أورلاندو خيل "الأخرس" الذي أحرج مانويل نوير وألمانيا .. من الهروب من باراجواي لانتشال أسرته إلى كتابة التاريخ في كأس العالم 2026

قصة أورلاندو خيل مع الأندية لا تقل إثارة عن رحلته في كأس العالم 2026، فهل تعلم أنه حل محل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في سان لورينزو الأرجنتيني؟

القصة بدأ عندما يأس خيل في الحصول على فرصة مع سان لورينزو الباراجواياني، فقرر شد الرحال معارًا إلى سان لورينزو الأرجنتيني في يناير 2024، لكن حينها كان سيلعب للفريق الرديف.

مع رديف سان لورينزو، شارك الباراجواياني في 13 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2024-25، استقبل خلالها ثمانية أهداف، وخرج بشباك نظيفة من ستة لقاءات أخرى، وقاد الفريق للوصول إلى نصف نهائي بطولة الأبيرتورا 2025.

حينها كان الفريق الأول يتولى حراسته فاكوندو ألتاميرانو، ولم يكن خيل في الصورة نهائيًا، حتى أصيب الأول، ليضطر النادي للاعتماد على الباراجواياني "بشكل مؤقت"، لحين التعاقد مع حارس جديد، حيث كان الهدف كيلور نافاس.

الظروف خدمت خيل وقتها، ما بين فشل التعاقد مع نافاس وتألق الباراجواياني في بعض الوديات مع الفريق الأول لسان لورينزو، ليتم الاستقرار في الأخير على الاعتماد عليه بشكل أساسي بدلًا من ألتاميرانو بشراء عقده بشكل نهائي من سان لورينزو الباراجواياني.

قبل كأس العالم، شارك خيل في 22 مباراة مع سان لورينزو بموسم 2025-26، استقبل خلالها 18 هدفًا وخرج بشباك نظيفة من 12 مباراة.

حتى كان سان لورينزو الأرجنتيني بوابته نحو حراسة عرين منتخب بلاده، فكان الظهور الأول له أمام بيرو في التصفيات المؤهلة للمونديال، تحديدًا في العاشر من سبتمبر الماضي، وقد خرج بشباك نظيفة.



