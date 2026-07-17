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Michael OliseGetty Images

تضارب في التقارير ولكن .. أوليسي يستشير مبابي بخصوص ريال مدريد

انتقالات
ريال مدريد
الدوري الألماني
الدوري الإسباني
مايكل أوليسي
بايرن ميونخ
وديات الأندية
كيليان مبابي
فرنسا
كأس العالم

أنباء تقول إن اللاعب يريد البقاء وأخرى تؤكد رغبته الرحيل عن ميونخ

وفقًا لما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية مساء الخميس، لم يعد مايكل أوليسي يخفي رغبته في الانتقال عن زملائه في المنتخب الفرنسي خلال الأسابيع الماضية خلال المشاركة في كأس العالم.

وفي حين يُقال إن زميله في المنتخب الوطني ونادي بايرن ميونيخ، دايوت أوبامكانو، يحاول منذ عدة أسابيع إقناع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالبقاء مع بطل الدوري الألماني، يُزعم أن أوليسي استغل كأس العالم للتعرف بشكل أكثر تفصيلًا على ناديه الجديد المحتمل. 

ووفقًا للتقرير، فقد سعى إلى التحدث مع كيليان مبابي وأوريليان تشواميني، اللذين يُقال إنهما أطلعاه على الوضع الداخلي في صفوف «الملكي» بعد الموسم السابق المعقد. 

  • تقارير متضاربة

    أحدث الأخبار المتعلقة بمستقبل النجم الكبير تواصل إشعال الشائعات، فقد أثار موقع «فوت ميركاتو» ضجة كبيرة يوم الأربعاء الماضي عندما أعلن أن أوليسي قرر مغادرة نادي بايرن ميونخ ويرغب في الانتقال إلى مدريد اعتبارًا من الموسم المقبل. 

    من ناحية أخرى، نفت «سكاي» هذه الأنباء يوم الخميس، موضحًا أن اللاعب الأعسر لا يخطط لمغادرة حامل اللقب. وقد تم إيصال هذه المعلومات أيضًا من قبل وكيل أعماله إلى المسؤولين في بايرن ميونيخ. ويُقال إن الوكيل صرح حرفيًا: «لا تقلقوا، سنبقى». 

    لا يزال أوليسي مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2029. ووفقًا لـ«سكاي»، لا يزال الهدف الواضح لمسؤولي النادي هو تجديد العقد قبل موعده. ومن المقرر أن يتم رفع راتبه بشكل ملحوظ، ليصبح أحد اللاعبين الأعلى أجراً إلى جانب جمال موسيالا وهاري كين.

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  • Michael OliseGetty Images

    هل سينتقل أوليسي إلى ريال مدريد؟ نادي مدريد ينفي في الوقت الحالي أي اهتمام به

    قدم اللاعب الفرنسي موسمًا رائعًا في ميونيخ، حيث ساهم في 53 هدفًا في 52 مباراة، وقد أثار ذلك اهتمامًا كبيرًا، ولا سيما الشائعات حول اهتمام ريال مدريد به التي تنتشر في وسائل الإعلام منذ أسابيع.

     ويُعتبر هناك الهدف الأول للرئيس فلورنتينو بيريز في سوق الانتقالات. لكن «البلانكوس» أنفسهم ينفون حالياً وبشكل علني أي اهتمام بأوليس: «رداً على التقارير التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة حول اهتمام مزعوم من نادينا بلاعب بايرن ميونيخ مايكل أوليسي، يود نادي ريال مدريد توضيح أنه لم يجري أي اتصال، لا مباشر ولا غير مباشر، مع اللاعب المذكور أو وكلائه أو أي شخص من محيطه».

    ولم يعلق أوليسي نفسه علنًا حتى الآن على التكهنات الدائرة حول مستقبله. وهو لا يزال حالياً مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم. لم يعد بإمكان أوليسي وزملائه تحقيق الهدف الكبير المتمثل في الفوز باللقب: فقد فشلوا في بلوغ النهائي بعد هزيمتهم في نصف النهائي أمام إسبانيا (0-2). وبدلاً من ذلك، سيخوض المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث ضد إنجلترا مساء السبت.

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