Getty Images Sport
ترجمه
أنطونيو كونتي ينتقد وسائل الإعلام لـ«تحريف» تصريحاته بشأن منصب مدرب المنتخب الإيطالي
كونتي ينفي الشائعات حول جاهزيته
سارع كونتي إلى نفي الشائعات التي تشير إلى أنه يسعى بنشاط للعودة الفورية إلى تدريب المنتخب الإيطالي. وفي أعقاب استقالة جينارو جاتوزو، الذي تنحى عن منصبه بعد فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026، تصدر اسم كونتي قائمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني الجديد، بل إنه اعترف بأنه يشعر «بالإطراء» إزاء هذه التكهنات. ومع ذلك، لم يتأثر المدرب البالغ من العمر 56 عاماً بتفسير تصريحاته الأخيرة، وأوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا يبحث حالياً عن مخرج من منصبه.
- Getty Images Sport
احترام عقده الحالي مع نابولي
على الرغم من التكهنات المستمرة حول عودته إلى تدريب المنتخب الإيطالي، يحرص كونتي على التأكيد على التزامه المهني تجاه نابولي. وفي رد حازم على هذه الشائعات، صرح قائلاً: «لم أقل إنني مستعد لأي شيء. لا يزال أمامي عام آخر في عقدي مع نابولي، ثم سأتحدث إلى الرئيس في نهاية الموسم. أرجو منكم تفسير كلماتي بشكل صحيح، لأنني إذا تم تحريفها، فلن أتحدث مطلقًا بعد الآن".
سباق حاسم على لقب الدوري الإيطالي
كان كونتي قد تولى قيادة المنتخب الوطني سابقاً بين عامي 2014 و2016، وهي فترة اتسمت بالطابع الحماسي الذي يميزه. ومع ذلك، فإن نابولي أمامه نهاية حاسمة لموسم الدوري الإيطالي. وبعد 32 مباراة، يحتل النادي المركز الثاني في الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر إنتر. ومع وجود ميلان في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، لا يمكن للمدرب أن يسمح بأي تشتيت للانتباه بينما يقاتل حامل اللقب من أجل ضمان إنهاء الموسم بقوة في المباريات الست المتبقية.
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر نابولي بعد ذلك؟
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه نابولي مرحلة صعبة في نهاية موسمه بالدوري الإيطالي. وتشمل مبارياته المقبلة مواجهات حاسمة على أرضه ضد لاتسيو في 18 أبريل وكريمونيزي في 24 أبريل. ومع المباريات الحاسمة التالية ضد كومو وبولونيا وبيزا وأودينيزي، يظل تركيز المدرب منصبًا بشكل كامل على تحقيق أفضل سلسلة نتائج ممكنة مع نابولي.