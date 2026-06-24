أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | نجم ليفربول ينتقل إلى ريال مدريد و"رقصة أخيرة" لتياجو سيلفا

ثياجو سيلفا لم ينتهِ بعد! عاد المدافع البالغ من العمر 41 عامًا، الذي لعب سابقًا في صفوف ميلان وتشيلسي، في صفقة مفاجئة إلى نادي فلومينينسي في وطنه البرازيل، بعد انتهاء عقده مع بورتو، بطل الدوري البرتغالي.

ولم يشارك سيلفا سوى في 8 مباريات بالدوري مع فريق المدرب فرانشيسكو فاريولي الموسم الماضي، وقد وافق على توقيع عقد يمتد حتى نهاية عام 2026، في ما يُرجح أن تكون الأشهر القادمة بمثابة الرقصة الأخيرة في مسيرته الكروية الحافلة.