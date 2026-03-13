أوسمان ديمبيلي إلى مانشستر سيتي؟! الكشف عن حقيقة اللقاء مع وكيل الفائز بجائزة الكرة الذهبية
ترتبط أنباء بانتقال الفائز بجائزة الكرة الذهبية إلى مانشستر سيتي
وفقًا لصحيفة «دياريو سبورت»، عقد موسى سيسوكو، وكيل أعمال المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، اجتماعًا مؤخرًا مع المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا، في مدريد. وعلى الرغم من أن عقد ديمبيلي مع بطل أوروبا يمتد حتى عام 2028، إلا أن وكيل أعماله يبحث، حسبما ورد، عن خيارات أخرى، حيث لم تحرز المفاوضات بشأن تمديد العقد مع باريس سان جيرمان تقدمًا إيجابيًا. على الرغم من أن العملاق الفرنسي يعتبر تجديد عقده أولوية، إلا أنه لم تجر أي مفاوضات رسمية بشأن انتقاله إلى ملعب الاتحاد، ويدرك مانشستر سيتي جيدًا أن باريس سان جيرمان لن يسمح لنجمه بالرحيل بسهولة.
رومانو يكشف حقيقة الصفقة
وسط تزايد الضجة، سارع الخبير المتخصص في أخبار الانتقالات رومانو إلى توضيح الموقف وتهدئة الشائعات حول رحيل اللاعب. وأكد أنه على الرغم من عقد اجتماع بالفعل، إلا أنه لم يكن مركّزًا على رحيل اللاعب الفرنسي. وكتب رومانو على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يكن الاجتماع بين الوكيل موسى سيسوكو وهوجو فيانا من مانشستر سيتي حول صفقة محتملة لأوسمان ديمبيلي". كما أكد أنه "لا توجد محادثات أو اتصالات في هذه المرحلة" بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ومعسكر اللاعب، مما يشير إلى أن اللقاء ربما كان يتعلق بعملاء آخرين أو بأمور تجارية أخرى.
حملة تجديدات باريس سان جيرمان جارية على قدم وساق
في حين لا تزال قضية ديمبيلي في حالة جمود، يتحرك باريس سان جيرمان بسرعة لتأمين خدمات شخصيات رئيسية أخرى. أفادت صحيفة «لو باريزيان» أن تمديد عقود فابيان رويز وبرادلي باركولا والمدرب لويس إنريكي يأتي على رأس أولويات النادي. وبينما يُقال إن صفقة رويز قد أُبرمت بالفعل، وتوشك صفقة باركولا على الانتهاء، تم التوصل إلى «نوع من الاتفاق المبدئي» مع لويس إنريكي لقيادة النادي حتى عام 2030. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع يظل مختلفًا تمامًا بالنسبة لديمبيلي، حيث لم تبدأ بعد المفاوضات الرسمية بشأن مستقبله على وجه التحديد.
ديمبيلي يواجه مفترق طرق
يُبرز التباين بين التقدم السريع في تجديد عقود اللاعبين الآخرين والصمت الذي يحيط بقضية ديمبيلي مفترق طرق استراتيجي يواجهه بطل أوروبا. لا تزال إدارة باريس سان جيرمان مصممة على بناء إمبراطورية مستقرة عقب فوزها الأول بدوري أبطال أوروبا، لكن عدم حدوث أي تحرك بشأن عقد نجم الفريق يمنح بصيص أمل للمهتمين المحتملين به مثل مانشستر سيتي. في الوقت الحالي، لا يزال ديمبيلي لاعباً في باريس، لكن عالم كرة القدم سيتابع عن كثب ليرى ما إذا كان الاجتماع الأخير بريئاً حقاً كما ورد في التقارير.
