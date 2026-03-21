أوسيمين: "كان الأمر وكأن ذراعي تتدلى، وسأضطر إلى الخضوع لعملية جراحية. لا يزال هناك 18 مسمارًا في وجهي، ولا أستطيع تناول الطعام بشكل طبيعي بالجانب الأيمن"

فيكتور أوسيمهن سيخضع لعملية جراحية في ذراعه: "إنها مكسورة، كان الأمر وكأنها تنهار".





اضطر المهاجم النيجيري في فريق غالطة سراي إلى مغادرة الملعب بعد الشوط الأول من مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في أنفيلد (المباراة التي تعرض فيها نوا لانغ أيضًا لإصابة خطيرة، جرح عميق في إصبع يده بعد اصطدامه بلوحة إعلانية على جانب الملعب)، بسبب إصابة تعرض لها في الدقائق الأولى من المباراة.





أدى ركبة كوناتي على ذراع أوسيمهن إلى كسر، وصمد لاعب نابولي السابق وصمد على أرض الملعب حتى نهاية الشوط الأول، لكنه اضطر في النهاية إلى رفع الراية البيضاء".





تحدث أوسيمهن عن الحادثة خلال بث مباشر على قناة Carterefe على Twitch، وكشف عن بعض التفاصيل.