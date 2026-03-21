أوسيمين: "كان الأمر وكأن ذراعي تتدلى، وسأضطر إلى الخضوع لعملية جراحية. لا يزال هناك 18 مسمارًا في وجهي، ولا أستطيع تناول الطعام بشكل طبيعي بالجانب الأيمن"

يحكي المهاجم النيجيري عن الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا، ويكشف عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها في وجهه منذ فترة.

فيكتور أوسيمهن سيخضع لعملية جراحية في ذراعه: "إنها مكسورة، كان الأمر وكأنها تنهار".


اضطر المهاجم النيجيري في فريق غالطة سراي إلى مغادرة الملعب بعد الشوط الأول من مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في أنفيلد (المباراة التي تعرض فيها نوا لانغ أيضًا لإصابة خطيرة، جرح عميق في إصبع يده بعد اصطدامه بلوحة إعلانية على جانب الملعب)، بسبب إصابة تعرض لها في الدقائق الأولى من المباراة.


أدى ركبة كوناتي على ذراع أوسيمهن إلى كسر، وصمد لاعب نابولي السابق وصمد على أرض الملعب حتى نهاية الشوط الأول، لكنه اضطر في النهاية إلى رفع الراية البيضاء".


تحدث أوسيمهن عن الحادثة خلال بث مباشر على قناة Carterefe على Twitch، وكشف عن بعض التفاصيل.

  • "لا يزال لدي 18 مسمارًا في وجهي"

    أكثر من شهر من التوقف عن اللعب بالنسبة لأوسيمهن، الذي يظهر مع ذلك قوة وتصميماً، مستذكراً إصابة أخرى لا تزال تؤثر عليه حتى اليوم:


    "لم أعد غريباً عن مثل هذه المواقف. لقد مررت بأمور أسوأ: لا يزال هناك حوالي 18 مسماراً في وجهي من العملية السابقة، ولا أستطيع حتى تناول الطعام بشكل طبيعي بالجانب الأيمن. هذه الإصابة مجرد أمر بسيط مقارنة بما مررت به".

  • "ذراعي مكسورة، يجب أن أجري عملية جراحية"

    ثم أكد لاعب نابولي السابق خطورة الإصابة ومدة التعافي قائلاً:


    "لقد كسرت ذراعي وسأخضع لعملية جراحية، وسأبتعد عن الملاعب لمدة 5-6 أسابيع على الأكثر".

  • "غالطة سراي أنقذتني"

    ثم يشدد أوسيمهن على علاقته الخاصة بنادي غالطة سراي:


    "لقد أنقذني عندما كنت في الحضيض. بعد توقيع العقد، أصبحت حتى ابنتي تحبهم أكثر مني. سأظل ممتنًا للنادي إلى الأبد".

  • "كان الأمر وكأن ذراعي تتدلى"

    وأخيرًا، يروي المهاجم النيجيري تفاصيل الإصابة قائلاً:


    "توجهت نحو الكرة، ووصلت مع المدافع، وكانت يدي حرة ولم أتصور أن ركبته ستصطدم بذراعي. لم أدرك على الفور أنها مكسورة، ظننت أن الأمر سيمر قبل نهاية المباراة. عندما حاولت الجري، أوقفني الألم: كان الأمر كما لو أن ذراعي تتساقط. حاولت الاستمرار، لكنني لم أستطع".

