أوقفت الشرطة ترينت ألكسندر-أرنولد بعد أن وقع توقيعاته أثناء مغادرته تدريبات ريال مدريد
السلطات تتدخل في فالديبيباس
ما بدأ كتفاعل روتيني بين نجم كرة قدم ومشجعيه سرعان ما لفت انتباه سلطات الأمن المحلية. وبينما كان المدافع منشغلاً بالتفاعل مع الجماهير، ظهرت سيارة شرطة خلف سيارته. وأدى ظهور السلطات إلى تغير فوري في الأجواء، في الوقت الذي كان فيه اللاعب يحاول تلبية رغبات مشجعي ريال مدريد. وقد التقطت الكاميرات الموجودة في المكان هذا التفاعل، حيث أظهرت اللحظة التي تحولت فيها الأجواء المرحة إلى جو جاد.
يتسبب المشجعون في ازدحام مروري على جانب الطريق
يُقال إن المشكلة نشأت بسبب المكان الذي اختار ألكسندر-أرنولد التوقف فيه. فمن خلال إيقاف سيارته في منتصف الطريق لتلبية طلبات التقاط الصور والحصول على التوقيعات، تسبب اللاعب دون قصد في خطر محتمل على حركة المرور. وقد دفع الازدحام الناجم عن تجمع المشجعين والسيارة المتوقفة الضباط إلى التدخل وإخلاء المنطقة حفاظًا على السلامة العامة.
تحذير شديد اللهجة من الشرطة
على الرغم من التوتر الأولي وأضواء السيارات الوامضة، لم تتطور الحالة إلى معركة قانونية أو غرامة كبيرة. تحدثت الشرطة مع ألكسندر-أرنولد مباشرةً لتوضيح مخاطر التوقف في تلك المنطقة بالذات. كان ذلك حوارًا قصيرًا يهدف إلى التأكد من أن اللاعب قد فهم قواعد المرور المحلية المتعلقة بطرق الخروج من فالديبيباس. وعقب المحادثة، شوهدت السلطات وهي تطلب التقاط صور سيلفي مع ألكسندر-أرنولد.
التركيز لا يزال منصبًا على الملعب
بقي ألكسندر-أرنولد في مدريد خلال فترة التوقف الدولية، بعد أن استبعده توماس توخيل بشكل مثير للجدل من تشكيلة منتخب إنجلترا للمباريات الودية ضد أوروغواي واليابان. وقد استعاد الظهير الأيمن لياقته البدنية الكاملة، ومن المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة ريال مدريد التي ستواجه مايوركا في نهاية الأسبوع المقبل.