وصلت تداعيات مباراة ميتروبوليتانو إلى نقطة الغليان بعدما استخدم أتلتيكو مدريد وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من ردة فعل ريال مدريد على هزيمته الأخيرة في الديربي. حقق رجال دييجو سيميوني فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1، لكن العناوين الرئيسية بعد المباراة سيطر عليها المؤتمر الصحفي المتفجر لمورينيو.

وأقدم المدرب البرتغالي، الذي بدا غاضبًا للغاية من التحكيم، على خطوة غير معتادة بإحضار أدلة مطبوعة إلى لقائه الإعلامي لتسليط الضوء على ما اعتبره أخطاء غيّرت مجرى المباراة.

ورد أتلتيكو على هذا الاستعراض بمنشور لاذع تضمّن رمزًا تعبيريًا لطابعة، في إشارة واضحة إلى استخدام مورينيو صورًا مطبوعة للدفاع عن موقفه. وجاءت رسالة مباشرة نشرها النادي، جاء فيها: «أوقفوا الاساءة للحكام الآن»، لتشكّل ردًا حاسمًا على حملات الضغط التي كثيرًا ما يشنها جيرانه.



