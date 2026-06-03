Goal.com
مباشرالتذاكر
Antonio Conte Simone Inzaghi Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

أنطونيو كونتي إلى النصر .. مقارنته بسيموني إنزاجي "ظالمة" لكنه لن يحقق "الهدف الأسمى" لرفاق كريستيانو رونالدو!

فقرات ومقالات
النصر
أنتونيو كونتي
دوري روشن السعودي
سيموني إنزاجي
جورج جيسوس
الهلال

الإيطالي قد يكون خليفة جورج جيسوس في النصر، لكن هل هو الأنسب؟

بقدر ما أدخل المدرب البرتغالي جورج جيسوس الأفراح إلى نادي النصر، بإعادته لمنصة التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات، بقدر ما زاد صعوبة مهمة البحث عن بديل له!

البرتغالي رفض محاولات مسؤولي العالمي لتجديد عقده بعد نهاية الموسم المنقضي (2025-26)، مكتفيًا بموسم وحيد، على أمل أن يتولى مهمة تدريب منتخب خلال الفترة المقبلة، آماله منعقدة على البرتغال بعد نهاية كأس العالم 2026.

أما النصر فيخوض رحلة البحث عن بديل قادر على مواصلة ما زرعه البرتغالي المخضرم في الفريق، حيث أعاد له استقراره الفني وهيبته داخل الملعب ووحدة لاعبيه بعد سنوات من المعاناة من المشكلات في غرف خلع الملابس.

لكن يبدو أن شركة النادي العاصمي قد استقرت بنسبة 60% بالفعل على خلفية جيسوس، حيث وضعت أعينها على الإيطالي أنطونيو كونتي..

  • كونتي يقترب من الدوري السعودي

    برنامج "سبورت سنتر" عبر القنوات الرياضية السعودية أكد أن كونتي يقترب من العمل في دوري روشن السعودي بالموسم المقبل، من بوابة النصر تحديدًا.

    الإيطالي أنهى عقده مؤخرًا مع نابولي، بعدما احتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف البطل "إنتر"، وقاده للتتويج بطلًا لكأس السوبر الإيطالي.

    قرار الرحيل عن السماوي جاء من المدرب نفسه، الذي أكد وجود "أجواء سامة" محيطة بنابولي دفعته للرحيل بنهاية موسم 2025-26.

    لكن حينها، عندما سئل كونتي عن مستقبله، علق: "لا أعلم، قد أرتاح لبعض الوقت"، وسط ترشيحه لقيادة المنتخب الإيطالي خلال الفترة المقبلة بعد فشل جينارو جاتوزو في قيادة الأزوري للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

    على كلٍ، إن افترضنا صدق مزاعم "سبورت سنتر" بشأن اقتراب النصر من التعاقد مع أنطونيو كونتي، فهل هو الخليفة الأنسب لجورج جيسوس؟

    • إعلان
  • Como 1907 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    مخاوف المدرسة الإيطالية

    فور سماع اسم كونتي في الوسط الرياضي السعودي، ورغم أنه اسم عالمي إلا أن المخاوف الحية في دوري روشن، جعلت جماهير النصر تنقسم لمؤيد ومعارض.

    التجربة الحية حاليًا للإيطالي سيموني إنزاجي مع نادي الهلال، والخروج من موسم 2025-26 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فقط، وسط أداء متواضع، وتحفظ دفاعي كبير لا يليق بفريق بحجم الزعيم، تجعل النصراويون يرفضون كونتي وأي مدرب إيطالي دون حتى النظر لسيرته الذاتية.

    وحتى بعيدًا عن إنزاجي فالمدرسة الإيطالية أثبتت فشلها الذريع في السعودية على مدار سنوات..

    نتحدث عن روبرتو مانشيني، الذي قاد المنتخب السعودي من أغسطس 2023 إلى أكتوبر 2024، وتلقى الأخضر معه ست هزائم وخمسة تعادلات، ولم ينتصر سوى في سبع مباريات فقط، مع التعثرات التي صعبت من مهمة التأهل لكأس العالم 2026، حتى أُقيل في الأخير بعد صداماته المتكررة مع اللاعبين.

    كذلك هناك ستيفانو بيولي، الذي قاد النصر في موسم 2024-25، وودع معه العالمي كأس الملك من دور الـ16، ودوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي، مع اختتام الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن.

    مر على النصر كذلك قبل سنوات أسطورتي إيطاليا والتر زينجا (من مايو إلى ديسمبر 2010) وفابيو كانافارو (من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2026)، وكلاهما أُقيل لتراجع النتائج ولم يفلحا في حصد أي بطولة.

    بالمختصر: المدرسة الإيطالية في الدوري السعودي .. لم ينجح أحد!

  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لأن كونتي ليس إنزاجي

    صحيح أن المدرسة الإيطالية لم تنجح في الدوري السعودي على مدار سنوات، لكن المقارنة المتصدرة المشهد حاليًا بين أنطونيو كونتي وسيموني إنزاجي، والحكم على الأول بالفشل المستقبلي مع النصر على غرار تجربة إنزاجي مع الهلال، ليست منصفة بدرجة كبيرة..

    إن بدأنا بالحديث عن طريقة الثنائي، فالثنائي إن كان يحمل جينات المدرسة الإيطالية الأصلية، لكن الفارق أن كونتي يتمتع بمرونة أكبر من إنزاجي المتمسك بالأسلوب الدفاعي البحت.

    كونتي حتى وإن اعتمد على التحفظ الدفاعي أحيانًا، فهو يجيد الضغط والجرأة الهجومية .. بمعنى آخر هو يدافع لكن ليس مدربًا دفاعيًا بحتًا لسيموني إنزاجي، ويضغط ويهاجم إلا أنه ليس متهورًا كجورج جيسوس.

    على جانب آخر، كونتي يتمتع بخبرة خارج الدوري الإيطالي لم يحظ بها سيموني إنزاجي قبل الهلال..

    صاحب الـ50 عامًا اقتصرت تجاربه قبل الزعيم على ناديي لاتسيو إنتر فقط.

    أما صاحب الـ56 عامًا فبخلاف عمله في الدوري الإيطالي مع أندية كأتالانتا ويوفنتوس وإنتر ونابولي، بجانب المنتخب الوطني، فله تجربتين ناجحتين – إلى حد ما - كذلك في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وتوتنهام.

    وهذا الفارق يلعب بدرجة كبيرة لصالح كونتي وإمكانية نجاحه مع النصر وتجنب حملة الانتقادات التي يعاني منها إنزاجي حاليًا قياسًا على ضيق أفقه بالمدرسة الإيطالية فقط.

  • Antonio ConteGetty Images

    كونتي الخليفة الأنسب لإرث جيسوس في النصر .. ولكن!

    بعيدًا عن مقارنة كونتي بإنزاجي، فإن اقتصرنا الحديث عن الأول وخلافته لجورج جيسوس في النصر، فالمهمة لن تكون صعبة بدرجة كبيرة، على الأقل سيكون قادرًا – وفقًا لتاريخه – على الحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي حققه البرتغالي مع العالمي في الموسم المنقضي (2025-26).

    الإيطالي مُلقب بـ"بطل الدوريات"، نظير قدرته على التتويج باللقب المحلي مع كبرى الفرق التي قادها، فقد فعل مع يوفنتوس (3 مرات)، ومع إنتر ونابولي (مرة وحيدة)، بجانب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

    صحيح أنه لم يفعل مع توتنهام في البريميرليج إلا أنه قياسًا على حجم طموحات النادي حينها، فقد قاده للتأهل لدوري أبطال أوروبا في نهاية موسم 2021-22، فلا شك أن هذا إنجاز.

    لكن السؤال الآن: هل طموح النصر في موسم 2026-27 هو حصد لقب الدوري السعودي؟ .. الإجابة بكل تأكيد: لا، الهدف القادم بشكل مؤكد هو التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة؛ اللقب الذي لم يحققه العالمي قط في تاريخه.

    وتلك هي المهمة المستعصية على أنطونيو كونتي!

    صاحب الـ56 ودع دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس مرتين؛ دور ربع النهائي موسم 2012-13، ودور المجموعات موسم 2013-14.

    ومع تشيلسي، كان وداع البطولة القارية من دور الـ16، في موسم 2017-18، وهو الدور نفسه الذي خرج منه مع توتنهام في 2022-23.

    أما رفقة إنتر، فكان حده دور المجموعات على مدار موسمين متتاليين (2019-20)، و(2020-21)، وكذلك حاله مع نابولي موسم 2025-26.

    بالمختصر: هو مدرب دوريات محلية، لا بطولات قارية، والنصر في حاجة لكسر نحسه الآسيوي الملازم لتاريخه في وجود القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى أنه فشل في التتويج بدوري الأبطال 2 مع جيسوس في الموسم المنقضي رغم أن اللقب كان في المتناول بعد الوصول للنهائي.