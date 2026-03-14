"أنني أرى الأمر بشكل مختلف الآن بعد مرور الوقت...": الحكم كريستيان دينجرت يعترف بخطأه بعد قرارات مثيرة للجدل ضد نادي بايرن ميونيخ

لكن الحكم البالغ من العمر 45 عامًا تمسك بقراره في قرار مثير للجدل آخر.

كان هاري كين قد سجل الهدف المفترض الذي أدرك به التعادل 1-1 في الدقيقة 61، مباشرة بعد دخوله الملعب. واعترف دينجرت بالهدف في البداية، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة لقطات الفيديو.

كانت الكرة قد ارتطمت بمرفق كين من حارس مرمى ليفركوزن جوناس بلاسويتش أثناء تسجيل الهدف. لكن كين كان قد استدار، وأطلق بلاسويتش الكرة عليه من مسافة قصيرة جدًا. وقال حارس مرمى بايرن ميونيخ سفين أولريش بعد المباراة: "قرارات الحكم المساعد بالفيديو تكون أحيانًا موضع شك". "في القرارات الواضحة تمامًا، يمكن التدخل. لكن ليس في حالة التصدي، سواء كان هناك لمسة يدوية أم لا. لقد سدد الكرة من مسافة متر واحد".

لكن دينجرت قال: "لم ألاحظ ذلك في البداية من موقعي. نصحني الحكم المساعد بالفيديو (VAR) بمراجعة زاوية الرؤية من خلف المرمى مرة أخرى. وهناك لاحظت أن الذراع دخلت قليلاً في مسار التسديدة. وبذلك بدأت مرحلة الهجوم وتمكن بايرن من السيطرة على الموقف." ولذلك كان لمس الكرة باليد يستوجب عقوبة.

ووصف دينجرت التبادل مع مسؤولي ميونيخ بعد المباراة بأنه "طبيعي تمامًا". وقال إن هناك "العديد من المواقف الصعبة التي لم تكن في صالح بايرن"، "يجب أن نقول ذلك بوضوح. لكن العواطف كانت جميعها في حدود المعقول." سواء أثناء المباراة، أو في الحوار الذي تلاها مع المدرب كومباني والمدير الرياضي ماكس إيبرل: "كان ذلك موضوعياً للغاية، وكان مناسباً"، قال دينجرت.