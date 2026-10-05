أوامر صارمة وتغيير مراكز.. زيدان يلجأ للشباب لحل أزمة فرنسا الكبرى

أما على المدى القصير، فقد اتجه زيدان فورًا إلى منتخبات الشباب الوطنية لطلب المساعدة. وأصدر مدرب المنتخب الأول تعليمات صارمة ومحددة لمدرب منتخب تحت 21 عامًا، جيرالد باتيكل، ومدرب منتخب تحت 20 عامًا، برنارد ديوميد.

ويريد زيدان من مدربي الشباب ذوي الخبرة العمل بنشاط على تطوير أنماط جديدة كليًا من اللاعبين تناسب أدوار الأظهرة بشكل مثالي. ومن خلال توظيف المواهب الواعدة استراتيجيًا في هذه المراكز المتطلبة على مستوى الشباب، يأمل زيدان في تسريع وتيرة تطورهم.

وتهدف هذه الاستراتيجية المدروسة إلى تحويل المدافعين المتمرسين والبدنيين إلى أظهرة متخصصين للغاية. ويتم حاليًا اختبار هذا التحول التطويري ومراقبته بعناية فائقة خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع الفئات السنية الأصغر.