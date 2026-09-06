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أوقف بايرن ميونخ وأرقامهم القياسية بعد لياليه الصعبة في ليفربول.. كاريوس يحظى بإشادة خاصة من نوير!
المتوّجون بالصعود يكبحون جماح حاملي اللقب
أجلس فينسنت كومباني كلا من هاري كين ومايكل أوليسي على مقاعد البدلاء خلال شوط أول مفكك شهد إهدار لويس دياز فرصتين ذهبيتين في مواجهات فردية مع الحارس. ورفع بايرن نسق اللعب بشكل كبير بعد الاستراحة عبر الدفع بكين وأوليسي وجمال موسيالا في أول ظهور له هذا الموسم. ومع ذلك، فإن الجدار الدفاعي الصلب لشالكه، وتصديا رائعا بأطراف الأصابع من كاريوس لإحباط محاولة كين، منحا أصحاب الأرض نقطة افتتاحية انتُزعت بشق الأنفس.
- Getty Images Sport
الحارس يشيد بروح الفريق
قدّم حارس المرمى البالغ من العمر 33 عامًا أداءً ملهمًا أكمل به مسيرة تعافٍ حقيقية بعدما فكّر سابقًا في الاعتزال المبكر إثر فترات صعبة على الساحة الأوروبية بالتحديد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.
وبحسب ما نقلت Bundesliga، قال كاريوس: «كان أمرًا رائعًا بالنسبة لي. لم يكن عليّ سوى الصياح لمواصلة الضغط، التقدم، التراجع. كل الفضل يعود إلى اللاعبين على ما قدّموه. لقد أبعدوا الكثير من الخطورة وجعلوا المهمة صعبة للغاية على بايرن. عمل اللاعبون بجد حقيقي حتى لم يعد بمقدورهم بذل المزيد. الجميع اليوم يمكنه أن يفخر بأدائه».
انتهاء سلسلة تسجيل تاريخية
وضع التعادل السلبي في فيلتينس أرينا حدًّا لسلسلة بايرن الرائعة التي سجّل خلالها في 59 مباراة رسمية متتالية تعود إلى يوليو 2025. كما أطاح ذلك العجز عن التهديف بحامل اللقب عن صدارة الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 67 جولة. ولم يتردد نوير في الإشادة بنظيره قائلاً: «كان لوريس كاريوس جيدًا للغاية وبالتأكيد الاختيار الصحيح لجائزة رجل المباراة. أتيحت لنا ثلاث فرص كبيرة تصدى لها. كان ذلك بالتأكيد السبب الرئيسي في عدم فوزنا بهذه المباراة.»
- AFP
اختبار قاري ينتظر العمالقة
يتعين على لاعبي كومباني تحسين مستوى تسجيلهم للأهداف سريعًا قبل افتتاح مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الخميس على أرضهم أمام فريق بودو/جليمت النرويجي. وتعود المهام المحلية برحلة لمواجهة الوافد الجديد إلى الدوري الألماني إلفيرسبرج في 13 سبتمبر، حيث يسعى عملاق بافاريا لاستعادة صدارة الترتيب. أما بالنسبة لشالكه، فإن إثبات صلابتهم الدفاعية أمام نخبة كرة القدم الألمانية يمنحهم دفعة معنوية كبيرة في معركة البقاء.
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