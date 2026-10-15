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علي سمير

انتبهوا لنبؤءات ميسي "الصحيحة" لأهم 10 مواهب .. خليفته ظهر بالفعل و"دي بروينه الهولندي" ينتظر إشارة ريال مدريد!

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كريستال بالاس
آرسنال
ماكس داومان
جيلبرتو مورا
خيسوس رودريجيز
كيس سميث
C. Sarwie
L. Wrede
T. Aranda
نيكو باز
لامين يامال
ريال مدريد
برشلونة

الأمر ليس مجرد صدفة أو اختيارات عشوائية

منذ بضعة أيام خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل اختيار أهم 10 مواهب في العالم وفقًا لوجهة نظره، في مشهد اعتدنا عليه في الفترة الأخيرة، وساعدنا بشكل أو بآخر على التنبؤ بالأسماء اللامعة قبل بزوغها.

عندما يختارك ميسي ضمن مواهبه المفضلة، فالأمر يجعلك سعيدًا بكل تأكيد، ولكنه يضع على عاتقك الكثير من المسؤولية، حتى تأتي يومًا ما وتقول للأرجنتيني :"لقد أصبت في اختيارك ولم أُخيب ظنك".!

الحملة التي أطلقتها شركة أديداس، وبدأت في عام 2024، يقوم خلالها ميسي باختيار أهم 10 لاعبين شباب يتوقع لهم خطف الأنظار في السنوات القادمة، وحسبما شاهدنا في الماضي، الأمر ليس مجرد صدفة، خيارات ليو محسوبة وأثبتت نجاحها من قبل.

وبعيدًا عن استبعاده لابن بلاده فرانكو ماتانتونو، وما صاحب ذلك من اشتعال الجدل حول انتماء اللاعب لريال مدريد، الغريم التقليدي لمعشوق ميسي وهو نادي برشلونة، دعونا نتعرف أكثر على هذه الاختيارات وتحليلها وفقًا للتنبؤات السابقة!

  • Lamine Yamal Barcagetty

    الأمر ليس صدفة .. ميسي يجيد التنبؤ بالمواهب!

    بالنظر إلى اختيارات ميسي في هذه الحملة منذ بدايتها، سنجد أنه أثبت بُعد نظره ورؤيته في المواهب، سواء كان ذلك وفقًا لرأيه الشخصي أو نصائح يتلقاها من بعض الخبراء المتخصصين قبل الإعلان عن الأسماء.

    ميسي اختار العناصر التالية في نسخة 2024 : لامين يامال " برشلونة"، كينان يلديز "يوفنتوس"، كلاوديو إيتشيفيري "مُعار من مانشستر سيتي لبنفيكا"، ليندا كايسيدو "ريال مدريد للسيدات"، فيكي لوبيز "برشلونة للسيدات"، أنطونيو نوسا "لايبزيج"، جايدين شو "جوثام إف سي"، جويل ندالا "مانشستر سيتي سابقًا والآن سيركل بروج البلجيكي"، أسان ويدراوجو "لايبزيج" وإلياس بن صغير "موناكو سابقًا والآن ليفركوزن".

    وأما في 2025 فجاءت اختياراته كالتالي : نيكو باز "كومو"، كيندري بايز "تشيلسي"، ريو نجوموها "ليفربول"، محمد قادر ميتي "رين سابقًا والآن الهلال"، كلارا سيراجوردي "برشلونة"، برايان جرودا "لايبزيج إعارة من برايتون"، ميكا جودتس "أياكس سابقًا والآن باريس سان جيرمان"، أندريه سانتوس "تشيلسي ثم مانشستر يونايتد"، رودريجو مورا "بورتو والآن روما" وليلي يوهانس "ليون الفرنسي للسيدات".

    يا لها من اختيارات، ميسي نجح في اقتناص العديد من المواهب التي نجحت بشكل كبير في الوقت الحالي، حيث فرض يامال نفسه كالموهبة الأبرز والأهم في العالم، بعدما قاد برشلونة للسيطرة المحلية وساهم بشكل كبير في فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 ويورو 2024 مع المدرب لويس دي لا فوينتي.

    كينان يلديز نجح هو الآخر مع يوفنتوس، ويعتبر من العناصر التي "لا يمكن المساس بها" داخل النادي الإيطالي، حيث حاول آرسنال ضمه في الصيف الماضي ولكنه فشل، اعترافًا بأهمية اللاعب الضخمة لمشروعه.

    أنطونيو نوسا أيضًا، تألق مع لايبزيج وقدم مستويات مميزة مع النرويج في كأس العالم 2026، وهناك العديد من الأندية الكبرى التي تراقبه تمهيدًا لضمه في يناير الماضي أو بالميركاتو الصيفي، كما يواصل إلياس بن صغير رحلته المميزة مع ليفركوزن بعد مغادرة موناكو.

    وأما نيكو باز، فحدث ولا حرج، الموهوب الأرجنتيني يواصل مستوياته المبهرة مع كومو، وقرر ريال مدريد الإبقاء عليه مع النادي الإيطالي، مع الحفاظ على إمكانية ضمه مرة أخرى، ويعتبره الكثيرون هو الخليفة الشرعي لميسي في منتخب التانجو.

    ريو نجوموها ظهر على فترات كذلك مع ليفربول، بينما اتخذ ميكا جودتس خطوة كبيرة في مسيرته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد أرقامه المرعبة مع أياكس في هولندا، بينما توجه أندري سانتوس لمانشستر يونايتد للحصول على فرصة أكبر للتطور.

  • القائمة الكاملة التي اختارها ليو هذا العام

    نجم إنتر ميامي حاليًا وبرشلونة سابقًا، قام بالموازنة الواضحة بين المواهب المتواجدة في قارة أوروبا وخارجها، بل أضاف 3 عناصر من الكرة النسائية أيضًا، حيث جاءت الأسماء كالتالي :

    ماكس داومان "آرسنال" - 16 سنة : يلعب في مركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب، ولفت الأنظار كثيرًا في الموسم الماضي فور دخوله الفريق الأول للمدفعجية، ووفقًا للبعض فهو يعتبر من أهم المرشحين لخلافة ميسي نفسه.

    كان أوزون "آينتراخت فرانكفورت" - 20 سنة : يجيد اللعب في العديد من المراكز الهجومية أبرزها صانع الألعاب والجناح الأيسر والمهاجم، وُلد في ألمانيا ولكنه اختار تمثيل تركيا، ومميز جدًا في المراوغات والتسديد البعيد وهناك تنبؤات عالية ليكون من أهم اللاعبين في العالم في الفترة الأخيرة، وارتبط بالانتقال لبعض كبار أوروبا.

    خيسوس رودريجيز "كومو" - 20 سنة : ربما تجاهل نيكو باز لأنه اختاره العام الماضي، ولكن ظهور الجناح الأيسر يبدو طبيعيًا، بسبب الطفرة الهائلة التي يعيشها اللاعب تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس، ويعتبر من أهم المواهب الإسبانية في الفترة الأخيرة.

    كيس سميت "ألكمار" - 20 سنة : اسم ليس غريبًا على متابعي الكرة العالمية، حيث ارتبط اللاعب كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد في ظل حاجة الفريق إلى لاعب وسط جديد، حيث يتميز بقدرته على الموازنة بين الواجبات الدفاعية والهجومية، مع تميزه في نقل الكرة ولعب التمريرات الكاسرة للخطوط، وأطلق عليه العديد من المتابعين لقب "كيفين دي بروينه" الهولندي بسبب صفاته وقدراته الفنية المميزة.

    جيلبرتو مورا "تيخوانا المكسيكي" - 18 سنة : اسمه ظهر بشكل لافت في كأس العالم 2026 مع منتخب المكسيك، وظهر بمستويات طيبة في مركز صانع الألعاب، مؤكدًا للجميع أنه لا يخشى التواجد في أعلى المستويات الممكنة، ولذلك قررت بعض الأندية مراقبة تطوره تمهيدًا لضمه في أقرب فرصة ممكنة، وعلى رأسها الثنائي آرسنال وبرشلونة.

    توماس أراندا "بوكا جونيورز" - 19 سنة : صانع ألعاب آخر في قائمة ميسي، الذي يبدو أنه يركز على مواهب تشبه صفاته وقدراته الإبداعية لصناعة الفارق، ولكن وفقًا للمعطيات الحالية وإسهامات اللاعب في الأرجنتين، يبدو أنه لا يزال من المبكر وصوله للمكانة التي يتوقعها له مواطنه الأيقوني.

    زافيير جوسو "كريستال بالاس" - 19 سنة : الجناح الأيمن المميز انتقل حديثًا للدوري الإنجليزي، وسجل هدفًا في 4 مباريات لعبها مع كريستال بالاس، حيث جاء ذلك في مسابقة الرديف، ويتميز بسرعته الفائقة وقدرته على المراوغة، ولكنه مثل أراندا، من المبكر الحكم عليه كموهبة استثنائية.

    كلوي ساروي "فريق تشيلسي للسيدات" - 17 سنة : ظهرت مؤخرًا في بعض مباريات الفريق الأول لتشيلسي، وهناك توقعات ضخمة حولها لتكون من أهم المواهب الدفاعية بالكرة النسائية في البلاد.

    جيوفانا واكسمان "ليون" 17 سنة : البرازيلية الموهوبة انضمت حديثًا إلى الفريق الفرنسي بعدما تدرجت في أكاديمية بوتافوجو، وسيكون من المثير رؤيتها مع أحد اهم الأندية للكرة النسائية في العالم، بعدما تألقت بشكل لافت مع منتخب السيليساو للسيدات تحت 17 سنة.

    لوتا فيرده "هامبورج" - 18 سنة : موهبة أخرى تجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، حيث تتميز لوتا بقدرتها على التحرك والمراوغة وإمداد زميلاتها بالتمريرات الإبداعية، كما لفتت الأنظار مع المنتخب الألماني تحت 19 سنة، وتسبب اختيار ميسي لها في تغذية التكهنات المنتشرة حول رغبة برشلونة في التعاقد معها.

  • Eintracht Frankfurt v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    المرشحون لإثبات وجهة نظر ميسي

    كما شاهدنا في اختيارات ميسي السابقة، سنجد أنه ليس كل الأسماء التي يرشحها الأرجنتيني تثبت جدارتها بالشكل المطلوب، وهذا أمر متوقع للغاية في القائمة الحالية.

    وبتحليل "الوضع الحالي" للمواهب المختارة، سنجد أن أقربهم على أرض الواقع يعتبر التركي كان أوزون، بعدما ارتفعت قيمته السوقية بشكل ملفت للغاية ووصلت إلى 45 مليون يورو، كما سجل 4 أهداف وصنع 3 في 6 مباريات فقط مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم.

    وبالنظر إلى أرقامه عمومًا، أوزون سجل 19 هدفًا وصنع 12 في 65 مناسبة مع فرانكفورت، ولفت انتباه أندية مثل ميلان وروما وجلطة سراي، ومن المتوقع أن يخسره النادي الألماني في أقرب فرصة ممكنة، حتى يسير اللاعب خطوة أكبر نحو تحقيق نبوءة ميسي.

    لاعب آخر يمكنه إنصاف ليو، وهو كيس سميت، حيث يواصل تقديم مستويات مميزة وثابتة مع ألكمار في هولندا، ويتميز مع أوزون عن أغلبية المواهب المذكورة، بالنضج الشديد النابع من المشاركة بانتظام مع الفريق الأول للنادي.

    صانع الألعاب الشاب شارك في 84 مباراة مع ألكمار، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 14، وكان من الطبيعي أن تربطه صحف إسبانية بريال مدريد وبرشلونة وليفربول، وإن كان الميرينجي هو الخيار الأقرب له في صفقة قد تصل إلى 50 مليون يورو، ومن غير المستبعد تحرك المدرب جوزيه مورينيو لضمه في يناير لحل أزمة الوسط بالفريق.

    والآن مع ماكس داومان، الجناح الفذ الذي سجل أحد أهم الأهداف التي ساهمت في فوز آرسنال بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث نجح في هز شباك إيفرتون من انطلاقة مبهرة من وسط الملعب، ليساهم في حسم الانتصار لفريقه على ملعب الإمارات.

    داومان لاعب فذ، يجيد المراوغة والمرور من اللاعبين ببراعة، ولا يشعر برهبة أمام الكبار ويعتبره الكثيرون أهم موهبة إنجليزية في السنوات الأخيرة، ولكنه يحتاج للحصول على فرصة اللعب بانتظام لتحسين قدرته على إنهاء الفرص.

    تطور داومان مرتبط كثيرًا بفكرة اللعب كأساسي لإظهار قدراته، لأنه يفعل الكثير في كل مرة يشارك فيها، ومع هبوط مستوى بوكايو ساكا وغيره من العناصر الهجومية، من غير المستبعد أن يحصل النجم الشاب على الفرصة الكاملة لإظهار موهبته أمام ميسي والجميع.

    وأخيرًا، مع صانع الألعاب المميز جيلبرتو مورا، حيث سجل 15 هدفًا في 62 مباراة لعبها مع تيخوانا المكسيكي وعمره لا يزال 18 سنة فقط، ووفقًا لموقع "nmas" المكسيكي، فإن العديد من عمالقة أوروبا يتنافسون على ضمه، مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وبوروسيا دورتموند وآرسنال وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، عفوًا .. من لا يريده؟

    يبدو أنه الموهبة الأكثر طلبًا بالنسبة لعمالقة أوروبا، ولو اتخذ هذه الخطوة قريبًا، ربما نراه يشكر ميسي في وقت لاحق على ثقته به واختياره له الذي ربما لن ينساه أبدًا طوال مسيرته.


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