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أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | مهاجم الهلال يمهد الطريق لسمرفيل ومورجان روجرز يتجاهل آرسنال من آجل تشيلسي
- AFP
مالانج سار (من لانس إلى نادي نيوم الرياضي - انتقال مجاني)
انضم المدافع السابق لفريق تشيلسي، مالانج سار، إلى نادي نيوم الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين، في صفقة انتقال مجانية عقب رحيله عن نادي لانس.
وكان اللاعب الفرنسي، الذي خاض ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع «البلوز» بين عامي 2020 و2024، قد شارك في 19 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وساعد لانس في حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، لكنه قرر في النهاية البحث عن بداية جديدة في المملكة العربية السعودية.
- Getty Images Sport
تاينان تومسون (من توتنهام إلى مانشستر يونايتد - 8 ملايين جنيه إسترليني)
اتخذ مانشستر يونايتد خطوة لانتزاع موهبة من أحد منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بالتعاقد مع الجناح الشاب الواعد لتوتنهام، تاينان تومسون.
وينضم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى «الشياطين الحمر» مقابل مبلغ يقدر بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني، حيث تفاوض توتنهام على بند ينص على حصوله على 20 في المائة من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب كجزء من الاتفاق.
وسجل تومسون 13 هدفًا وصنع ست تمريرات حاسمة مع فرق الشباب في توتنهام خلال موسم 2025-2026.
- Getty Images Sport
ماركوس ليوناردو (من الهلال إلى أياكس - 17 مليون جنيه إسترليني)
يقترب نادي الهلال من التعاقد مع جناح فريق وست هام كريسينسيو سمرفيل، حيث يبدو أن رحيل ماركوس ليوناردو قد تمت الموافقة عليه بهدف إفساح مكان في التشكيلة للاعب المنتخب الهولندي.
وينضم ليوناردو، الذي سجل 27 هدفًا رائعًا في الدوري خلال موسميه في السعودية، الآن إلى نادي أياكس آمستردام الهولندي مقابل مبلغ يُقال إنه يقل قليلاً عن 17 مليون جنيه إسترليني.
- Getty Images Sport
عبدول فاتاو (من ليستر سيتي إلى إبسويتش - 20 مليون جنيه إسترليني)
يستعد نادي إبسويتش للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد عزز خياراته الهجومية بإتمام التعاقد مع جناح ليستر سيتي عبدول فاتاو.
وقد شارك اللاعب الدولي الغاني في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع في كأس العالم — بما في ذلك المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 مع إنجلترا — وينتقل إلى «تراكتور بويز» مقابل 20 مليون جنيه إسترليني بعد موسم 2025-2026 الذي سجل خلاله تسعة أهداف في دوري الدرجة الثانية.
- Getty Images Sport
كريست إيناو أولاي (من طرابزون سبور إلى فيورنتينا - 25 مليون جنيه إسترليني)
عزز نادي فيورنتينا خط وسطه بالتعاقد مع كريست إيناو أولاي قادمًا من نادي طرابزون سبور مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.
وسيحظى أولاي، الذي خاض أربع مباريات مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2026، بفرصة إثبات نفسه في الدوري الإيطالي، ويغادر الفريق الذي يلعب في الدوري التركي الممتاز بعد موسم واحد فقط و25 مباراة في البطولة المحلية.
- Getty Images Sport
فرانشيسكو ترينكاو (من سبورتينج لشبونة إلى الأهلي - 34 مليون جنيه إسترليني)
فرانشيسكو ترينكاو هو أحدث اللاعبين الذين يتوجهون إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى دوري روشن السعودي، حيث وقع جناح نادي سبورتينج لشبونة عقدًا مع نادي أهلي جدة.
وقد وقع اللاعب الدولي البرتغالي، الذي شارك مرة واحدة كبديل في كأس العالم 2026، عقدًا مدته أربع سنوات، وسينضم إلى المهاجم الإنجليزي إيفان توني في النادي الذي يتخذ من جدة مقرًا له.
- Getty Images Sport
طارق محرموفيتش (من ساسوولو إلى ليدز يونايتد - 34 مليون جنيه إسترليني)
تحرك نادي ليدز يونايتد بسرعة لتعويض رحيل باسكال سترويك عقب انتقاله إلى برايتون، أحد منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بالتعاقد مع مدافع ساسوولو طارق محرموفيتش.
وكان اللاعب الدولي البوسني قد خاض ثلاث مباريات في كأس العالم 2026، وتلقى بطاقة حمراء في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 4-1 أمام سويسرا، وينضم الآن إلى فريق دانيال فارك مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يقل قليلاً عن الرقم القياسي للنادي في أغلى صفقات الانتقالات الذي سجله عند التعاقد مع جورجينيو روتر.
- Getty
جواو جوميش (من وولفرهامبتون إلى أستون فيلا - 38 مليون جنيه إسترليني)
أدى هبوط فريق «وولفز» إلى دوري الدرجة الثانية إلى أن يصبح بيع اللاعبين أمراً لا مفر منه، وكان جواو جوميش آخر من غادر النادي.
خاض اللاعب البرازيلي 130 مباراة في جميع المسابقات مع فريق «وولفز»، لكنه قرر الانتقال إلى منافسه في منطقة ميدلاندز، حيث دفع نادي «أستون فيلا» مبلغاً قدره 38 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاماً.
- Getty Images Sport
يوهان مانزامبي (من فرايبورج إلى أستون فيلا - 50 مليون جنيه إسترليني)
نجح نادي أستون فيلا فعليًّا في تأمين بديل لمورجان روجرز بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لضم يوهان مانزامبي من نادي فرايبورج.
وكان المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا على وشك الانضمام إلى نادي نيوكاسل قبل أن يتدخل أستون فيلا بقوة، حيث يمثل المبلغ الذي دُفع مقابل مانزامبي، البالغ 50 مليون جنيه إسترليني، رقمًا قياسيًّا للنادي، خاصةً بعد أن أظهر اللاعب لمحات من مهارته مع منتخب سويسرا في كأس العالم 2026.
- Getty Images
مورجان روجرز (من أستون فيلا إلى تشيلسي - 117 مليون جنيه إسترليني)
حطم نادي تشيلسي الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني لضم مهاجم أستون فيلا مورجان روجرز.
وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد ارتبط اسمه بأندية مثل مانشستر يونايتد وآرسنال، لكنه قرر أن مستقبله سيكون في ستامفورد بريدج تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث وقع روجرز عقدًا مبدئيًا مدته ست سنوات.
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