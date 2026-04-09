أولمو همس ويامال وعد: "علامة أتلتيكو مدريد الكاملة" تقول انسوا الريمونتادا يا برشلونة.. وذكرى الـ26 دقيقة هي الحل

"انتهى فصل من القصة ويتبقى آخر".. هكذا ردد العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بعد نهاية ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

برشلونة تعرض لانتكاسة كبيرة ذهابًا؛ عندما سقط (0-2) ضد أتلتيكو، على أرضية ملعبه "سبوتيفاي كامب نو".

وسيكون العملاق الكتالوني مطالبًا بتعويض هذه النتيجة إيابًا، بملعب أتلتيكو مدريد "الرياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية؛ وإلا سيودع حلم التتويج باللقب الأوروبي، للعام الحادي عشر تواليًا.

وأمام مهمة "الريمونتادا" إيابًا؛ يجد برشلونة نفسه حائرًا بين رقم تاريخي لا يُبشر بالخير، وذكرى سعيدة تعطيه بعض التفاؤل.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الرقم التاريخي والذكرى السعيدة - سالفي الذكر -، خاصة بعد وعد الجوهرة الإسبانية لامين يامال لجماهير برشلونة..