد باير ليفركوزن، الفريق الذي حقق على حسابه اللقب آخر مرة موسم 2019-2020.

اليوم الأربعاء، حقق البافاري الفوز أمام ليفركوزن بثنائية نظيفة، على استاد باي أرينا، ضمن نصف النهائي.

الثنائية سجلها الإنجليزي هاري كين والكولومبي لويس دياز في الدقيقتين 22 و3+90، من عمر المباراة، ليصعد البافاري لمواجهة الفائز من لقاء شتوتجارت وفرايبورج، في النهائي.

ولتخصيص الحديث أكثر عن صاحب الهدف الأول في المباراة "الأمير هاري"، دعونا نستطرد في السطور التالية..