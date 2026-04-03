أوسكار بيتوشيفسكي: لماذا دفع بورتو 10 ملايين يورو ليتفوق على نخبة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد مع النجم البولندي البالغ من العمر 17 عامًا

وُلد بيتوشيفسكي في بياليستوك، بولندا، في مايو 2008، وبعد أن أظهر موهبة مبكرة في التعامل مع الكرة، تم تجنيده في أكاديمية "تالنت" لكرة القدم بالمدينة وهو في سن السادسة. ومنذ البداية، كان من الواضح لمدرب بيتوشيفسكي الأول، رافال موتشينسكي، أن هذا اللاعب يتمتع بشيء مميز.

قال موتشينسكي مؤخرًا لموقع Portal dos Dragoes: "أتذكر أول مرة رأيته فيها على الملعب. كان يبرز بحيويته وسرعته وقوته البدنية مقارنة بزملائه في الفريق". "كان يحب المراوغة ومواجهة الخصوم في مواجهات فردية. وكان يحب كرة القدم، ويحب اللعب، وكان من الواضح أن التدريب هو أهم شيء في العالم بالنسبة له".

في تلك المرحلة، كان بيتوشيفسكي يختبر قدراته بالفعل في الفئة العمرية الأعلى من فئته، لكن الأمر لم يكن سهلاً تماماً.

"أتذكر أنه كان يعاني من مشاكل في الرؤية وكان يلعب مرتديًا نظارات، تلك النظارات الواقية على غرار إدغار دافيدز. عندما لا نفوز، كانت تتعتم، لكن كان بإمكانك رؤية أوسكار وهو يبكي"، كما يتذكر موتشينسكي في مقابلة مع موقع Weszlo البولندي. "أحيانًا بعد المباراة، كان يرمي شيئًا في غرفة الملابس بدافع الغضب. عندما لا تسير الأمور كما يشاء، كان يتصرف وكأنه يريد تدمير العالم".

ومع ذلك، فاقت الإيجابيات السلبيات، وسرعان ما تلقى بيتوشيفسكي عرضًا للانضمام إلى أكاديمية جاجيلونيا للشباب، حيث واصل موتشينسكي عمله كمدربه على مدار السنوات السبع التالية تحت إشراف أسطورة النادي ريزارد كارالوس. سرعان ما نال بيتوشيفسكي إعجاب كارالوس، الذي رأى في عدوانيته جانبًا إيجابيًا.

"كان مشاكسًا، ومتنمرًا بعض الشيء. كان يحب الرد بالضرب على أرض الملعب"، أضاف كارالوس لموقع Weszlo. "أعتقد أن سلوكه تأثر بغياب والده عن المنزل. فقد تربى على يد والدته. كان بحاجة إلى بعض السلطة الذكورية وقليل من التمرد، لكن ذلك جعله أيضًا شجاعًا ومنحه تلك الشخصية."

بحلول عام 2022، كان بيتوشيفسكي يظهر علامات على أنه سيكون جاهزًا قريبًا للعب كرة القدم للكبار، حيث أنهى الموسم كأفضل هداف في بطولة بولندا تحت 14 عامًا قبل أن يسجل ثلاثية لا تُنسى ليمنح جاجيلونيا فوزًا 3-1 على كراكوفيا في دوري الشباب المركزي تحت 17 عامًا (CLJ). لكنه لم يكن يعلم أن الكارثة كانت على الأبواب.