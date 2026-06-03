أنطونيو كونتي إلى النصر .. مقارنته بسيموني إنزاجي "ظالمة" لكنه لن يحقق "الهدف الأسمى" لرفاق كريستيانو رونالدو!

بعيدًا عن مقارنة كونتي بإنزاجي، فإن اقتصرنا الحديث عن الأول وخلافته لجورج جيسوس في النصر، فالمهمة لن تكون صعبة بدرجة كبيرة، على الأقل سيكون قادرًا – وفقًا لتاريخه – على الحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي حققه البرتغالي مع العالمي في الموسم المنقضي (2025-26).
الإيطالي مُلقب بـ"بطل الدوريات"، نظير قدرته على التتويج باللقب المحلي مع كبرى الفرق التي قادها، فقد فعل مع يوفنتوس (3 مرات)، ومع إنتر ونابولي (مرة وحيدة)، بجانب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.
صحيح أنه لم يفعل مع توتنهام في البريميرليج إلا أنه قياسًا على حجم طموحات النادي حينها، فقد قاده للتأهل لدوري أبطال أوروبا في نهاية موسم 2021-22، فلا شك أن هذا إنجاز.
لكن السؤال الآن: هل طموح النصر في موسم 2026-27 هو حصد لقب الدوري السعودي؟ .. الإجابة بكل تأكيد: لا، الهدف القادم بشكل مؤكد هو التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة؛ اللقب الذي لم يحققه العالمي قط في تاريخه.
وتلك هي المهمة المستعصية على أنطونيو كونتي!
صاحب الـ56 ودع دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس مرتين؛ دور ربع النهائي موسم 2012-13، ودور المجموعات موسم 2013-14.
ومع تشيلسي، كان وداع البطولة القارية من دور الـ16، في موسم 2017-18، وهو الدور نفسه الذي خرج منه مع توتنهام في 2022-23.
أما رفقة إنتر، فكان حده دور المجموعات على مدار موسمين متتاليين (2019-20)، و(2020-21)، وكذلك حاله مع نابولي موسم 2025-26.
بالمختصر: هو مدرب دوريات محلية، لا بطولات قارية، والنصر في حاجة لكسر نحسه الآسيوي الملازم لتاريخه في وجود القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى أنه فشل في التتويج بدوري الأبطال 2 مع جيسوس في الموسم المنقضي رغم أن اللقب كان في المتناول بعد الوصول للنهائي.