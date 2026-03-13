أوسمان ديمبيلي إلى مانشستر سيتي؟! الكشف عن حقيقة اللقاء مع وكيل الفائز بجائزة الكرة الذهبية

وفقًا لصحيفة «دياريو سبورت»، عقد موسى سيسوكو، وكيل أعمال المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، اجتماعًا مؤخرًا مع المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا، في مدريد. وعلى الرغم من أن عقد ديمبيلي مع بطل أوروبا يمتد حتى عام 2028، إلا أن وكيل أعماله يبحث، حسبما ورد، عن خيارات أخرى، حيث لم تحرز المفاوضات بشأن تمديد العقد مع باريس سان جيرمان تقدمًا إيجابيًا. على الرغم من أن العملاق الفرنسي يعتبر تجديد عقده أولوية، إلا أنه لم تجر أي مفاوضات رسمية بشأن انتقاله إلى ملعب الاتحاد، ويدرك مانشستر سيتي جيدًا أن باريس سان جيرمان لن يسمح لنجمه بالرحيل بسهولة.