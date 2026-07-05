أهداف هالاند سرقت جائزته.. نيلاند واجه البرازيل منفردًا ولولا فضحية الدوري الإنجليزي لكان في مكانة مختلفة!

رغم أن الأضواء اتجهت بالكامل صوب الهداف التاريخي للنرويج، إلا أن الحقيقة الرقمية داخل المستطيل الأخضر تؤكد أن الحارس المخضرم أوريان نيلاند واجه الهجوم البرازيلي منفردًا.

نيلاند قدم مباراة عمره في مواجهته الدولية رقم 75 بعد أن وقف سدًا منيعًا أمام طوفان هجمات فينيسيوس جونيور وإندريك وريان.

تصديات نيلاند لم تكن عادية، بل بدأت بإحباط ركلة جزاء مبكرة من برونو جيماريش في أول 13 دقيقة كانت كفيلة بتدمير معنويات النرويج، تلاها بثلاث إنقاذات هامة من داخل منطقة الصندوق منها الكرة الأصعب في آخر 10 دقائق عندما منع كرة شاردة من إندريك سكون مرماه.

هذا التألق الاستثنائي يمحو سنوات من سوء الطالع الذي رافق مسيرة نيلاند وتحديدًا منذ اللقطة الجدلية الشهيرة في الدوري الإنجليزي عام 2020.

حينها كان يحرس مرمى أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد وتراجع بالكرة إلى داخل شباكه متجاوزًا خط المرمى بكامل جسده.

ورغم وضوح اللقطة للجميع تعطلت تقنية خط المرمى ولم يحتسب الحكم الهدف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

هذه اللقطة ورغم إنقاذها لفريقه من الهبوط جعلت الكثيرين يشككون في قدراته الفنية ليتعاقد النادي لاحقًا مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ويرحل نيلاند ليبحث عن إثبات ذاته بعيدًا عن الأضواء.

رغم هذا يأتي ذلك الأداء الأسطوري ليثبت أن الحارس يستحق التواجد في أندية النخبة الأوروبية وفريق أكبر بكثير من إشبيلية الإسباني، حيث أثبت قفازه أنه في مستوى حراس الفئة الأولى عالميًا.



