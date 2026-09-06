أوقف بايرن ميونخ وأرقامهم القياسية بعد لياليه الصعبة في ليفربول.. كاريوس يحظى بإشادة خاصة من نوير!

قدّم حارس المرمى البالغ من العمر 33 عامًا أداءً ملهمًا أكمل به مسيرة تعافٍ حقيقية بعدما فكّر سابقًا في الاعتزال المبكر إثر فترات صعبة على الساحة الأوروبية بالتحديد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وبحسب ما نقلت Bundesliga، قال كاريوس: «كان أمرًا رائعًا بالنسبة لي. لم يكن عليّ سوى الصياح لمواصلة الضغط، التقدم، التراجع. كل الفضل يعود إلى اللاعبين على ما قدّموه. لقد أبعدوا الكثير من الخطورة وجعلوا المهمة صعبة للغاية على بايرن. عمل اللاعبون بجد حقيقي حتى لم يعد بمقدورهم بذل المزيد. الجميع اليوم يمكنه أن يفخر بأدائه».