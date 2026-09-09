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Anis Hadj Moussa Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

أنيس حاج موسى ضد برشلونة: رغم عيوبه الواضحة.. أتعب جواو كانسيلو وأثبت أن الاتحاد خسره!

فقرات ومقالات
انيس حاج موسى
الاتحاد
برشلونة
جواو كانسيلو
برشلونة ضد فينورد
فينورد
دوري أبطال أوروبا

ماذا قدّم النجم الجزائري ضد برشلونة؟!..

في ليلة الأربعاء "9 سبتمبر 2026"؛ توجهت الأنظار صوب نادي فينورد الهولندي، وذلك خلال مواجهته للعملاق الكتالوني برشلونة.

وبالطبع؛ مواجهة برشلونة وحدها كفيلة لأن تجعل فينورد محط أنظار العالم، لكن كان هُناك سببًا آخر أساسًا.

هذا السبب؛ هو متابعة النجم الجزائري الشاب أنيس حاج موسى، بعد جدل انتقاله إلى عملاق جدة الاتحاد.

حاج موسى أشغل الشارعين الرياضي في هولندا والمملكة العربية السعودية، طوال الأيام القليلة الماضية؛ حيث قدّم الاتحاد أكثر من عرض للتعاقد معه رسميًا، بينما تمسك فينورد ببقاء اللاعب.

المهم.. النجم الجزائري شارك في خسارة فينورد (1-5) ضد برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور أنيس حاج موسى ضد برشلونة..

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    أزمة أنيس حاج موسى مع فينورد

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أزمة النجم الجزائري أنيس حاج موسى، داخل نادي فينورد الهولندي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع محاولات عملاق جدة الاتحاد التعاقد معه، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في السعودية.

    وأراد حاج موسى الانتقال إلى الاتحاد، ما تسبب له في مشاكل داخل فينورد؛ مع استبعاده من المواجهة الأخيرة ضد نادي نيميخن، في مسابقة الدوري الهولندي.

    لكن.. جيوفاني فان برونكهورست، المدير الفني لنادي فينورد، أعلن حل أزمة النجم الجزائري بشكلٍ رسمي؛ وذلك قبل مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    حل الأزمة جاء بعد تحدُث اللاعب مع زملائه؛ ليُطالبه فان برونكهورست بإثبات إمكاناته الفنية الكبيرة، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    ومع انتهاء مواجهة برشلونة؛ أصبح السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن، هو: "هل أثبت أنيس حاج موسى إمكاناته الكبيرة بالفعل؟!".

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    عيوب واضحة لأنيس حاج موسى ضد برشلونة

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنتطرق الآن إلى ما قدّمه النجم الجزائري أنيس حاج موسى، جناح نادي فينورد الهولندي؛ وذلك في مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    بصفةٍ عامة.. أظهر حاج موسى سرعات ومهارات كبيرة ضد برشلونة، أتعب بهم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو كثيرًا؛ إلا أنه عابه أمرين، هما:

    * أولًا: سوء اتخاذ القرارات بين التمرير أو التسديد، في كثير من اللقطات.

    * ثانيًا: المبالغة بالاحتفاظ بالكرة والمراوغات، في بعض اللقطات أيضًا.

    أي أن اللاعب كجودة جيد جدًا؛ إلا أنه احتاج إلى اتخاذ القرارات السليمة وعدم المبالغة في بعض المهارات، خلال مواجهة برشلونة.

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    بعض "المحاولات" من أنيس حاج موسى ضد برشلونة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن النجم الجزائري أنيس حاج موسى حاول القيام بأمرين مهمين، خلال مواجهة ناديه الهولندي فينورد ضد العملاق الكتالوني برشلونة.

    هذان الأمرين اللذين حاول حاج موسى القيام بهما، خلال مواجهة فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ هما:

    * أولًا: تقديم المساعدات الدفاعية.

    * ثانيًا: الدخول من الطرف للعمق.

    وبالنسبة للنقطة الأولى؛ فشل حاج موسى "دفاعيًا" مثل باقي زملائه في الفريق، رغم أنه استعاد بعض الكرات من نجوم برشلونة أيضًا.

    أما بخصوص النقطة الثانية؛ فسنجد أن النجم الجزائري قام بحمل الكرة إلى عمق الملعب في بعض اللقطات بالفعل، ولكن ليس بالشكل المطلوب الذي يؤدي للزيادة العددية.

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  • Anis Hadj MoussaGetty

    كلمة أخيرة.. الاتحاد خسر أنيس حاج موسى رغم عيوبه!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ النجم الجزائري أنيس حاج موسى كان سيقدّم إضافة كبيرة بالفعل لعملاق جدة الاتحاد، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إضافة السرعة في التحوّلات الهجومية للفريق.

    * ثانيًا: إضافة عنصر مهاري وخلاق يستطيع إيجاد الحلول.

    وحتى عيوب حاج موسى، التي ظهرت في مواجهة ناديه الهولندي فينورد ضد العملاق الكتالوني برشلونة؛ كانت من الممكن أن لا تعيقه كثيرًا مع الاتحاد، بسبب فارق المنافسة بالطبع.

    بمعنى.. هُناك عيوب كثيرة من الطبيعي أن تظهر في حاج موسى وغيره؛ عند مواجهة واحد من أقوى الأندية وأكثرها متعة في الفترة الحالية، وهو برشلونة.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمتابعة ما ستسفر عنه المباريات القادمة لأنيس حاج موسى، مع فريق فينورد الأول لكرة القدم.