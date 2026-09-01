تصرفات أولى واتكينز في الظهور الأول مع الهلال تثير الاستغراب وسط تألقه .. بين نفي الركض وراء الأموال واللعب على مشاعر المشجع السعودي!

يقولون "ختامه مسك"، ومع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز حتى البداية تكون "مسكًا"، دون حاجة لترديد نغمة "احتاج للتأقلم"، وما أجمل أن تكون تلك البداية خلال كلاسيكو الكرة السعودية أمام الأهلي!
واتكينز قاد الزعيم اليوم الثلاثاء، للفوز أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، على استاد المملكة أرينا، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي 2026-27.
الثلاثية سجلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كريسينسيو سامرفيل وأولي واتكينز في الدقائق 9، 23 و86، في وقت عانى به الراقي من نقص عددي منذ الدقيقة 7+45 من عمر الشوط الأول على إثر طرد مدافعه التركي ميريح ديميرال بالإنذار الأصفر الثاني.
هذا الفوز رفع رصيد رفاق واتكينز للنقطة 12 في صدارة جدول الترتيب متفوقين بفارق الأهداف على النصر "الوصيف"، فيما تجمد الأهلي عند ست نقاط في المركز السابع.
وبعيدًا عن الأحداث الجماعية للكلاسيكو، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز..