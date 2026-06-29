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أولى نكسات ماريسكا في مانشستر سيتي.. عملية جراحية لرودري!
لاعب خط الوسط الأساسي يواجه فترة غياب عن الملاعب
يستعد نادي مانشستر سيتي لبدء عهد ماريسكا بدون أحد أبرز لاعبيه، حيث من المتوقع أن يخضع رودري لعملية جراحية عقب انتهاء كأس العالم.
وتشير صحيفة «ديلي ميل»إلى أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 يعاني من «إصابة غامضة» تتطلب تدخلاً جراحياً لعلاجها.
ورغم أن النادي المنشستراوي لم يعلق على تفاصيل الإصابة، إلا أنه من المفهوم أن الجراحة ستجرى بمجرد انتهاء مسيرة إسبانيا نحو المجد العالمي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويضمن هذا الجدول الزمني غياب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عن الجزء الأكبر من استعدادات مانشستر سيتي للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد.
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لم يكن التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة لماريسكا
كان ماريسكا، الذي عاد إلى ملعب «الاتحاد» عقب التوصل إلى اتفاق تعويضي مع تشيلسي، يأمل في انتقال سلس مع توليه مقاليد الأمور.
ومع ذلك، فإن خسارة رودري في بداية الموسم تمثل مشكلة كبيرة للمدرب الإيطالي. وقال ماريسكا عند تعيينه: «مانشستر سيتي نادٍ أعرفه جيدًا، والحصول على فرصة تدريب هذا الفريق يمثل فرصة رائعة بالنسبة لي». «ستكون هذه الفترة الثالثة لي هنا. أنا أعرف هذا النادي، وأعرف متطلباته، وأعرف التوقعات الموضوعة عليه".
ورغم معرفته الجيدة بالفريق، فإن تعويض الانضباط التكتيكي الذي كان يوفره رودري يمثل مهمة شاقة. ويظل المدرب متفائلاً بشأن السلامة الهيكلية للنادي، مضيفاً: «مانشستر سيتي نادٍ كروي يُدار بشكل لا يُصدق. كل ما يفعلونه مبتكر ومخطط له وهادف. بالنسبة لمدرب، هذه حالة مثالية. فهي توفر لي الاستمرارية التي أحتاجها لأداء عملي بفعالية. لا أطيق الانتظار لبدء تدريب اللاعبين. أريدنا أن نفوز، ونلعب كرة قدم جيدة، ونستمتع بالضغط الذي يرافق تمثيل مانشستر سيتي."
الغموض بشأن العقد يخيّم على نادي الاتحاد
تأتي أنباء الإصابة في وقت حساس فيما يتعلق بمستقبل رودري على المدى الطويل في مانشستر. يدخل اللاعب السابق في صفوف أتلتيكو مدريد الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده الحالي، ورغم وجود عرض تجديد على الطاولة حسبما ورد، إلا أن المفاوضات لم تحرز أي تقدم. وقد أثار ذلك تكهنات مكثفة حول احتمال عودته إلى إسبانيا، حيث ترتبط اسم ريال مدريد ارتباطًا وثيقًا بصفقة التعاقد مع لاعب الوسط.
وفي حال بقي وضعه التعاقدي دون حل، سيصبح رودري مؤهلاً لتوقيع اتفاقية مسبقة مع أندية أجنبية اعتباراً من 1 يناير. ومن شأن انتقاله إلى البرنابيو أن يجمعه مجدداً بزميله السابق في مانشستر سيتي برناردو سيلفا، الذي انضم مؤخراً إلى فريق «البلانكوس» بقيادة جوزيه مورينيو. ويواجه مانشستر سيتي أيضاً حالة من عدم اليقين مماثلة مع المدافع ناثان آكي، الذي يدخل هو الآخر السنة الأخيرة من عقده.
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المخاوف بشأن مستويات اللياقة البدنية على المدى الطويل
تثير هذه الانتكاسة الطبية الأخيرة مخاوف بشأن الأثر الجسدي على اللاعب الذي كان القلب النابض لهيمنة مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة. في الموسم الماضي، خاض رودري 33 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي، وسجل هدفين.
ويتمتع رودري بسجل حافل بالبطولات مع النادي، حيث فاز بدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية التابعة للفيفا، وكأس السوبر الأوروبي، ودرع المجتمع مرة واحدة لكل منها.
وقد واجه رودري طريقاً شاقاً في عودته إلى لياقته الكاملة منذ تعرضه لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي قبل ما يقرب من عامين. ورغم عودته إلى أفضل مستوياته ليحصد جائزة الكرة الذهبية، فإن هذه الجراحة المرتقبة تشير إلى أنه لا يزال يعاني من الآثار المترتبة على جدول المباريات المكثف.