أوضح نجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز الأسباب التي تجعله يفضل الانتقال إلى تشيلسي بدلاً من أرسنال
الصراع على المواهب ذات المستوى العالمي
يجد ألفاريز نفسه مرة أخرى في قلب صراع كبير حول انتقاله، حيث تراقب الأندية الكبرى في لندن وضع مهاجم أتلتيكو مدريد. منذ انتقاله المثير للجدل من مانشستر سيتي في عام 2024، عزز الأرجنتيني سمعته كلاعب من الطراز العالمي في الدوري الإسباني. ومع ذلك، مع ظهور تقارير تشير إلى أن تشيلسي "يتقدم في المفاوضات" لإعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهرت تساؤلات جديدة بشأن دوره على المدى الطويل في إسبانيا. ويقال إن "البلوز" مستعدون لتقديم عرض بمبلغ من تسعة أرقام لضمان ضم بطل الدوري الإنجليزي مرتين، على الرغم من استثمارهم الكبير بالفعل في خط الهجوم.
ماكويست يوضح المعضلة المتعلقة بوقت اللعب
في حديثه مع talkSPORT Bet Casino، قدم نجم منتخب اسكتلندا السابق ألي ماكويست تحليلاً شاملاً للأسباب التي تجعل من ستامفورد بريدج وجهة أكثر منطقية لألفاريز. ورأى ماكويست أن العمق «الهائل» في تشكيلة أرسنال سيؤدي حتماً إلى نفس الإحباط الذي عانى منه المهاجم في مانشستر بسبب سياسة التناوب.
"أعتقد أن فرصته في اللعب بانتظام أكبر في تشيلسي، لأكون صادقاً، مقارنةً بأرسنال. تشكيلة أرسنال هائلة"، أوضح ماكويست. "إنهم يشركون كاي هافيرتز، أحيانًا في مركز المهاجم الوهمي، وغابرييل جيسوس في الوسط، كما لعب لياندرو تروسارد في هذا المركز. ألفاريز موهبة حقيقية. كما قلت، سأفاجأ إذا عاد. لكن فيما يتعلق بالوجهة التي ذهب إليها، أعتقد أنه سيحصل على وقت لعب أكثر".
جاذبية مشروع تشيلسي
وتوسع ماكويست في تحليله، مشيرًا إلى أن الوضع الفريد الذي يعيشه تشيلسي قد يكون أكثر جاذبية للاعب البالغ من العمر 26 عامًا. وسلط الضوء على "فريقهم الشاب الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة" باعتباره عاملاً قد يلبي رغبة ألفاريز في الحصول على دور أساسي كقائد للفريق.
وأضاف: "وهل تعلمون شيئًا؟ قد يجذبه تشيلسي بسبب ذلك، وبسبب العوامل التي ذكرتموها، لا سيما تلك المتعلقة بالفريق الشاب الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة. إذا انضم إلى أرسنال، فإن النادي لم يتجاوز المرحلة الحالية بعد. أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أنه سيفعل ذلك في غضون عامين، لكن لا شك أن أرسنال سيواجه ستة أسابيع حاسمة قريبًا. انظر إلى حجم تشكيلة أرسنال؛ إنها ضخمة للغاية. لذا، ربما تكون فرصته في الحصول على وقت لعب أكثر انتظامًا مع تشيلسي أفضل".
مواجهة صيفية حاسمة
يبدو أن فترة الانتقالات المقبلة ستكون حاسمة لكل من اللاعب والأندية المهتمة بضمه. وفي الوقت الذي يستعد فيه تشيلسي وأرسنال لوضع استراتيجياتهما، خضع عزم أتلتيكو للاختبار بالفعل؛ فوفقًا لشبكة «كادينا سير»، قوبل برشلونة مؤخرًا برفض قاطع رغم مناقشة عرض مذهل بقيمة 200 مليون يورو (167 مليون جنيه إسترليني). ويبقى أن نرى ما إذا كان أي من الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز سيحطم رقمه القياسي في الانتقالات لإعادة المهاجم إلى إنجلترا هذا الصيف.
